QR xuyên biên giới kéo gần khách quốc tế với bán lẻ Việt

Chiều ngày 25/9, VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước - NHNN) và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HA

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh thanh toán QR xuyên biên giới không chỉ là câu chuyện của công nghệ thanh toán mà còn là một cấu phần của hạ tầng kinh tế số, hỗ trợ trực tiếp cho giao thương, du lịch và tiêu dùng.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, một du khách có thể sử dụng ứng dụng quen thuộc để thanh toán tại Việt Nam; người Việt có thể thanh toán thuận tiện khi ra nước ngoài; trong khi một cửa hàng nhỏ có thể tiếp nhận thanh toán từ khách quốc tế mà không phải đầu tư hạ tầng phức tạp. Những tiện ích này khi được nhân lên ở quy mô lớn sẽ tạo thêm các kết nối kinh tế thực chất.

Đáng chú ý, theo ông Phạm Anh Tuấn, trong giai đoạn tới, mục tiêu không chỉ là mở rộng mạng lưới thanh toán xuyên biên giới mà quan trọng hơn là gia tăng mức độ sử dụng, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả và tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 34,56%, giá trị tăng 13,26%. Riêng giao dịch qua mã QR đạt 311 triệu giao dịch, với giá trị 274,2 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 6,66% về số lượng và 25,85% về giá trị.

Trong xu hướng đó, VietQRGlobal đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý tại các thị trường đã kết nối.

Theo NAPAS, trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần, trong khi giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, giao dịch của người Việt Nam tại ba thị trường này tăng 5 lần về số lượng và 4 lần về giá trị.

Trung Quốc là thị trường được mở rộng kết nối sau nhóm các nước Đông Nam Á. NAPAS lần lượt hoàn tất kết nối với UPI vào tháng 12/2025, Alipay tháng 4/2026 và Weixin Pay tháng 8/2026.

Chỉ sau 4 tháng mở rộng kết nối, đến tháng 8/2026, số lượng giao dịch của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của Trung Quốc để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng gấp 3 lần, giá trị giao dịch tăng gấp 4 lần so với tháng 4/2026.

NAPAS cũng đã hoàn thành kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Singapore theo cả hai chiều. Với Hàn Quốc, chiều thanh toán của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam đã hoàn tất và đang tiếp tục mở rộng chiều thanh toán ngược lại.

Đến nay, NAPAS đã hoàn thành triển khai kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đồng thời tiếp tục mở rộng dịch vụ trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý của thanh toán QR xuyên biên giới là lợi ích không chỉ dừng ở trải nghiệm thuận tiện cho du khách, mà còn tác động trực tiếp đến các điểm chấp nhận thanh toán.

Khi khách quốc tế có thể sử dụng chính ứng dụng quen thuộc tại quê nhà để quét QR, rào cản trong quá trình thanh toán được giảm bớt. Nhà hàng, khách sạn, cửa hàng và hộ kinh doanh có thêm một phương thức tiếp nhận thanh toán từ khách quốc tế mà không phải đầu tư hệ thống chấp nhận thẻ phức tạp.