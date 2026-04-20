Bất động sản bước qua “thời lướt sóng”

Mai Tấn

18:15 | 20/04/2026
(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, khi các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là lãi suất và dòng vốn, không còn ủng hộ các chiến lược đầu tư ngắn hạn. Thay vào đó, một chu kỳ phát triển mới đang hình thành, đặt trọng tâm vào giá trị thực, năng lực tài chính và tầm nhìn dài hạn của cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.
Sàng lọc mạnh mẽ

Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), bức tranh kinh tế vĩ mô quý I/2026 đang tạo nền tảng tích cực cho thị trường bất động sản. GDP đạt 7,83% mức cao nhất kể từ năm 2011 cho thấy nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng, bất chấp những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu.

Đáng chú ý, trong khi nhiều quốc gia đối mặt với áp lực suy giảm tăng trưởng, Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định nhờ chính sách điều hành linh hoạt và khả năng thích ứng cao. Các lĩnh vực xuất khẩu, logistics tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, góp phần củng cố nền tảng cho các ngành kinh tế liên quan, trong đó có bất động sản.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng. Ảnh: An Thư

Trên thực tế, thị trường bất động sản quý I/2026 cũng đã xuất hiện những tín hiệu cải thiện rõ nét. Hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, nhiều dự án tồn đọng được tháo gỡ, tạo điều kiện để nguồn cung mới từng bước quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, đà phục hồi này không diễn ra đồng đều mà đi kèm với quá trình sàng lọc mạnh mẽ. Những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, quản trị bài bản và pháp lý minh bạch đang tận dụng cơ hội để mở rộng quy mô, gia tăng thị phần. Ngược lại, các doanh nghiệp yếu kém, phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính cao buộc phải thu hẹp hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, kéo theo áp lực về giá năng lượng, chi phí sản xuất và gián đoạn chuỗi cung ứng, thị trường bất động sản đang vận hành trong trạng thái “kép”. Một mặt, thị trường chịu tác động từ các biến số bên ngoài; mặt khác, tự điều chỉnh thông qua quá trình tái cấu trúc nội tại.

Một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình này là mặt bằng lãi suất. Khi chi phí vốn duy trì ở mức cao, các quyết định đầu tư trở nên thận trọng hơn. Nhà đầu tư không còn dễ dàng “lướt sóng” như giai đoạn trước mà buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng về pháp lý dự án, uy tín chủ đầu tư và khả năng khai thác thực tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, lãi suất cao và tín dụng bị kiểm soát chặt khiến chi phí tài chính gia tăng, đặc biệt đối với các dự án có tính khả thi thấp. Điều này làm gia tăng áp lực lên dòng tiền, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc hoạt động, thậm chí chấp nhận thu hẹp quy mô.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội, chỉ những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, dòng tiền ổn định và khả năng huy động vốn đa dạng mới có thể duy trì hoạt động và triển khai dự án trong bối cảnh hiện nay. Ngược lại, các doanh nghiệp yếu kém sẽ dần bị đào thải, qua đó giúp thị trường trở nên minh bạch và lành mạnh hơn.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội nhận định, thị trường đang bước vào giai đoạn thanh lọc sâu rộng, khi dòng vốn sẽ ưu tiên các dự án có tính khả thi cao và đáp ứng nhu cầu thực của thị trường.

Trong bối cảnh dòng tiền bị siết chặt, sự phân hóa giữa các nhóm doanh nghiệp ngày càng rõ nét. Người mua có xu hướng “chọn mặt gửi vàng”, tập trung vào các chủ đầu tư uy tín, có lịch sử triển khai dự án tốt. Điều này tạo lợi thế cho các doanh nghiệp lớn trong việc mở rộng thị phần, đặc biệt thông qua các thương vụ mua bán - sáp nhập.

Ngược lại, các doanh nghiệp phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính lại đối mặt với nhiều rủi ro khi không còn khả năng tiếp cận nguồn vốn mới. Với nhóm này, việc tái cấu trúc hoặc rời bỏ thị trường là kịch bản khó tránh khỏi.

Dòng tiền dịch chuyển

Dữ liệu từ Savills Việt Nam cho thấy, trong quý I/2026, nguồn cung căn hộ mới đạt khoảng 6.108 căn, giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch cũng ghi nhận xu hướng tương tự, phản ánh sự thận trọng của thị trường trong bối cảnh chi phí vốn cao.

Tuy vậy, điểm đáng chú ý không nằm ở sự sụt giảm ngắn hạn, mà ở sự thay đổi trong cấu trúc dòng tiền. Phân khúc căn hộ hạng B tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, khoảng 79% tổng số căn bán được, cho thấy nhu cầu ở thực vẫn là động lực chính của thị trường.

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh - Quản lý Kinh doanh cấp cao Batdongsan.com.vn cho biết, tốc độ phục hồi của thị trường TP. Hồ Chí Minh đang tốt hơn Hà Nội. Cụ thể, nhu cầu tìm mua bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh cũ tăng 4% và TP. Hồ Chí Minh mới tăng 1%, trong khi Hà Nội vẫn đang đối mặt với thách thức khi mức độ quan tâm chưa quay về mốc ghi nhận vào tháng 12/2025.

Trong bức tranh phân hóa, chung cư là phân khúc nổi bật với tăng trưởng về mức độ quan tâm, đóng vai trò dẫn dắt đà phục hồi của thị trường toàn quốc. Dữ liệu cho thấy, mức độ quan tâm chung cư tại nhiều khu vực trong tháng 3/2026 đã tăng 4% - 7% so với tháng 12/2025. Đây là mức tăng cao hơn đáng kể so với các loại hình khác, phản ánh dòng tìm kiếm đang quay trở lại với phân khúc này.

