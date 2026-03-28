Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

Hỗ trợ toàn diện để hộ kinh doanh “không lúng túng” khi chuyển đổi

Việc chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế đánh dấu một bước thay đổi căn bản trong quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Chính sách này đòi hỏi người nộp thuế phải chủ động hơn trong việc ghi chép, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế định kỳ.

Trước yêu cầu đó, ngành Thuế Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ngay từ sớm. Các hội nghị tập huấn, chương trình tuyên truyền được tổ chức rộng khắp nhằm giúp hộ kinh doanh nắm rõ quy định mới, từ quyền và nghĩa vụ thuế đến cách xác định doanh thu và thời hạn kê khai.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, cơ quan thuế còn xây dựng hệ thống hỗ trợ đa kênh như đường dây nóng, tư vấn trực tuyến và trực tiếp tại cơ sở. Các tài liệu hướng dẫn, cẩm nang hỏi đáp được thiết kế dễ hiểu, giúp người nộp thuế có thể tra cứu nhanh khi cần.

Đặc biệt, trong các đợt cao điểm, nhiều tổ công tác đã được thành lập để trực tiếp đến từng địa bàn, “cầm tay chỉ việc” cho hộ kinh doanh. Từ việc cài đặt phần mềm, đăng ký tài khoản đến thao tác kê khai trên hệ thống điện tử đều được hướng dẫn cụ thể. Nhờ đó, hàng nghìn hộ kinh doanh đã từng bước làm quen với quy trình mới, giảm thiểu sai sót trong giai đoạn đầu.

Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh phối hợp với BIDV Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh. Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Một điểm đáng chú ý là ngành Thuế lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, ưu tiên hỗ trợ thay vì xử phạt. Trong thời gian đầu chuyển đổi, các trường hợp chưa nắm vững quy định sẽ được nhắc nhở, hướng dẫn để hoàn thiện dần, thay vì xử lý nghiêm ngay lập tức. Điều này giúp tạo tâm lý yên tâm, khuyến khích hộ kinh doanh chủ động thực hiện đúng quy định.

Cùng với công tác tuyên truyền, việc ứng dụng công nghệ được xác định là giải pháp then chốt trong quá trình chuyển đổi. Ngành Thuế Quảng Ninh đã tích cực thúc đẩy sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Việc áp dụng công nghệ mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Hộ kinh doanh có thể xuất hóa đơn ngay tại thời điểm giao dịch, dữ liệu được truyền tự động đến cơ quan thuế, giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, hóa đơn điện tử cũng góp phần nâng cao uy tín của cơ sở kinh doanh, tạo sự tin tưởng đối với khách hàng.

Thông qua việc số hóa, hoạt động kinh doanh của các hộ trở nên minh bạch hơn, việc quản lý doanh thu và chi phí cũng dễ dàng hơn. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, hạn chế tình trạng thất thu thuế và tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển bền vững.

Không chỉ dừng lại ở hóa đơn, các giải pháp số khác như ứng dụng quản lý bán hàng, thanh toán điện tử và kê khai thuế trực tuyến cũng được triển khai rộng rãi. Ngành Thuế phối hợp với các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ để hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận những công cụ này với chi phí hợp lý, thậm chí miễn phí trong giai đoạn đầu.

Hướng tới hệ thống thuế hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân

Thực tế triển khai cho thấy, dù ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng khi được hướng dẫn đầy đủ, phần lớn hộ kinh doanh đều có thể thích nghi với phương thức kê khai mới.

Nhiều hộ nhận thấy việc ghi chép và theo dõi doanh thu không chỉ phục vụ nghĩa vụ thuế mà còn giúp quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Việc kiểm soát dòng tiền, chi phí và lợi nhuận trở nên rõ ràng, từ đó hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Bên cạnh đó, chính sách mới cũng tạo sự công bằng giữa các hộ kinh doanh. Khi doanh thu được kê khai đúng thực tế, nghĩa vụ thuế được xác định chính xác, hạn chế tình trạng chênh lệch như trước đây. Đồng thời, các quy định về ngưỡng doanh thu cũng được điều chỉnh theo hướng hợp lý hơn, giúp giảm áp lực cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Công chức Thuế tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn, hỗ trợ HKD tại địa điểm kinh doanh.

Việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai thuế không chỉ là thay đổi về kỹ thuật quản lý mà còn là bước tiến trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Thuế.

Ngành Thuế Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời tăng cường tính minh bạch và hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ, kết nối dữ liệu và cung cấp dịch vụ điện tử giúp giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ninh, thời gian tới, ngành Thuế Quảng Ninh sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ người nộp thuế để hoàn thiện chính sách và cải tiến các ứng dụng hỗ trợ. Những phản hồi từ thực tiễn sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Có thể thấy, với cách tiếp cận lấy người nộp thuế làm trung tâm, cùng sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và hỗ trợ thực tiễn, Quảng Ninh đang từng bước triển khai thành công phương pháp kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Đây không chỉ là bước tiến trong quản lý thuế mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững trong dài hạn./.