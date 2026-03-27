Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kết quả bầu cử cho thấy, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ mới. Ông nhận được sự đồng thuận tuyệt đối với 55/55 phiếu tán thành từ các đại biểu tham dự, đạt tỷ lệ 100%.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: QMG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khẳng định: Nhiệm kỳ mới diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, phải định vị xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một thành phố tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; thành phố kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng kinh tế số, du lịch thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Đông Bắc; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện trên cơ sở lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dịch vụ cao làm trọng tâm. Tỉnh Quảng Ninh là trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ thành phố vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. Ảnh: QMG

Cũng tại kỳ họp, bốn Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ trước gồm các ông, bà: Vũ Văn Diện, Lê Văn Ánh, Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Văn Công đều được bầu tái cử với số phiếu đồng thuận tuyệt đối. Ngoài ra, các đại biểu cũng thống nhất bầu đủ 15 Ủy viên UBND tỉnh cho nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ tán thành 100%.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh cũng tán thành bầu 20 đại biểu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, 180 Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031./.