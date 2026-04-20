Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Tùng Linh

Tùng Linh

16:50 | 20/04/2026
(TBTCO) - VN-Index hồi phục mạnh từ đáy cuối tháng 3. Cùng đó, theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư CTCP Chứng khoán An Bình, một số chỉ báo dài hạn và dòng vốn toàn cầu phát tín hiệu tích cực.
Thị trường hồi phục nhưng chưa lan tỏa, xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

VN-Index khép lại tháng 3/2026 tại 1.674 điểm, giảm 10,9% so với tháng trước, sau chuỗi giảm sâu và chỉ chững lại khi lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. Từ đáy 1.591 điểm ngày 24/3, chỉ số đã bật tăng trở lại và đóng cửa tuần trước tại 1.817,17 điểm, tương ứng mức hồi phục hơn 14%. Dù vậy, đà đi lên vẫn mang tính thận trọng khi phần lớn cổ phiếu chưa theo kịp chỉ số, dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm vốn hóa lớn. Điều này khiến thị trường “đi lên trong nghi ngờ” và tiềm ẩn rủi ro rung lắc nếu nhóm trụ suy yếu sau nhịp tăng nhanh.

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư CTCP Chứng khoán An Bình (ABS), một tín hiệu đáng chú ý đang đến từ chỉ số VN-Index/XAU - thước đo tương quan giữa chứng khoán và vàng. Hiện chỉ số này đang giao dịch quanh vùng đáy từng xuất hiện trong giai đoạn 2012-2013.

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn
Chỉ số VNI-XAU (chỉ số VN-Index được đo lường bằng bản vị vàng)

Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, chỉ số VNI-XAU đã trở nên kém hấp dẫn trong thời gian qua. Chỉ số trên suy yếu là điều dễ hiểu. Điểm tích cực là chỉ số này đang có dấu hiệu hình thành phân kỳ tăng giá với các chỉ báo động lượng. Trong lịch sử, mô hình tương tự từng xuất hiện vào các giai đoạn 2012-2013 và năm 2020. Đây đều là những vùng đáy dài hạn quan trọng, qua đó cho thấy xác suất hình thành đáy trung - dài hạn đang tăng dần.

Dù vậy, sau nhịp hồi hơn 14% trong thời gian ngắn, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index có thể xuất hiện các phiên điều chỉnh trong tuần tới, đặc biệt khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng nhanh và trạng thái quá mua đang dần hình thành.

Dòng vốn toàn cầu quay lại cổ phiếu, cẩn trọng nhịp điều chỉnh ngắn hạn

Diễn biến của thị trường Việt Nam đang đi cùng với sự thay đổi của dòng vốn toàn cầu. Theo dữ liệu LSEG Lipper, trong tuần kết thúc ngày 15/4, các quỹ cổ phiếu toàn cầu hút ròng 31,26 tỷ USD, đánh dấu tuần vào ròng thứ tư liên tiếp và cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 3. Nguyên nhân bởi kết quả kinh doanh khả quan và sự lạc quan gia tăng rằng cuộc chiến tranh Iran có thể được giải quyết nhanh hơn dự kiến đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro.

Trong đó, các quỹ cổ phiếu Mỹ dẫn dắt với 21,25 tỷ USD, trong khi châu Âu ghi nhận dòng tiền vào 9,38 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ châu Á bị rút ròng nhẹ. Đáng chú ý, theo dữ liệu từ tổng cộng hơn 28.800 quỹ, nhóm thị trường mới nổi tiếp tục có tuần thứ hai liên tiếp hút vốn, với 3,63 tỷ USD vào cổ phiếu và 2,11 tỷ USD vào trái phiếu.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán ABS, cổ phiếu hiện là lớp tài sản mạnh nhất trên toàn cầu, với Hàn Quốc và châu Âu nổi lên là các điểm sáng, trong khi tại Mỹ, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm vốn hóa nhỏ. Bức tranh tài sản toàn cầu tháng 4/2026 cho thấy dòng tiền đang ưu tiên cổ phiếu, song song với việc tích lũy trái phiếu dài hạn.

