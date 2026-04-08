Thuế - Hải quan

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách quý I tăng hơn 37% so với cùng kỳ

Đức Việt

[email protected]
19:26 | 08/04/2026
(TBTCO) - Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, số thu ngân sách do đơn vị thực hiện quý I/2026 được 18.598 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế

Đánh giá kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã thực hiện quyết liệt những giải pháp quản lý thuế ngay từ những tháng đầu năm. Theo đó, đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế năm 2026 trên đa kênh; tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp và trực tuyến giải đáp kịp thời vướng mắc cho người nộp thuế trong 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và tháng cao điểm hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025…

Thuế thành phố đã ban hành 50 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế; 14.977 lượt hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế; ngoài ra cán bộ thuế còn hỗ trợ người nộp thuế về mặt nghiệp vụ, trả lời vướng mắc qua các kênh hỗ trợ khác, bao gồm hàng nghìn lượt gửi mail, 12.751 lượt hỗ trợ qua điện thoại và nhiều kênh hỗ trợ khác.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Trong quý I/2026, đơn vị đã ban hành 90 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 363 tỷ đồng. Tỷ lệ số lượng hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 97%.

Theo ông Bùi Khánh Toàn, trong quý I, Thuế TP. Đà Nẵng đã xử lý 5 đơn vị có giao dịch liên kết vi phạm, qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý là 23,8 tỷ đồng, trong đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 11,8 tỷ đồng, giảm lỗ 11 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 21,1 tỷ đồng.

Theo ông Toàn, về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, Thuế thành phố đã thực hiện kiểm tra 221 cuộc; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 168 tỷ đồng, trong đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 45,7 tỷ đồng, giảm lỗ 116,6 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 3 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 2,9 tỷ đồng. Bình quân tăng thu vào ngân sách là 207 triệu đồng/cuộc kiểm tra.

Công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh luôn được chú trọng, kết quả thực hiện triển khai 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh như sau: Tổng số tuyên truyền, hướng dẫn trên các báo, tạp chí 5 tin, bài; phóng sự trên phát thanh, truyền hình 48 tin, bài; số ấn phẩm tờ rơi, pano, băng rôn, tài liệu trực quan... được cấp phát cho hộ kinh doanh 51.750 ấn phẩm. Tuyên truyền, hỗ trợ giải đáp vướng mắc khác 49.793 lượt; tổ chức hội nghị hướng dẫn kê khai điện tử, sử dụng Etax mobile, hóa đơn điện tử 71 hội nghị, với 18.690 số lượt người tham gia…

Duy trì ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng tại địa phương

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế tháng 4 và quý II, Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi tiến độ thu, đánh giá tác động đến nguồn thu; xác định các lĩnh vực, khoản thu còn tiềm năng, còn thất thu để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành thu.

Tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế ngay trong quý I/2026. Tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại chính sách thuế mới cho doanh nghiệp thuộc Thuế thành phố quản lý.

Theo ông Toàn, đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp thu hồi và xử lý nợ đọng thuế theo quy trình quản lý nợ. Tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng tại địa phương để tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế và các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Cùng với đó, tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra năm 2026; tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ tại các đơn vị của Thuế thành phố; kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, hạn chế phát sinh trong công tác quản lý thuế…

Từ khóa:
thuế tp đà nẵng thu ngân sách ông bùi khánh toàn dự toán ngân sách nhà nước

Bài liên quan

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Dành cho bạn

Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Bộ Tài chính và Tập đoàn Check Point tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

Chứng khoán phái sinh ngày 8/4: Phe Long chiến thắng, chênh lệch dương tiếp tục mở rộng

Đọc thêm

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

(TBTCO) - Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2026 của Đảng uỷ Cục Hải quan đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, khẳng định vai trò nêu gương, lan tỏa giá trị trong toàn Đảng bộ.
Tạm ngưng hiệu lực quy định mới về an toàn thực phẩm, duy trì áp dụng Nghị định 15/2018/NĐ-CP

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-CP, quyết định tạm ngưng hiệu lực một số quy định mới về an toàn thực phẩm, qua đó duy trì áp dụng quy định hiện hành nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp.
Mở rộng diện miễn thuế thu nhập cá nhân: Thu hút nhân lực cho lĩnh vực công nghệ cao

(TBTCO) - Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân với các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào cuộc sống sẽ tạo thêm “cú hích” thu hút nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, góp phần tạo đột phá phát triển.
Thắt chặt quản lý doanh nghiệp lãi mỏng, thua lỗ nhiều năm

(TBTCO) - Cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc thắt chặt quản lý và đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng. Trọng tâm nhằm phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế và đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.
Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia trong thực thi phòng vệ thương mại

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam đã có cuộc làm việc với Đoàn công tác Bộ Thương mại Campuchia, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các công cụ phòng vệ thương mại, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ sản xuất trong nước và thúc đẩy hợp tác song phương bền vững.
Thu ngân sách quý I đạt khá, ngành Thuế tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn thu còn tiềm năng

(TBTCO) - Quý I/2026, toàn ngành Thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ công tác thuế ngay từ đầu năm, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn ngành cần tăng cường phân tích, dự báo, nhận diện rủi ro, xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, khai thác nguồn thu còn tiềm năng, hạn chế hụt thu.
Thu thuế hàng giá trị thấp: Ngăn ngừa gian lận, tăng thu ngân sách

(TBTCO) - Việc thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa giá trị thấp qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã mang lại nguồn thu gần 1.960 tỷ đồng sau 1 năm thực hiện, đánh dấu bước chuyển rõ nét trong phương thức quản lý của ngành Hải quan, tạo nền tảng quản lý thương mại điện tử trong kỷ nguyên số.
Chính sách thuế hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, để chính sách thuế thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, cần thiết kế và triển khai đúng hướng. Thuế không chỉ là nguồn thu ngân sách, mà còn là công cụ chiến lược hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế phát triển bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính phổ biến những quy định mới về quản lý nợ công

Nhận diện rủi ro và “bẫy nghề nghiệp” trong ngành blockchain

Từ thị trường cận biên tới điểm đến của dòng vốn quốc tế

Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

