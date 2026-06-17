Tài chính

Điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở

Dương An

Dương An

[email protected]
15:15 | 17/06/2026
(TBTCO) - Để góp phần hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi (có hiệu lực từ 1/7 tới), theo hướng: lợi ích từ nhà ở do doanh nghiệp tự xây dựng và cung cấp cho người lao động sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế.
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Sáng ngày 17/6/2026, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ quý II/2026 nhằm cung cấp thông tin và trao đổi về các vấn đề được báo chí và xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực của ngành.

98% hộ kinh doanh kê khai kịp thời, đúng hạn

Một trong những vấn đề được quan tâm tại cuộc họp báo là về chính sách thuế cho hộ kinh doanh. Mới đây, có ý kiến chuyên gia, hiệp hội đã đề nghị nghiên cứu cho thực hiện chính sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh có mức doanh thu năm dưới 5 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho hay, việc quản lý thuế hộ kinh doanh hiện nay được thực hiện theo định hướng tại Nghị quyết 68 của Trung ương đã xóa bỏ hình thức thuế khoán, chuyển sang kê khai công khai.

Điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

Trước đây quy định doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống thì được miễn thuế, nhưng hiện nay ngưỡng xác định là 1 tỷ đồng. Dù có thay đổi về ngưỡng, đại diện Cơ quan Thuế nhấn mạnh rằng các tỷ suất thuế tính trên tỷ lệ doanh thu về cơ bản không thay đổi. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hình thức quản lý, khi hộ kinh doanh tự xác định doanh thu hàng kỳ (tháng, quý) để thực hiện nghĩa vụ.

Để hỗ trợ lộ trình này, cơ quan thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp, cung cấp các phần mềm ứng dụng quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số, ứng dụng eTax, và các gói tiện ích phù hợp với từng loại hình kinh doanh, trong đó có nhiều gói miễn phí. Nhờ những nỗ lực này, kết quả đạt được rất khả quan khi đã có đến 98% hộ kinh doanh thực hiện kê khai kịp thời và đúng hạn.

Đánh giá về lợi ích lâu dài, ông Mai Sơn khẳng định việc kê khai mang lại lợi ích khác với thuế khoán trước đây, giúp phản ánh doanh thu kịp thời khi có thay đổi, tránh hành vi trốn thuế, tạo sự minh bạch trong hoạt động của nền kinh tế.

Cơ quan thuế cũng cam kết tiếp tục rà soát để cải cách thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế nhằm mang lại sự thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Đối với những đề xuất thực sự giúp tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, cơ quan thuế ghi nhận, sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, ông Mai Sơn cho hay.

Điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn trả lời tại họp báo. Ảnh: Đức Minh

Hỗ trợ giải quyết bài toán nhà ở cho người lao động

Cũng liên quan đến chính sách thuế, có phóng viên nêu vấn đề doanh nghiệp băn khoăn về chi phí hỗ trợ nhà ở cho công nhân khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, cho biết quy định hiện hành chỉ quy định lợi ích từ nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng cung cấp cho người lao động tại một số khu vực như khu kinh tế, khu công nghiệp, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Tuy nhiên, nhằm tăng cường hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở, khi hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi (có hiệu lực từ 1/7 tới), Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ điều chỉnh quy định theo hướng: lợi ích từ nhà ở do doanh nghiệp tự xây dựng và cung cấp cho người lao động sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế mà không giới hạn về địa bàn như trước đây.

Trao đổi thêm về nội dung này, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, hỗ trợ người lao động ổn định chỗ ở là vấn đề cần được nghiên cứu một cách tổng thể trong quá trình sửa đổi và hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, chính sách thuế chỉ là một trong nhiều công cụ được sử dụng để giải quyết bài toán nhà ở cho người lao động.

Hiện nay, Chính phủ đang triển khai đồng thời nhiều chương trình nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân, trong đó trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội dành cho nhóm có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Cùng với đó, phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân và người lao động cũng đang được đẩy mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng phù hợp với thực tiễn trong nước, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế để góp phần hỗ trợ người lao động có thêm điều kiện tiếp cận nhà ở trong thời gian tới.

Dùng chính sách thuế để hỗ trợ người sử dụng xăng sinh học E10

Một vấn đề khác cũng được đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí chia sẻ là việc sử dụng công cụ thuế để thúc đẩy tăng trưởng xanh, đặc biệt là khuyến khích sử dụng xăng sinh học E10.

Điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở
Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Trương Bá Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Trương Bá Tuấn, các giải pháp tập trung vào hai hướng: thứ nhất là giảm chi phí sản xuất của nhà sản xuất; thứ hai là giảm chi phí thuế mà trực tiếp người sử dụng phải nộp.

Cụ thể, để giảm giá thành sản xuất, gần đây Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ điều chỉnh giảm mức thuế nhập khẩu mặt hàng ethanol dùng để phối trộn từ 10% xuống 5%. Đối với người tiêu dùng, hiện đã có sự ưu đãi rõ rệt khi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định xăng khoáng chịu thuế suất 10%, nhưng xăng E10 chỉ chịu thuế suất 7%. Bên cạnh đó, phần ethanol trong đó sẽ được loại trừ khi xác định mức thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

Thực hiện Nghị quyết số 29 của Chính phủ vừa ban hành ngày 16/6, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E10 để tham mưu cấp có thẩm quyền, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý ưu đãi cho năng lượng sạch.

Dương An
Từ khóa:
chính sách thuế hỗ trợ nhà ở bộ tài chính

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