Theo ông Minh, đây là một tổ hợp thường gặp trong giai đoạn chuyển tiếp chính sách tiền tệ. Trong khi đó, tài sản mã hoá (crypto) và các tài sản rủi ro cao vẫn đang trong vùng yếu, chưa đủ điều kiện để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững.

Chuyên gia từ ABS cũng chỉ ra một tín hiệu hỗ trợ khác đến từ hành vi của nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, khi tỷ lệ giao dịch đã giảm về mức 7 - 8% tổng thanh khoản, tương đương vùng thấp nhất trước đại dịch Covid-19.

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn
Tỷ lệ giao dịch của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ trên tổng giá trị giao dịch - Nguồn: MS

Trong lịch sử, mỗi khi nhà đầu tư cá nhân giảm tỷ trọng giao dịch về vùng này, thị trường thường bước vào giai đoạn các tổ chức bắt đầu tích lũy. Mức 7-8% hiện tại tiệm cận đáy cấu trúc 2016. Mỗi lần nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ giảm về vùng này thường là vùng mở ra cơ hội hấp dẫn cho vị thế dài hạn.

Hầu hết các thị trường chứng khoán toàn cầu đều ghi nhận đà tăng mạnh trong tuần qua và xu hướng trung hạn của các chỉ số chứng khoán đều xác lập xu hướng tăng. Tuy nhiên, chuyên gia ABS cũng lưu ý các chỉ số chứng khoán đều rơi vào trạng thái quá mua ngắn hạn cho nên có thể không tránh khỏi các nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong tuần giao dịch tới.

Tùng Linh
Bài liên quan

Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Nhiều vướng mắc khi ứng dụng công nghệ vào bữa ăn học đường

Nhiều vướng mắc khi ứng dụng công nghệ vào bữa ăn học đường

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

SSI lãi trước thuế 1.593 tỷ đồng quý I/2026, giảm dư nợ cho vay quý thứ hai liên tiếp

SSI lãi trước thuế 1.593 tỷ đồng quý I/2026, giảm dư nợ cho vay quý thứ hai liên tiếp

(TBTCO) - Dư nợ cho vay margin tại SSI đã giảm quý thứ hai liên tiếp. Tuy vậy, thu nhập từ mảng dịch vụ chứng khoán vẫn là động lực tăng trưởng chính nhờ giao dịch sôi động trên thị trường.
VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

(TBTCO) - VietABank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh 44,1% lên 508,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 35% kế hoạch năm. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định và nguồn thu ngoài lãi cải thiện. Đặc biệt, chi phí dự phòng giảm sâu 86,7% so với cùng kỳ, trở thành “đòn bẩy” chính giúp lợi nhuận bứt phá.
VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Với vai trò cổ đông sáng lập và tham gia vận hành, VinaCapital cùng các đối tác triển khai Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh quy mô 500 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ.
Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

VN-Index đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp và nằm trong top các thị trường tăng điểm tích cực nhất toàn cầu. Dù vậy, đà tăng tuần qua vẫn phụ thuộc chính vào một số trụ cột lớn.
Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% lên khoảng 40.000 tỷ đồng, gia cố vị thế “big 5” lợi nhuận; duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35%. Lãnh đạo MB nhấn mạnh, ngân hàng tận dụng cơ hội nhận chuyển giao MBV để bứt tốc trong 3 năm tới, đồng thời dự kiến tăng vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng.
Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

(TBTCO) - PVI Holdings lên kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, với doanh thu hợp nhất khoảng 28.815 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.243 tỷ đồng; đồng thời, dự kiến chi trả cổ tức 33%, gồm 23% tiền mặt và 10% cổ phiếu giúp tăng vốn điều lệ. Lãnh đạo PVI cũng bật mí lộ trình thoái vốn của PVN sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030 sau khi "lỡ hẹn" kế hoạch trước đó.
Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng, tránh bị lôi kéo tham gia đầu tư từ các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, hội nhóm...
Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Sau phiên đáo hạn hôm qua, dòng tiền trên thị trường chứng khoán phái sinh nhanh chóng chuyển sang tập trung giao dịch ở hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026.
Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

