Tài chính

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

Tiến Dũng

[email protected]
16:29 | 20/05/2026
(TBTCO) - Quảng Ninh đang chuyển trọng tâm phát triển từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, đầu tư hạ tầng và du lịch truyền thống sang mô hình kinh tế có hàm lượng công nghệ, dịch vụ, logistics và kinh tế biển cao hơn.
Theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh, địa phương phê duyệt Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2050, với nhiều chỉ tiêu tài chính - kinh tế tham vọng.

Mục tiêu nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 12%/năm. GRDP bình quân đầu người phấn đấu vượt 20.000 USD, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 30%, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%. Tỉnh cũng đặt mục tiêu thành lập mới trên 2.000 doanh nghiệp mỗi năm, nâng đóng góp của kinh tế tư nhân trong GRDP lên 40 - 45%, đồng thời duy trì tốc độ tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân trên 12%/năm.

Đề án xác định ba cực không gian tăng trưởng gồm Vân Đồn, Móng Cái và Quảng Yên, với Hạ Long giữ vai trò trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Vân Đồn được định hướng là cực kinh tế biển và dịch vụ cao cấp; Móng Cái là cực thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu; Quảng Yên là cực công nghiệp và logistics. Cấu trúc này tạo tam giác “sản xuất - dịch vụ - thương mại quốc tế”, mở rộng nền tảng nguồn thu từ công nghiệp chế biến chế tạo, cảng biển, thương mại xuyên biên giới và du lịch chất lượng cao.

Khu Công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Y.L
Với khu vực công nghiệp, tỉnh định hướng xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chuyên sâu gắn với chuỗi liên kết ngành. Quảng Yên - Đông Mai - Sông Khoai được nhấn mạnh cho điện tử, thiết bị điện và công nghệ cao; Hải Hà gắn với xuất khẩu và công nghiệp phụ trợ; Móng Cái gắn với logistics và thương mại cửa khẩu. Thu hút FDI được chuyển sang hướng có chọn lọc, ưu tiên năm chuỗi: điện tử - thiết bị - bán dẫn; logistics - cảng biển - thương mại quốc tế; kinh tế xanh - năng lượng sạch - công nghệ môi trường; hạ tầng số - trung tâm dữ liệu - dịch vụ số; du lịch cao cấp và dịch vụ chất lượng cao.

Một trụ cột khác là nâng cao hiệu quả đầu tư công. Đề án nêu yêu cầu chủ động quỹ đất sạch, bảo đảm vật liệu san lấp, điều chuyển vốn linh hoạt từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối và các điểm nghẽn trong dự án trọng điểm. Tỉnh cũng định hướng chuyển đổi số trong quản lý đầu tư công, tích hợp dữ liệu tiến độ, giải ngân, hợp đồng và cảnh báo rủi ro theo thời gian thực.

Kinh tế biển được xem là động lực lớn. Quảng Ninh định hướng phát triển hạ tầng logistics biển hiện đại, trọng tâm là trung tâm logistics biển tại Quảng Yên và cảng container Hải Hà; đồng thời hình thành trung tâm dịch vụ tài chính và quản lý biển, hệ thống giám sát biển trên phạm vi toàn tỉnh. Các dự án LNG, điện gió, điện mặt trời cũng được coi là nền tảng phát triển cụm năng lượng - công nghiệp - logistics ven biển, thu hút trung tâm dữ liệu, bán dẫn và vật liệu mới.

Trong thương mại biên giới, cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng được định hướng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý thông quan, tiến tới mô hình khai báo một lần, kiểm tra một lần và thông quan 24/7. Nếu vận hành thông suốt, đây có thể là cú hích cho xuất nhập khẩu, logistics, dịch vụ tài chính thương mại và nguồn thu ngân sách từ hoạt động cửa khẩu.

Cơ chế kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán hằng năm; đồng thời lồng ghép nguồn từ các chương trình, đề án liên quan và huy động mạnh nguồn lực xã hội. Sở Tài chính được giao theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo hằng năm và tham mưu kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Với tầm nhìn đến 2050, Quảng Ninh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao sau năm 2030, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và hiện đại hóa, TFP đóng góp khoảng 60%, năng suất lao động xã hội tăng khoảng 7,5 - 8%/năm. Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc đặt mục tiêu, mà ở năng lực thực thi bao gồm chọn đúng dự án, quản trị tốt vốn công, thu hút vốn tư nhân chất lượng cao và bảo đảm tăng trưởng đi cùng môi trường, an sinh và chất lượng sống.

(TBTCO) - Không chỉ dừng ở yêu cầu xử lý hành chính, việc khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư đang được xem là nhiệm vụ cấp bách nhằm chống lãng phí, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
(TBTCO) - Mới đây, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động quốc gia năm 2026 của ADB tại khu vực miền Trung.
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) do ông George Xu - Giám đốc, chuyên gia phân tích xếp hạng tín nhiệm phụ trách Việt Nam làm trưởng đoàn.
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn dự và phát biểu chúc mừng.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 6215/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai Công điện số 39/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
(TBTCO) - Ngày 19/5/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã tiếp và làm việc với Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính, đầu tư, tín dụng.
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) do Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ làm trưởng đoàn.
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị "Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách tại Bộ Tài chính".
