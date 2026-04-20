Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Thị trường hồi phục nhưng chưa lan tỏa, xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

VN-Index khép lại tháng 3/2026 tại 1.674 điểm, giảm 10,9% so với tháng trước, sau chuỗi giảm sâu và chỉ chững lại khi lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. Từ đáy 1.591 điểm ngày 24/3, chỉ số đã bật tăng trở lại và đóng cửa tuần trước tại 1.817,17 điểm, tương ứng mức hồi phục hơn 14%. Dù vậy, đà đi lên vẫn mang tính thận trọng khi phần lớn cổ phiếu chưa theo kịp chỉ số, dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm vốn hóa lớn. Điều này khiến thị trường “đi lên trong nghi ngờ” và tiềm ẩn rủi ro rung lắc nếu nhóm trụ suy yếu sau nhịp tăng nhanh.

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư CTCP Chứng khoán An Bình (ABS), một tín hiệu đáng chú ý đang đến từ chỉ số VN-Index/XAU - thước đo tương quan giữa chứng khoán và vàng. Hiện chỉ số này đang giao dịch quanh vùng đáy từng xuất hiện trong giai đoạn 2012-2013.

Chỉ số VNI-XAU (chỉ số VN-Index được đo lường bằng bản vị vàng)

Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, chỉ số VNI-XAU đã trở nên kém hấp dẫn trong thời gian qua. Chỉ số trên suy yếu là điều dễ hiểu. Điểm tích cực là chỉ số này đang có dấu hiệu hình thành phân kỳ tăng giá với các chỉ báo động lượng. Trong lịch sử, mô hình tương tự từng xuất hiện vào các giai đoạn 2012-2013 và năm 2020. Đây đều là những vùng đáy dài hạn quan trọng, qua đó cho thấy xác suất hình thành đáy trung - dài hạn đang tăng dần.

Dù vậy, sau nhịp hồi hơn 14% trong thời gian ngắn, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index có thể xuất hiện các phiên điều chỉnh trong tuần tới, đặc biệt khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng nhanh và trạng thái quá mua đang dần hình thành.

Dòng vốn toàn cầu quay lại cổ phiếu, cẩn trọng nhịp điều chỉnh ngắn hạn

Diễn biến của thị trường Việt Nam đang đi cùng với sự thay đổi của dòng vốn toàn cầu. Theo dữ liệu LSEG Lipper, trong tuần kết thúc ngày 15/4, các quỹ cổ phiếu toàn cầu hút ròng 31,26 tỷ USD, đánh dấu tuần vào ròng thứ tư liên tiếp và cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 3. Nguyên nhân bởi kết quả kinh doanh khả quan và sự lạc quan gia tăng rằng cuộc chiến tranh Iran có thể được giải quyết nhanh hơn dự kiến đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro.

Trong đó, các quỹ cổ phiếu Mỹ dẫn dắt với 21,25 tỷ USD, trong khi châu Âu ghi nhận dòng tiền vào 9,38 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ châu Á bị rút ròng nhẹ. Đáng chú ý, theo dữ liệu từ tổng cộng hơn 28.800 quỹ, nhóm thị trường mới nổi tiếp tục có tuần thứ hai liên tiếp hút vốn, với 3,63 tỷ USD vào cổ phiếu và 2,11 tỷ USD vào trái phiếu.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán ABS, cổ phiếu hiện là lớp tài sản mạnh nhất trên toàn cầu, với Hàn Quốc và châu Âu nổi lên là các điểm sáng, trong khi tại Mỹ, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm vốn hóa nhỏ. Bức tranh tài sản toàn cầu tháng 4/2026 cho thấy dòng tiền đang ưu tiên cổ phiếu, song song với việc tích lũy trái phiếu dài hạn.

Theo ông Minh, đây là một tổ hợp thường gặp trong giai đoạn chuyển tiếp chính sách tiền tệ. Trong khi đó, tài sản mã hoá (crypto) và các tài sản rủi ro cao vẫn đang trong vùng yếu, chưa đủ điều kiện để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững.

Chuyên gia từ ABS cũng chỉ ra một tín hiệu hỗ trợ khác đến từ hành vi của nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, khi tỷ lệ giao dịch đã giảm về mức 7 - 8% tổng thanh khoản, tương đương vùng thấp nhất trước đại dịch Covid-19.

Tỷ lệ giao dịch của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ trên tổng giá trị giao dịch - Nguồn: MS

Trong lịch sử, mỗi khi nhà đầu tư cá nhân giảm tỷ trọng giao dịch về vùng này, thị trường thường bước vào giai đoạn các tổ chức bắt đầu tích lũy. Mức 7-8% hiện tại tiệm cận đáy cấu trúc 2016. Mỗi lần nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ giảm về vùng này thường là vùng mở ra cơ hội hấp dẫn cho vị thế dài hạn.

Hầu hết các thị trường chứng khoán toàn cầu đều ghi nhận đà tăng mạnh trong tuần qua và xu hướng trung hạn của các chỉ số chứng khoán đều xác lập xu hướng tăng. Tuy nhiên, chuyên gia ABS cũng lưu ý các chỉ số chứng khoán đều rơi vào trạng thái quá mua ngắn hạn cho nên có thể không tránh khỏi các nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong tuần giao dịch tới.