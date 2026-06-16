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Thế hệ bánh mì kẹp: Khi một người phải gánh tương lai của cả ba thế hệ

13:57 | 16/06/2026
(TBTCO) - Bước vào độ tuổi 40, khi cha mẹ ngày một lớn tuổi, con cái bước vào những năm học tập quan trọng và bản thân cũng bắt đầu nghĩ đến tuổi nghỉ hưu, nhiều người nhận ra mình đang phải chuẩn bị cho tương lai của cả ba thế hệ. Điều khiến họ trăn trở không chỉ là những khoản chi hôm nay, mà là làm sao để những kế hoạch đã dành nhiều năm vun đắp không bị dang dở giữa chừng.
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Thế hệ “Bánh mỳ kẹp” - Họ là ai?

Nửa đêm, anh T., 40 tuổi, nhân viên quản lý tại một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội, đặt điện thoại sang một bên, nhìn qua cửa sổ căn hộ chung cư, tâm trí đầy những con số. Tổng thu nhập của anh và vợ khoảng 34 triệu đồng mỗi tháng - mức vừa đủ để gia đình duy trì cuộc sống ổn định, nhưng cũng không hề dễ thở khi phải đồng thời lo cho nhiều thế hệ.

Hai con của anh đang học tiểu học. Chi phí học, ăn bán trú, học thêm tiếng Anh và các khoản sinh hoạt chiếm phần lớn ngân sách. Ngoài ra, anh và vợ vẫn đang dành dụm trả nợ căn hộ. Ở quê, bố mẹ anh đã ngoài 70 tuổi và không có lương hưu. Mỗi tháng, hai vợ chồng đều gửi về một khoản hỗ trợ sinh hoạt và thuốc men, nhưng chỉ cần bố mẹ đau ốm hay nhập viện, chi phí có thể tăng gấp nhiều lần.

"Thực ra vợ chồng tôi vẫn xoay xở được cuộc sống. Nhưng càng lớn tuổi càng hay nghĩ xa hơn. Giờ tôi thấy điều áp lực nhất là trước mặt còn rất nhiều việc phải lo. Con còn nhỏ, bố mẹ thì đã lớn tuổi. Chỉ mong mình luôn đủ sức khỏe và khả năng để những dự định của gia đình không phải dừng lại giữa chừng” - anh chia sẻ.

Thế hệ bánh mì kẹp: Khi một người phải gánh tương lai của cả ba thế hệ
“Thế hệ bánh mỳ kẹp” - những người đồng thời gánh trách nhiệm với cha mẹ và con cái

Vấn đề mà anh T. và nhiều người cùng tuổi đang đối mặt không chỉ là các khoản chi trước mắt, mà là trách nhiệm tài chính kéo dài nhiều năm: học hành của con, sức khỏe của cha mẹ và cả tuổi nghỉ hưu của chính mình. Đây cũng là tâm lý chung của nhóm được gọi là “thế hệ bánh mì kẹp” - những người đồng thời gánh trách nhiệm với cha mẹ và con cái.

Theo khảo sát A Generation Under Pressure - Asia's Sandwich Class của St. James's Place, khoảng 68% người trong độ tuổi 30 - 49 tại Hong Kong đang đồng thời hỗ trợ tài chính cho cha mẹ và con cái. Tại Singapore, tỷ lệ này là 60%.

Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê tương tự, áp lực này đang ngày càng hiện hữu rõ nét hơn khi tuổi thọ tăng lên, chi phí giáo dục cao hơn và nhu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng lớn.

Trong khi đó, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 73% người cao tuổi tại Việt Nam không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn người cao tuổi vẫn phải dựa vào gia đình và con cháu để trang trải cuộc sống cũng như các chi phí chăm sóc sức khỏe khi tuổi tác ngày càng cao.

Với nhiều gia đình trung lưu, đây chính là nguyên nhân khiến áp lực tài chính không còn chỉ xoay quanh việc nuôi dạy con cái, mà còn mở rộng sang trách nhiệm chăm sóc cha mẹ trong nhiều năm về sau.

Những trăn trở không dễ nói thành lời

Với không ít người thuộc “thế hệ bánh mì kẹp” như anh T., điều khiến họ trăn trở nhất là một câu hỏi rất thực tế: “Nếu một ngày không còn đủ sức khỏe để làm việc và lo cho gia đình như hôm nay, ai sẽ thay mình gánh vác?”.

Bởi dù chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Học phí của con vẫn phải đóng. Tiền ăn uống, sinh hoạt trong nhà vẫn phải chi. Cha mẹ vẫn cần thuốc men, khám bệnh và sự chăm sóc mỗi ngày. Khi đó, những khoản tiền vốn dành dụm cho tương lai có thể phải mang ra để giải quyết những khó khăn trước mắt.

Vì vậy, với những người trụ cột, điều đáng sợ không nằm ở việc bản thân gặp biến cố, mà ở những hệ lụy xảy ra với tương lai của gia đình sau biến cố đó. Đó có thể là việc con cái phải từ bỏ những cơ hội đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước, là cha mẹ không còn được chăm sóc đầy đủ như hiện tại và là người bạn đời phải một mình gánh vác những trách nhiệm vốn được chia sẻ bởi hai người.

Nhưng với thế hệ bánh mì kẹp, đó mới chỉ là một nửa nỗi lo. Nửa còn lại đến từ câu chuyện về tương lai của chính bản thân họ.

Chị N. (43 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mỗi ngày chứng kiến cha mẹ già đi và ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào mình, đôi khi tôi cũng tự hỏi: Liệu vài chục năm nữa, khi về già, mình có trở thành gánh nặng của con mình hay không?”.

Thế hệ bánh mì kẹp: Khi một người phải gánh tương lai của cả ba thế hệ
Nỗi lo của “thế hệ bánh mỳ kẹp” còn đến từ trăn trở về tương lai của chính mình
Cũng giống như chị N., những người trong độ tuổi này hiểu hơn ai hết áp lực của việc vừa nuôi con, vừa chăm sóc cha mẹ. Và cũng chính vì hiểu điều đó, họ không muốn con cái sau này phải bước vào vòng lặp tương tự. Đó cũng là lý do nhiều người thuộc thế hệ bánh mì kẹp đã bắt đầu nghĩ đến việc chuẩn bị cho tuổi già của chính mình.

“Tôi không sợ già. Điều tôi sợ là đến lúc không còn làm việc được nữa, mọi chi phí sinh hoạt hay chữa bệnh của mình lại phải trông vào con cái. Vì vậy tôi luôn nghĩ mình phải chuẩn bị từ bây giờ, để sau này con có thể sống cuộc đời của con, chứ không phải mang thêm áp lực lo cho cha mẹ.” - chị N chia sẻ.

Từ câu chuyện của anh T và chị N, có thể thấy rằng đằng sau nhu cầu chuẩn bị tài chính của thế hệ bánh mì kẹp là hai mong muốn rất rõ ràng: nếu chẳng may mình gặp biến cố, những người thân yêu vẫn được bảo vệ; và khi tuổi già đến, bản thân không trở thành gánh nặng của chính con cái mình.

Chính vì vậy, theo các chuyên gia tài chính, ngày càng nhiều người không chỉ tìm kiếm những giải pháp giúp tích lũy tài sản, mà còn quan tâm tới các giải pháp có thể đồng thời đáp ứng cả hai mục tiêu: bảo vệ gia đình trước những rủi ro bất ngờ và chuẩn bị cho tuổi già chủ động của chính mình.

Khi bảo hiểm không chỉ là câu chuyện rủi ro

Nắm bắt nhu cầu đó, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Thịnh Phúc Niên.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ tài chính lên tới 25 tỷ đồng, An Thịnh Phúc Niên còn cho phép khách hàng chủ động kết hợp thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ về y tế, tai nạn, bệnh lý nghiêm trọng... tùy theo nhu cầu của từng gia đình trong từng giai đoạn cuộc sống. Nhờ đó, người trụ cột có thể xây dựng một lớp bảo vệ toàn diện hơn cho bản thân và những người thân yêu trước các rủi ro khó lường.

Không chỉ có quyền lợi bảo vệ, sản phẩm còn đặc biệt phù hợp với những khách hàng ở độ tuổi này khi hướng đến nỗi trăn trở thứ hai của thế hệ bánh mì kẹp: chuẩn bị cho một tuổi già chủ động và độc lập về tài chính.

Thông qua kế hoạch tích lũy đều đặn và các cơ chế gia tăng giá trị hợp đồng theo thời gian như thưởng duy trì hợp đồng và thưởng hoàn phí rủi ro, An Thịnh Phúc Niên giúp khách hàng từng bước xây dựng nguồn tài chính cho tương lai. Nguồn tài chính đó có thể trở thành điểm tựa cho những năm tháng nghỉ hưu, hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe và giúp khách hàng duy trì cuộc sống chủ động khi tuổi già đến.

Thế hệ bánh mì kẹp: Khi một người phải gánh tương lai của cả ba thế hệ
An Thịnh Phúc Niên - Giải pháp tài chính mới hướng đến tích lũy trung và dài hạn, đồng thời bảo vệ lên đến 25 tỷ đồng

Theo đại diện Bảo Việt Nhân thọ, sản phẩm được phát triển từ một triết lý đơn giản: những kế hoạch quan trọng nhất trong cuộc sống luôn cần thời gian để vun đắp và những hành trình dài lâu luôn cần một nền tảng tài chính đủ vững vàng để đồng hành./.

Hồng Chi
Từ khóa:
Thế hệ bánh mì kẹp Bảo hiểm tài chính gia đình Tuổi già chủ động

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Cập nhật: 17/06/2026 13:00

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80