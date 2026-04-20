Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Trong quý I, KBSV ghi nhận doanh thu hoạt động khoảng 326 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo cơ cấu, nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động cho vay và các khoản phải thu với giá trị khoảng 195 tỷ đồng, tăng 54%. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 40 tỷ đồng, tăng 54%, trong khi lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt khoảng 11 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ.

Ở mảng dịch vụ, doanh thu môi giới đạt khoảng 76 tỷ đồng, tăng 77%. Trong khi đó, doanh thu lưu ký gần như đi ngang, duy trì ở mức xấp xỉ 1,9 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ ghi nhận tổng cộng khoảng 339 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ, qua đó ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 71 tỷ đồng, tăng 18%. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 57 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19%.

Về chất lượng lợi nhuận, phần lợi nhuận đã thực hiện đạt khoảng 70 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận chưa thực hiện ghi nhận gần 1 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 22 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong hoạt động đầu tư, danh mục tài sản tài chính FVTPL được mở rộng với giá gốc tăng 27% so với đầu năm, lên 1.409 tỷ đồng, chủ yếu do gia tăng đầu tư vào trái phiếu. Tại thời điểm cuối quý, giá trị thị trường của danh mục này đạt khoảng 1.430 tỷ đồng, cao hơn 1,5% so với giá gốc. Cơ cấu danh mục tập trung chủ yếu vào chứng chỉ tiền gửi với quy mô khoảng 794 tỷ đồng và trái phiếu khoảng 583 tỷ đồng.

Đối với hoạt động cho vay, quy mô ghi sổ cuối kỳ đạt khoảng 8.985 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ chiếm phần lớn, đạt khoảng 8.486 tỷ đồng.