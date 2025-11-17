Tính toán kỹ quy định ưu tiên bố trí trụ sở dôi dư cho y tế, giáo dục

(TBTCO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tính toán kỹ quy định ưu tiên bố trí trụ sở dôi dư cho y tế và giáo dục. Vì thực tế, có thể công năng không phù hợp, để sử dụng phải bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo.

Sáng 17/11, sau khi làm việc ở hội trường, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; dự thảo Nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thể chế hoá các chủ trương rất mới của Nghị quyết 71, Nghị quyết 72

Nêu ý kiến tại tổ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh nhiệm vụ của Quốc hội phải thể chế hoá các chủ trương rất mới của Nghị quyết 71-NQ/TW, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại tổ.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, cần phải rà soát xem có bao nhiêu định hướng lớn của Bộ Chính trị, chẳng hạn có bao nhiêu nội dung về giáo dục đã được đưa vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)… Tinh thần là những gì đã chín, đã rõ, được sự đồng thuận thì đưa vào luật, còn những vấn đề đang vận động, phát triển, còn có ý kiến khác nhau, chưa đủ chín, đủ rõ thì đưa vào hai Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo quy định "UBND cấp tỉnh ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, trụ sở công dôi dư cho phát triển giáo dục; lập quỹ đất sạch thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp". Dự thảo Nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng giao UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc ưu tiên dành quỹ đất sạch, đất thu hồi của các dự án, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở y tế; lập quỹ đất sạch với vị trí thuận lợi để người dân dễ tiếp cận với dịch vụ y tế cho các dự án xây dựng, phát triển các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ phải có báo cáo danh mục các chính sách của hai Nghị quyết này, những chính sách nào đã tiếp thu trong các luật, những vấn đề nào đang vận động, phát triển chưa thể đưa vào luật thì đưa vào Nghị quyết đặc thù, vượt trội để giải quyết trước mắt.

Với các nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý dự thảo quy định ưu tiên bố trí trụ sở dôi dư cho y tế và giáo dục, nhưng thực tế cũng khó tiếp nhận vì có thể công năng không phù hợp, nếu tiếp nhận thì phải có tiền sửa chữa, trong khi kinh phí không có. Như vậy, ngoài ưu tiên còn phải bố trí kinh phí để cải tạo công năng. Trong trường hợp cải tạo công năng còn đắt hơn xây mới thì như thế nào? "Nếu một tiền sửa bằng ba tiền xây thì rất tắc. Cho nên cần tính toán kỹ", Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Tuyên truyền rõ thông tin về nâng mức hưởng bảo hiểm y tế

Quan tâm đến nhóm quy định về đất đai, thuế và tài chính tại Điều 5 của dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đại biểu Lò Thị Luyến (đoàn Điện Biên) cho biết khoản 2 dự thảo cho phép cơ quan quản lý đất đai quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sử dụng cho y tế mà không phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời được hưởng chính sách không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất và tiền thuế đất.

Các đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ.

Theo đại biểu, dự thảo Nghị quyết cần được quy định chính xác hơn, phân định rõ hai trường hợp.

Một là trường hợp vị trí đất chưa nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các luật liên quan thì cho phép áp dụng cơ chế đặc thù theo dự thảo nghị quyết, không phải thực hiện đầy đủ các thủ tục của Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Còn trường hợp vị trí đất đã nằm trong quy hoạch và không phải chuyển mục đích sử dụng đất thì triển khai dự án theo quy định hiện hành, không cần áp dụng cơ chế đặc thù. Theo bà, cách quy định như vậy sẽ chính xác, phù hợp thực tiễn và không tạo ra cách hiểu rộng dẫn đến áp dụng thiếu chặt chẽ.

Còn tại khoản 3 Điều 6 của dự thảo nghị quyết, đại biểu băn khoăn về việc sử dụng khái niệm “quỹ đất sạch”. Theo đại biểu, dù từ này được nêu trong nghị quyết của Bộ Chính trị, nhưng hiện nay Luật Đất đai và các luật khác chưa có định nghĩa pháp lý nào về “quỹ đất sạch”. Đây chỉ là cách gọi thông thường để chỉ đất đã giải phóng mặt bằng, bồi thường và phù hợp quy hoạch. Vì vậy, đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ việc sử dụng thuật ngữ này trong văn bản quy phạm pháp luật để tránh phát sinh vướng mắc khi áp dụng.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng lưu ý vấn đề truyền thông liên quan đến chính sách miễn viện phí. Bà cho biết, hiện nay, từ phương tiện thông tin đại chúng đang xuất hiện cách hiểu tới đây sẽ miễn toàn bộ viện phí. Phần lớn người dân không đọc chi tiết luật, nghị quyết mà chỉ tiếp nhận thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng, dẫn tới việc một bộ phận người dân, nhất là ở vùng cao, cho rằng đến năm 2030 “Chính phủ sẽ lo toàn bộ viện phí”.

Do đó, đại biểu nhấn mạnh cần phải truyền thông rõ ràng rằng miễn viện phí chỉ áp dụng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Người dân phải tham gia bảo hiểm y tế mới được hưởng chính sách miễn chi trả phần cùng chi trả như hiện nay. Theo luật hiện hành, mức hưởng bảo hiểm y tế hiện có sự khác nhau giữa các nhóm đối tượng, có thể được hưởng 100%, 95% hoặc 80%. Khi khám, chữa bệnh, người dân vẫn phải cùng chi trả. Đại biểu đề nghị các cơ quan truyền thông phải tuyên truyền chính xác để tránh hiểu lầm, bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của người dân.