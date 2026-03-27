Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiến Dũng

Tiến Dũng

21:07 | 27/03/2026
(TBTCO) - Chiều 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV (nhiệm kỳ 2026 - 2031), các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh, bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh.
Kết quả bầu cử cho thấy, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ mới. Ông nhận được sự đồng thuận tuyệt đối với 55/55 phiếu tán thành từ các đại biểu tham dự, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: QMG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khẳng định: Nhiệm kỳ mới diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, phải định vị xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một thành phố tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; thành phố kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng kinh tế số, du lịch thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Đông Bắc; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện trên cơ sở lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dịch vụ cao làm trọng tâm. Tỉnh Quảng Ninh là trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ thành phố vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. Ảnh: QMG

Cũng tại kỳ họp, bốn Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ trước gồm các ông, bà: Vũ Văn Diện, Lê Văn Ánh, Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Văn Công đều được bầu tái cử với số phiếu đồng thuận tuyệt đối. Ngoài ra, các đại biểu cũng thống nhất bầu đủ 15 Ủy viên UBND tỉnh cho nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ tán thành 100%.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh cũng tán thành bầu 20 đại biểu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, 180 Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031./.

Tiến Dũng
Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu

Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu

Giá xuất khẩu giảm, ngành lúa gạo đứng trước “cơn gió ngược”

Giá xuất khẩu giảm, ngành lúa gạo đứng trước "cơn gió ngược"

Hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ

Hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ

Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”.

Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh "Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới".

Xây dựng ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Xây dựng ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

