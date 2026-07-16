Ngày 16/7: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng mạnh

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng mạnh do giá dầu thô leo thang. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 8 Yên (1,91%) lên 426,5 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 12 tăng 6,6 Yên, tương đương 1,57%, lên 427,6 Yên (2,63 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 0,20 Baht lên 91,50 baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 45 Nhân dân tệ (0,27%) lên 16.965 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 150 Nhân dân tệ, tương đương 0,89%, lên 17.065 Nhân dân tệ (2.516,92 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất tăng 510 Nhân dân tệ, tương đương 3,96%, lên 13.390 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore,hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8 giao dịch lần cuối ở mức 217,3 US cent/kg, tăng 1,3%.

Đà tăng chủ yếu đến từ giá dầu đi lên, vốn đã nâng đỡ cao su butadiene - loại cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô. Giá dầu tăng gần 3% lên mức cao nhất 4 tuần khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, đồng thời hai nước gia tăng các cuộc tấn công tại Eo biển Hormuz, làm dấy lên bất ổn về dòng chảy năng lượng. Cao su tự nhiên thường biến động theo giá dầu do cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp.

Về nguồn cung, sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 5 giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước, còn 20.198 tấn, trong khi tồn kho giảm 6,2% so với tháng trước, xuống 122.658 tấn, theo số liệu công bố ngày thứ Hai của Cục Thống kê Malaysia.

Tại Thái Lan - nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới - cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn và lũ quét từ ngày 13 - 15/7, có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ tại các vùng trọng điểm.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với sự sôi động của thị trường quốc tế, các công ty chế biến cao su trong nước tiếp tục duy trì trạng thái bình ổn.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Theo giới phân tích, việc giá thu mua trong nước đi ngang cho thấy doanh nghiệp vẫn thận trọng trước biến động của thị trường quốc tế. Trong thời gian tới, diễn biến giá cao su sẽ tiếp tục chịu tác động từ nhu cầu của ngành sản xuất lốp xe, nguồn cung tại các nước sản xuất lớn và xu hướng giá dầu trên thị trường thế giới./.