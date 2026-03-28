Thuế - Hải quan

Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

Tiến Dũng

[email protected]
11:54 | 28/03/2026
(TBTCO) - Từ năm 2026, hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại Quảng Ninh bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi thực hiện kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Không chỉ thay đổi cách tính thuế, đây còn là bước tiến lớn trong minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Trước những bỡ ngỡ ban đầu, ngành Thuế Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng hành, giúp người nộp thuế thích nghi nhanh chóng và thực hiện đúng quy định ngay từ những kỳ kê khai đầu tiên.
Hỗ trợ toàn diện để hộ kinh doanh “không lúng túng” khi chuyển đổi

Việc chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế đánh dấu một bước thay đổi căn bản trong quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Chính sách này đòi hỏi người nộp thuế phải chủ động hơn trong việc ghi chép, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế định kỳ.

Trước yêu cầu đó, ngành Thuế Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ngay từ sớm. Các hội nghị tập huấn, chương trình tuyên truyền được tổ chức rộng khắp nhằm giúp hộ kinh doanh nắm rõ quy định mới, từ quyền và nghĩa vụ thuế đến cách xác định doanh thu và thời hạn kê khai.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, cơ quan thuế còn xây dựng hệ thống hỗ trợ đa kênh như đường dây nóng, tư vấn trực tuyến và trực tiếp tại cơ sở. Các tài liệu hướng dẫn, cẩm nang hỏi đáp được thiết kế dễ hiểu, giúp người nộp thuế có thể tra cứu nhanh khi cần.

Đặc biệt, trong các đợt cao điểm, nhiều tổ công tác đã được thành lập để trực tiếp đến từng địa bàn, “cầm tay chỉ việc” cho hộ kinh doanh. Từ việc cài đặt phần mềm, đăng ký tài khoản đến thao tác kê khai trên hệ thống điện tử đều được hướng dẫn cụ thể. Nhờ đó, hàng nghìn hộ kinh doanh đã từng bước làm quen với quy trình mới, giảm thiểu sai sót trong giai đoạn đầu.

Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh phối hợp với BIDV Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh
Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh phối hợp với BIDV Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh. Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Một điểm đáng chú ý là ngành Thuế lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, ưu tiên hỗ trợ thay vì xử phạt. Trong thời gian đầu chuyển đổi, các trường hợp chưa nắm vững quy định sẽ được nhắc nhở, hướng dẫn để hoàn thiện dần, thay vì xử lý nghiêm ngay lập tức. Điều này giúp tạo tâm lý yên tâm, khuyến khích hộ kinh doanh chủ động thực hiện đúng quy định.

Cùng với công tác tuyên truyền, việc ứng dụng công nghệ được xác định là giải pháp then chốt trong quá trình chuyển đổi. Ngành Thuế Quảng Ninh đã tích cực thúc đẩy sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Việc áp dụng công nghệ mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Hộ kinh doanh có thể xuất hóa đơn ngay tại thời điểm giao dịch, dữ liệu được truyền tự động đến cơ quan thuế, giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, hóa đơn điện tử cũng góp phần nâng cao uy tín của cơ sở kinh doanh, tạo sự tin tưởng đối với khách hàng.

Thông qua việc số hóa, hoạt động kinh doanh của các hộ trở nên minh bạch hơn, việc quản lý doanh thu và chi phí cũng dễ dàng hơn. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, hạn chế tình trạng thất thu thuế và tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển bền vững.

Không chỉ dừng lại ở hóa đơn, các giải pháp số khác như ứng dụng quản lý bán hàng, thanh toán điện tử và kê khai thuế trực tuyến cũng được triển khai rộng rãi. Ngành Thuế phối hợp với các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ để hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận những công cụ này với chi phí hợp lý, thậm chí miễn phí trong giai đoạn đầu.

Hướng tới hệ thống thuế hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân

Thực tế triển khai cho thấy, dù ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng khi được hướng dẫn đầy đủ, phần lớn hộ kinh doanh đều có thể thích nghi với phương thức kê khai mới.

Nhiều hộ nhận thấy việc ghi chép và theo dõi doanh thu không chỉ phục vụ nghĩa vụ thuế mà còn giúp quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Việc kiểm soát dòng tiền, chi phí và lợi nhuận trở nên rõ ràng, từ đó hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Bên cạnh đó, chính sách mới cũng tạo sự công bằng giữa các hộ kinh doanh. Khi doanh thu được kê khai đúng thực tế, nghĩa vụ thuế được xác định chính xác, hạn chế tình trạng chênh lệch như trước đây. Đồng thời, các quy định về ngưỡng doanh thu cũng được điều chỉnh theo hướng hợp lý hơn, giúp giảm áp lực cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Công chức Thuế tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn, hỗ trợ HKD tại địa điểm kinh doanh.
Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai thuế không chỉ là thay đổi về kỹ thuật quản lý mà còn là bước tiến trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Thuế.

Ngành Thuế Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời tăng cường tính minh bạch và hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ, kết nối dữ liệu và cung cấp dịch vụ điện tử giúp giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ninh, thời gian tới, ngành Thuế Quảng Ninh sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ người nộp thuế để hoàn thiện chính sách và cải tiến các ứng dụng hỗ trợ. Những phản hồi từ thực tiễn sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Có thể thấy, với cách tiếp cận lấy người nộp thuế làm trung tâm, cùng sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và hỗ trợ thực tiễn, Quảng Ninh đang từng bước triển khai thành công phương pháp kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Đây không chỉ là bước tiến trong quản lý thuế mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững trong dài hạn./.

Tiến Dũng
quảng ninh ngành thuế chính sách doanh nghiệp hộ kinh doanh người dân

Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

Doanh nghiệp tăng tốc củng cố nội lực tài chính

Thu ngân sách Đắk Lắk tăng quý I, áp lực điều hành tăng theo chính sách giảm thu

Hà Nội phát động Giờ Trái đất 2026, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

Thị trường bất động sản đối mặt nhiều thách thức từ vĩ mô và nội tại

Bối cảnh mới yêu cầu khả năng thích ứng cao hơn đối với nhà đầu tư chứng khoán

Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

(TBTCO) - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho rằng, chất lượng các nghị định hướng dẫn sẽ quyết định trực tiếp trải nghiệm tuân thủ của hàng triệu người nộp thuế. VCCI đề xuất 5 nhóm vấn đề cần được hoàn thiện để chính sách đi vào cuộc sống.
Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận có ba điểm “đúng và trúng” mà dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin mang lại.
Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) vừa tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025” với sự tham dự trực tiếp của đại diện 15 tập đoàn, doanh nghiệp lớn và trực tuyến tại điểm cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn trên cả nước.
Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn

Sửa Nghị định hóa đơn điện tử: Giảm thủ tục, gỡ vướng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đang được hoàn thiện theo hướng giảm mạnh thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Tại hội thảo ngày 27/3, nhiều ý kiến doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ “nút thắt” cho hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn.
Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
Thị trường bất động sản đối mặt nhiều thách thức từ vĩ mô và nội tại

Bối cảnh mới yêu cầu khả năng thích ứng cao hơn đối với nhà đầu tư chứng khoán

Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Ứng dụng AI, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số

Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động