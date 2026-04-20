Tài chính

Miền Trung “đánh thức” tiềm năng khu vực ven biển

Linh Đan

18:16 | 20/04/2026
(TBTCO) - Các tỉnh, thành tại miền Trung đang “đánh thức” tiềm năng khu vực ven biển, hướng đến mục tiêu ngắn hạn là hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số và định hình các mục tiêu phát triển xa hơn.
Hình thành không gian đô thị biển thống nhất

Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã “phác họa” không gian phát triển về phía biển của thành phố trong thời gian tới.

Quy hoạch này định hướng các giải pháp mở rộng không gian đô thị Đà Nẵng kết hợp với không gian đô thị Điện Bàn, đô thị Hội An thành tổng thể không gian đô thị biển thống nhất, bảo đảm nhiệm vụ chia sẻ chức năng khu vực trung tâm, hạn chế dịch cư nội vùng về đô thị Đà Nẵng, giải quyết cơ bản các vấn đề về thực trạng quỹ đất so với nhu cầu, yêu cầu phát triển mới của thành phố.

Đáng chú ý, Quy hoạch đặt ra yêu cầu đô thị Điện Bàn cần xác định các giải pháp cải tạo không gian ven biển, ven sông (Cổ Cò - Vĩnh Điện) nhằm kết nối đồng bộ không gian đô thị - du lịch ven sông biển từ đô thị Đà Nẵng đến Hội An.

Đà Nẵng nghiên cứu mở rộng trục đường chính ven biển là đường Nguyễn Tất Thành nhằm nâng cao năng lực kết nối du lịch.

Không dừng lại ở đó, theo UBND TP. Đà Nẵng, hiện nay, thành phố đang nghiên cứu mở rộng hai trục đường chính ven biển là đường Nguyễn Tất Thành và đường Võ Nguyên Giáp nhằm nâng cao năng lực kết nối du lịch; nghiên cứu chuyển đổi cảng cá Thọ Quang thành cảng du lịch để phát huy lợi thế không gian biển.

Mục tiêu của thành phố là đến năm 2075 xây dựng thành phố sinh thái, thông minh, hiện đại và là trung tâm dịch vụ, du lịch biển hàng đầu. Chiến lược này tạo điều kiện phát triển nhiều dự án bất động sản quy mô lớn như Vinhomes Hải Vân Bay, Nam Ô Discovery, hay các đô thị ven biển phía Nam.

“Việc mở rộng không gian phía biển được coi là bước ngoặt chiến lược, tái định hình toàn diện không gian phát triển của thành phố, đưa Đà Nẵng trở thành đô thị biển quốc tế” - một lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cho hay.

Ông Trương Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, mục tiêu đặt ra hoàn thành tăng trưởng hai con số thông qua việc thu hút các dự án quy mô lớn vào Khu kinh tế Vân Phong, góp phần đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sớm hơn so với thời gian ấn định.

Để từng bước hiện thực hóa chiến lược này, Đà Nẵng đang triển khai loạt dự án lấn biển và đang tiếp tục nghiên cứu lấn biển. Ông Võ Tấn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Đà Nẵng có 3 dự án lấn biển đã triển khai, gồm: Dự án Khu đô thị Đa Phước, Khu đô thị vịnh Thuận Phước, Khu bến cảng Liên Chiểu. “Các dự án đã tạo thêm không gian phát triển cho thành phố, mở rộng đường bờ biển, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho thành phố” - ông Hà nói.

Theo ông Hà, hiện nay, thành phố đã xây dựng và đang trong giai đoạn hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng, là cơ sở để nghiên cứu phát triển không gian trên biển tại thành phố Đà Nẵng.

“Đây là một hướng đi có tiềm năng tạo đột phá không gian đô thị và động lực kinh tế, nhưng phải được kiểm soát chặt chẽ về pháp lý, môi trường, hạ tầng và hiệu quả tổng thể” - ông Hà thông tin.

Trong khi đó, Khánh Hòa đang tập trung phát triển Khu kinh tế Vân Phong thành trung tâm kinh tế, dịch vụ và du lịch biển đẳng cấp quốc tế, hướng tới phát triển bền vững.

Quy hoạch mới chú trọng mở rộng không gian đô thị ven biển, phát triển hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ để đưa Vân Phong trở thành hạt nhân tăng trưởng của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.

Cụ thể, Khu kinh tế Vân Phong (với quy mô gần 150.000 ha) được quy hoạch phát triển thành đô thị du lịch biển, công nghiệp cao và dịch vụ logistic hiện đại.

