Doanh nghiệp

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

16:52 | 20/04/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Hòa Phát vừa tổ chức lễ khánh thành Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An tại Tây Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị phần phía Nam và xuất khẩu. Dự án đi vào hoạt động đã nâng tổng công suất Ống thép Hòa Phát lên 1,2 triệu tấn/năm, giữ vững vị thế thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam với gần 35%.
Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm
Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An có diện tích 15 ha, tổng đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.

Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An có diện tích 15 ha, tổng đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, và sử dụng hệ thống dây chuyền công nghệ đồng bộ, hiện đại, nhập khẩu 100% từ các nước G7 với công suất 400.000 tấn/năm. Nhà máy được đặt tại tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), cửa ngõ kết nối TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt thuận lợi cho chiến lược mở rộng, cung cấp các sản phẩm ống thép chất lượng cho thị trường phía Nam và xuất khẩu.

Song song với việc mở rộng quy mô sản xuất, Hòa Phát tiếp tục hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững theo định hướng "xanh hóa" của Chính phủ. Công ty đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 10 MW, giúp tự chủ hơn 50% nhu cầu điện năng sản xuất tại nhà máy.

Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An chuyên sản xuất các dòng ống thép phục vụ xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật như ống thép đen, ống thép tôn mạ kẽm, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, thép cuộn tôn mạ kẽm và đặc biệt các sản phẩm ống thép có kích thước siêu lớn. Toàn bộ sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế ASTM (Mỹ), BS EN (Anh), JIS (Nhật Bản), đáp ứng khắt khe mọi yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty CP Sản phẩm Thép Hòa Phát Long An phát biểu: “Việc khánh thành và đưa nhà máy vào hoạt động là bước đi chiến lược để chúng tôi phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường phía Nam và xuất khẩu. Với sự đầu tư bài bản về công nghệ và con người, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất, khẳng định uy tín thương hiệu Ống thép Hòa Phát trên mọi công trình”.

Nhờ năng lực sản xuất vượt trội và lợi thế logistics, sản phẩm của Nhà máy Ống thép Hòa Phát Long An đã hiện diện tại hàng loạt siêu dự án trọng điểm như: Sân bay Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Sân bay Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc và các công trình hạ tầng giao thông lớn phía Nam.

Quý I/2026, Ống thép Hòa Phát ghi nhận sản lượng bán hàng ấn tượng, đạt hơn 241.000 tấn, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực phía Nam đóng góp 90.000 tấn, riêng tháng 3 đạt kỷ lục 37.600 tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Nhà máy Long An chính thức đi vào hoạt động khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường nội địa của Ống Thép Hòa Phát, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới từ các thị trường quốc tế trong những năm tới./.

H.C
Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Nhiều vướng mắc khi ứng dụng công nghệ vào bữa ăn học đường

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Định vị thương hiệu Việt - thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

Quảng Ninh: Hải quan vươn lên ngôi đầu chỉ số SIPAS phục vụ người dân doanh nghiệp

Thượng khẩn, Hải quan hướng dẫn cách làm thủ tục khi hệ thống điện tử tạm dừng

Central Retail Việt Nam kết nối giao thương với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã

