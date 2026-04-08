Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách quý I tăng hơn 37% so với cùng kỳ

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế

Đánh giá kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã thực hiện quyết liệt những giải pháp quản lý thuế ngay từ những tháng đầu năm. Theo đó, đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế năm 2026 trên đa kênh; tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp và trực tuyến giải đáp kịp thời vướng mắc cho người nộp thuế trong 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và tháng cao điểm hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025…

Thuế thành phố đã ban hành 50 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế; 14.977 lượt hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế; ngoài ra cán bộ thuế còn hỗ trợ người nộp thuế về mặt nghiệp vụ, trả lời vướng mắc qua các kênh hỗ trợ khác, bao gồm hàng nghìn lượt gửi mail, 12.751 lượt hỗ trợ qua điện thoại và nhiều kênh hỗ trợ khác.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Trong quý I/2026, đơn vị đã ban hành 90 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 363 tỷ đồng. Tỷ lệ số lượng hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 97%.

Theo ông Bùi Khánh Toàn, trong quý I, Thuế TP. Đà Nẵng đã xử lý 5 đơn vị có giao dịch liên kết vi phạm, qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý là 23,8 tỷ đồng, trong đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 11,8 tỷ đồng, giảm lỗ 11 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 21,1 tỷ đồng.

Theo ông Toàn, về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, Thuế thành phố đã thực hiện kiểm tra 221 cuộc; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 168 tỷ đồng, trong đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 45,7 tỷ đồng, giảm lỗ 116,6 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 3 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 2,9 tỷ đồng. Bình quân tăng thu vào ngân sách là 207 triệu đồng/cuộc kiểm tra.

Công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh luôn được chú trọng, kết quả thực hiện triển khai 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh như sau: Tổng số tuyên truyền, hướng dẫn trên các báo, tạp chí 5 tin, bài; phóng sự trên phát thanh, truyền hình 48 tin, bài; số ấn phẩm tờ rơi, pano, băng rôn, tài liệu trực quan... được cấp phát cho hộ kinh doanh 51.750 ấn phẩm. Tuyên truyền, hỗ trợ giải đáp vướng mắc khác 49.793 lượt; tổ chức hội nghị hướng dẫn kê khai điện tử, sử dụng Etax mobile, hóa đơn điện tử 71 hội nghị, với 18.690 số lượt người tham gia…

Duy trì ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng tại địa phương

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế tháng 4 và quý II, Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi tiến độ thu, đánh giá tác động đến nguồn thu; xác định các lĩnh vực, khoản thu còn tiềm năng, còn thất thu để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành thu.

Tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế ngay trong quý I/2026. Tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại chính sách thuế mới cho doanh nghiệp thuộc Thuế thành phố quản lý.

Theo ông Toàn, đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp thu hồi và xử lý nợ đọng thuế theo quy trình quản lý nợ. Tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng tại địa phương để tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế và các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Cùng với đó, tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra năm 2026; tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ tại các đơn vị của Thuế thành phố; kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, hạn chế phát sinh trong công tác quản lý thuế…