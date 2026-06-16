Xã hội

Tuổi trẻ ngành Tài chính ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
06:56 | 16/06/2026
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngành Tài chính được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, từ giáo dục chính trị tư tưởng, tình nguyện vì cộng đồng, đổi mới sáng tạo đến xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển Đảng.
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Chiều ngày 15/6, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đây là giai đoạn đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh ngành Tài chính tiếp tục thực hiện các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Tuổi trẻ ngành Tài chính ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm
Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính có 43 tổ chức đoàn trực thuộc với hơn 10.000 đoàn viên thanh niên. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức theo mô hình mới, ngày 28/5/2026, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tiếp nhận thêm 22 tổ chức đoàn với 62.436 đoàn viên từ Đoàn Thanh niên Chính phủ. Đến nay, Đoàn Bộ Tài chính có 65 tổ chức đoàn với hơn 72.000 đoàn viên thanh niên.

Bám sát chương trình công tác năm 2026 của Đoàn Thanh niên Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ lần thứ I và nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính, các cấp bộ đoàn đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đoàn có 179 đoàn viên ưu tú được công nhận, 62 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và 136 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ sở đoàn đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các định hướng lớn của Chính phủ liên quan đến thanh niên thông qua sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn thanh niên, hội nghị trực tuyến và nền tảng số. Đáng chú ý, 100% đoàn viên, thanh niên trong toàn Đoàn Bộ đã tham gia thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, các hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng được triển khai thông qua nhiều chương trình về nguồn, hành trình giáo dục truyền thống tại các địa chỉ đỏ và di tích lịch sử trên cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ Báo công dâng Bác với sự tham dự của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Chính phủ và đông đảo đoàn viên tiêu biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng với tổng nguồn lực huy động khoảng 6 tỷ đồng. Toàn Đoàn hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa tại Phú Thọ, Hà Tĩnh, Hà Giang, Điện Biên và Cần Thơ với tổng kinh phí khoảng 470 triệu đồng.

Các chương trình hỗ trợ trường học và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được triển khai với tổng giá trị khoảng 3,8 tỷ đồng, thông qua việc xây dựng phòng học, phòng máy tính, sân chơi thiếu nhi, hệ thống điện năng lượng mặt trời, trao học bổng, xe đạp và thiết bị học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Nhiều chương trình như “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”, “Tháng Ba biên giới”, “Tiếp bước em tới trường” tiếp tục được duy trì hiệu quả. Các hoạt động chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em cũng được tổ chức tại nhiều đơn vị.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhiều cơ sở đoàn đã triển khai hoạt động gắn với chuyên môn ngành Tài chính như hỗ trợ phần mềm kế toán, thiết bị công nghệ thông tin và chuyển giao kỹ năng số cho địa phương.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chuyển đổi số, cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo. Nhiều diễn đàn, tọa đàm, chương trình tập huấn được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong nghiên cứu, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nổi bật là Tọa đàm “Thanh niên tiên phong triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị” cùng Tọa đàm “Thanh niên tiên phong hội nhập quốc tế” được tổ chức ngày 11/6/2026, nhằm tuyên truyền, quán triệt và góp phần triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Các hoạt động bảo vệ môi trường được triển khai rộng khắp. Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tuổi trẻ Bộ Tài chính đã tham gia trồng hơn 143.000 cây xanh tại nhiều địa phương; đồng thời duy trì các chương trình như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày làm việc xanh”, “Thu pin cũ đổi cây xanh”. Phong trào hiến máu tình nguyện cũng được tổ chức thường xuyên, với 791 đơn vị máu được vận động, tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm.

Công tác đồng hành với thanh niên tiếp tục được triển khai trên các mặt học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao kỹ năng, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Nhiều chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, tập huấn cán bộ đoàn cùng các hoạt động văn hóa, thể thao đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính cho biết, Đoàn Thanh niên Bộ sẽ tập trung triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác Đoàn; triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; tăng cường hoạt động an sinh xã hội, giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến gắn với nhiệm vụ chuyên môn và tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên.

Thu Hương
Từ khóa:
ngành tài chính đoàn thanh niên bộ tài chính thanh niên hành trình về nguồn giáo dục truyền thống thanh niên tình nguyện

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