Sự phân hóa cũng thể hiện rõ giữa các khu vực. Thị trường TP. Hồ Chí Minh đang có tốc độ phục hồi tốt hơn so với Hà Nội, khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại đây tăng nhẹ, trong khi Hà Nội vẫn chưa quay trở lại mức cuối năm 2025.

Không chỉ thu hút sự quan tâm, chung cư còn được đánh giá là phân khúc có thanh khoản tốt nhất trong 6 tháng tới. Đáng chú ý, theo khảo sát của batdongsan.com tỷ lệ người mua để ở chiếm tới 67%, trong khi chỉ khoảng 4% giao dịch mang tính “lướt sóng”. Con số này giảm mạnh so với giai đoạn trước, khi tỷ lệ đầu tư ngắn hạn từng lên tới 30% - 40%.

Theo các chuyên gia, sự thay đổi này phản ánh một xu hướng rõ rệt thị trường đang rời xa các hoạt động đầu cơ ngắn hạn, chuyển sang ưu tiên giá trị sử dụng và khả năng khai thác dài hạn. Trong bối cảnh lãi suất còn biến động, giá bán chung cư vẫn duy trì ổn định, với mức tăng nhẹ từ 1,5% - 2,4% theo quý. Giá rao trung bình đạt khoảng 87 triệu đồng/m² tại Hà Nội và 69 triệu đồng/m² tại TP. Hồ Chí Minh, cho thấy khả năng “giữ giá” của phân khúc này nhờ nền tảng nhu cầu bền vững.

Mai Tấn
Lãi suất thả nổi chạm mức 14 - 16%, tạo áp lực lớn lên người mua bất động sản

Lãi suất thả nổi chạm mức 14 - 16%, tạo áp lực lớn lên người mua bất động sản

Khơi thông thị trường bất động sản để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Khơi thông thị trường bất động sản để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/4: Hút ròng hơn 72.000 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn giảm sâu dưới 4%

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/4: Hút ròng hơn 72.000 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn giảm sâu dưới 4%

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

Đọc thêm

Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng nguồn cung, giá cho thuê tiếp tục nhích lên

Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng nguồn cung, giá cho thuê tiếp tục nhích lên

(TBTCO) - Nguồn cung đất công nghiệp phía Nam xuất hiện sớm với quy mô lớn ngay trong quý I/2026, mặt bằng giá cho thuê tiếp tục nhích lên. Phân khúc kho xưởng xây sẵn giữ nhịp ổn định với tỷ lệ lấp đầy cao, cho thấy nhu cầu sản xuất và lưu trữ vẫn đang duy trì lực đỡ đáng kể cho toàn thị trường.
Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản

Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản

(TBTCO) - Công ty cổ phần Vinhomes vừa công bố chương trình siêu hỗ trợ lãi suất từ 0 - 6%/năm trong vòng 5 năm cho khách mua nhà từ 20/4 - 20/7/2026. Đây là ưu đãi chưa từng có từ chủ đầu tư nhằm chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng, đồng thời tạo đòn bẩy mạnh mẽ kích cầu thị trường, đón đầu chu kỳ phát triển mới.
Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

(TBTCO) - Ngày 17/4/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành phối hợp cùng Công ty TNHH Bất động sản Phú Hoàng Land đã tổ chức Lễ Công bố và Ký kết hợp tác chiến lược dự án Legacy 66. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của một biểu tượng sống mới tại khu vực trung tâm giao thương lâu đời bậc nhất Sài Gòn.
Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

(TBTCO) - Novaland vừa công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026, trong đó, đáng chú ý, ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị.
Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian

Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian

(TBTCO) - Không có nguồn cung mới trong quý đầu năm, song thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi tỷ lệ mặt bằng trống tiếp tục thu hẹp. Diễn biến này phản ánh xu hướng doanh nghiệp dịch chuyển sang các không gian làm việc chất lượng hơn, thay vì mở rộng đơn thuần.
Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

(TBTCO) - Trong bức tranh biến động của thị trường, Hải Phòng bất ngờ lộ diện là mảnh ghép còn thiếu cho một danh mục đầu tư bền vững. Nếu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã chạm tới những ngưỡng giá đắt đỏ, thì nội đô Hải Phòng lại mang đến cơ hội sở hữu tài sản truyền đời với mức đầu tư tối ưu, phản ánh một khoảng cách giá trị cực lớn đang chờ được lấp đầy.
Bước tiến mới của siêu dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Bước tiến mới của siêu dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(TBTCO) - Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hứa hẹn sớm trở thành “chấm son” trên bản đồ hàng hải thế giới, khẳng định vị thế của Việt Nam với năng lực đón các siêu tàu container trọng tải lên tới 250.000 DWT.
Vừa có tân Chủ tịch, Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng trong năm 2026

Vừa có tân Chủ tịch, Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 16%), phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ dự kiến khoảng 14%, đồng thời hoàn tất các đợt phát hành trước đó, đưa vốn điều lệ lên hơn 12.600 tỷ đồng trong năm 2026.
Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm

Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm

Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

Miền Trung “đánh thức” tiềm năng khu vực ven biển

Miền Trung “đánh thức” tiềm năng khu vực ven biển

Bất động sản bước qua “thời lướt sóng”

Bất động sản bước qua “thời lướt sóng”

Doanh nghiệp lớn “lên ga” tăng trưởng hai con số

Doanh nghiệp lớn “lên ga” tăng trưởng hai con số

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng