Doanh nghiệp

Vinachem được vinh danh trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

13:49 | 16/06/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) lần đầu tiên được Tạp chí Fortune vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500) năm 2026, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực.
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Theo công bố của Fortune, Vinachem xếp thứ 148 trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2026. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên các chỉ số tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận và tổng tài sản của các doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia trong khu vực gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Campuchia.

Đây là năm thứ ba Fortune công bố bảng xếp hạng Southeast Asia 500 nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn, năng lực vận hành hiệu quả và đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế của khu vực. Theo ghi nhận của Fortune, năm 2025, Vinachem đạt doanh thu 2,4 tỷ USD và lợi nhuận 146 triệu USD. Kết quả này phản ánh nền tảng tài chính ổn định, năng lực thích ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường cũng như hiệu quả của quá trình tái cơ cấu và nâng cao năng suất trong toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), chia sẻ: “Việc Vinachem lần đầu tiên được ghi nhận trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 ngay từ năm 2026 là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của Tập đoàn. Đây là kết quả cụ thể của công tác triển khai quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 với mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đổi mới, chuyển đổi và phát triển bền vững của tập thể gần 20.000 cán bộ, kỹ sư, người lao động tại Vinachem trong thời gian qua, mà còn phản ánh năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập khu vực.

Vinachem được vinh danh trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

Kết quả này tạo thêm động lực để Vinachem tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các lĩnh vực công nghệ cao; đồng thời phát huy vai trò doanh nghiệp nòng cốt của ngành hóa chất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả và có năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc phát triển sàn thương mại điện tử VinachemMart và ra mắt nền tảng Vinachem Nông nghiệp là những bước đi cụ thể trong chiến lược đó. Nếu VinachemMart góp phần thúc đẩy thương mại số và kết nối thị trường, thì Vinachem Nông nghiệp hướng tới gắn kết người nông dân với các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, qua đó nâng cao hiệu quả toàn chuỗi giá trị nông nghiệp và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Trong giai đoạn tới, Vinachem xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là những động lực tăng trưởng trọng tâm. Tập đoàn ưu tiên phát triển các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như hóa chất phục vụ công nghiệp điện tử, bán dẫn, tách chiết đất hiếm, hóa dược, vật liệu mới; đồng thời đầu tư các trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D), các khu công nghiệp tập trung theo hướng hiện đại, tuần hoàn và bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hóa chất Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

Việc góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500 không chỉ phản ánh quy mô và năng lực tài chính của Vinachem mà còn ghi nhận những bước tiến trong quá trình đổi mới, hội nhập và nâng cao vị thế của ngành hóa chất Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp chủ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp quốc gia và khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực./.
Mai Tấn
Từ khóa:
vinachem tập đoàn hóa chất Fortune Southeast Asia 500 Tạp chí Fortune

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