Phát triển thành cực tăng trưởng mới

Tại Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười vừa dẫn đầu Đoàn công tác của UBND tỉnh khảo sát thực tế hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông tại khu vực phía Đông. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Lâm Đồng hình thành quy hoạch Khu kinh tế phía Nam của tỉnh.

Theo Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng, khu vực phía Đông tỉnh hiện có 6 KCN đang triển khai với tổng diện tích hơn 1.390 ha, thu hút 100 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 18.600 tỷ đồng và 354 triệu USD.

Trong quý I/2026, các KCN khu vực này ghi nhận doanh thu khoảng 1.270 tỷ đồng, xuất khẩu đạt 21,1 triệu USD, nộp ngân sách 58,5 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 11.700 lao động.

Từ những kết quả này, Ban quản lý các KCN tỉnh nhận định, khu vực phía Đông hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thành cực tăng trưởng mới.

Có thể nói, Lâm Đồng hiện đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi; nếu khu kinh tế được hình thành và vận hành hiệu quả, sẽ tạo động lực quan trọng, thúc đẩy kinh tế của tỉnh bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, tỉnh Lâm Đồng đang nghiên cứu hình thành Khu kinh tế ven biển phía Nam với quy mô đề xuất khoảng 55.000 ha, bao gồm cả đất liền và mặt biển, thuộc địa bàn các xã, phường: Sơn Mỹ, Hàm Tân, Phước Hội, La Gi và Tân Hải.

Khu kinh tế này được định hướng phát triển theo mô hình tổng hợp, đa ngành, tích hợp các chức năng công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ, logistics, cảng biển, năng lượng và du lịch.

Việc mở rộng quy mô nhằm bảo đảm dư địa phát triển dài hạn, đồng thời tạo điều kiện thu hút các dự án động lực quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến và dịch vụ cảng biển. Đáng chú ý, khu vực dự kiến có vị trí chiến lược, kết nối thuận lợi với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 55 và các tuyến giao thông liên vùng, gắn với hệ thống cảng biển Sơn Mỹ, qua đó hình thành chuỗi liên kết công nghiệp - đô thị - dịch vụ đồng bộ.

Sau khi khảo sát thực tế từng vị trí, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi làm việc để nghe các đơn vị báo cáo cụ thể, chi tiết đồng thời đề xuất phương án phù hợp.

Các đại biểu tham gia dự họp đánh giá rất cao việc hình thành khu vực kinh tế phía Nam sẽ là động lực tăng trưởng lớn cho địa phương trong thời gian tới, bên cạnh đó dự án chắc chắn sẽ được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Các đại biểu dự họp cũng cho rằng, hệ thống giao thông hiện tại của tỉnh đang rất thuận lợi để kết nối với TP. Hồ Chí Minh - Trung tâm tài chính, kinh tế của cả nước, chính vì thế cần phải khẩn trương, tranh thủ sự ủng hộ của trung ương và nhân dân để sớm hình thành khu kinh tế mới này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cho biết, khu kinh tế ven biển phải là một hệ sinh thái khép kín, tạo ra được lợi thế cạnh tranh.

“Để sớm triển khai khu kinh tế, việc tỉnh cần làm ngay là phải bổ sung khu kinh tế này vào trong quy hoạch tỉnh, đồng thời quy hoạch phải được định hình theo hướng mở, tạo điều kiện mở rộng, phát triển sau này” - ông Hải cho hay.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, việc hình thành khu kinh tế phía Nam của tỉnh nhận được sự đồng tình cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

“Đây sẽ là động lực tăng trưởng chính cho tỉnh trong thời gian tới và là công cụ hiệu quả để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương” - ông Mười nhìn nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn chiến lược có tầm vóc quốc tế để đồng hành cùng tỉnh trong quá trình nghiên cứu, định hình khu kinh tế.

“Trong quá trình nghiên cứu xây dựng khu kinh tế ven biển, các sở, ngành và địa phương cần chủ động rà soát, cập nhật nội dung này vào quy hoạch tỉnh, bảo đảm giữ gìn nguyên vẹn hệ sinh thái, đồng thời sắp xếp, điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn. Song song đó, các đơn vị nhanh chóng đề xuất ý tưởng, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét. Sau khi được thông qua, cần sớm thành lập Ban Chỉ đạo để tổ chức điều hành, triển khai hiệu quả các nội dung đã đề xuất, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện” - ông Mười chỉ đạo

