JBIC sẵn sàng mở rộng hỗ trợ Việt Nam huy động vốn cho tăng trưởng

Ngày 2/10, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi.

JBIC tìm phương thức mới hỗ trợ các dự án năng lượng Việt Nam

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá cao sự đóng góp của Ngân hàng JBIC đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó có 16 dự án với khoản vay trên 3 tỷ USD, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, vật liệu xây dựng. Đồng thời, đánh giá cao JBIC với vai trò là đơn vị tư vấn chính sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi. Ảnh: Mạnh Tuấn

Về phần mình, ông Maeda Tadashi đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, thuộc top tăng trưởng cao nhất khu vực. Đồng thời, đánh giá cao các Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài... để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế tăng trưởng cao của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo ông Maeda Tadashi, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 10-20 năm tới, và xa hơn, Việt Nam cần tiếp tục huy động và phát huy nguồn lực từ khu vực tư nhân là rất cần thiết.

“JBIC luôn sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phù hợp với các định hướng chính sách phát triển của Chính phủ Việt Nam. Những hợp tác này cũng đảm bảo mang tính sáng tạo và bền vững” - ông Maeda Tadashi nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch JBIC, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi lớn, làm gia tăng nhu cầu điện cho các trung tâm dữ liệu. Cùng với đó, những gián đoạn trong chuỗi cung ứng nhiên liệu đặt ra yêu cầu tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng. Đây cũng là vấn đề mà Việt Nam cần quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Mạnh Tuấn

Liên quan tới việc hỗ trợ cho các dự án năng lượng tại Việt Nam, ông Maeda Tadashi cho biết, JBIC đang cân nhắc phương thức tài trợ cho dự án mà không cần bảo lãnh của Chính phủ liên quan đến các dự án nhiệt điện khí và điện LNG tại Việt Nam. Tuy nhiên, các dự án này cấp vốn bằng đồng USD nhưng doanh thu từ hoạt động bán điện bằng Việt Nam đồng nên sẽ liên quan tới rủi ro liên quan tới vấn đề tỷ giá nên đề nghị phía Việt Nam xem xét giải pháp phù hợp.

Trao đổi tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá cao sự chủ động của Chính phủ Nhật Bản cũng như JBIC trong việc thúc đẩy thực hiện chương trình dự án Cộng đồng Net - Zero và tăng khả năng chống chịu của năng lượng và khoáng sản.

Bộ trưởng mong muốn ông Maeda Tadashi và JBIC tiếp tục xem xét lựa chọn dự án hỗ trợ Việt Nam, trong đó có dự án điện LNG. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với việc xử lý rủi ro về tỷ giá.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam có chủ trương xây dựng Trung tâm năng lượng và dự trữ dầu mỏ và khí đốt chiến lược tại Quảng Ngãi và đang xây dựng cơ chế. Vì vậy, rất mong muốn JBIC tham gia tích cực trong việc huy động vốn và có cơ chế hợp tác phù hợp cho trung tâm này.

Tìm kiếm rất nhiều kênh huy động vốn cho phát triển

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, để đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội tối thiểu 40% GDP hàng năm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chỉ số ICOR từ 6,4 xuống 4,5-4,8.

“Mục tiêu đặt ra là quy mô huy động vốn tăng gấp đôi và hiệu quả sử dụng vốn cũng tăng gấp đôi so với giai đoạn trước. Vì vậy, việc huy động nguồn vốn quốc tế thông qua các định chế tài chính quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò hết sức quan trọng. Sự hỗ trợ của JBIC thông qua Cộng đồng net-zero cũng như POWERR ASIA rất quan trọng với Việt Nam” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi. Ảnh: Mạnh Tuấn

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, theo tính toán, để Việt Nam tăng trưởng kinh tế 1% GDP thì tăng trưởng điện phải đạt hệ số 1,2 - 1,5 nên nhu cầu vốn cho điện, điện nguồn và mạng lưới truyền tải là rất lớn.

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển, Việt Nam đang tìm kiếm rất nhiều kênh huy động vốn, kể cả huy động vốn trên thị trường quốc tế như phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế.

Bộ Tài chính đang làm việc rất chặt chẽ với các tổ chức xếp hạng quốc tế và đã tiến hành các roadshow tại thị trường Anh, thị trường châu Âu, thị trường Mỹ trong thời gian vừa qua. Trong chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản vào tháng 11 tới, Bộ Tài chính dự kiến sẽ tiến hành gặp gỡ các nhà đầu tư của Nhật Bản.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Ông Maeda Tadashi cho biết, JBIC hiện đã mở rộng phạm vi hoạt động, thay đổi và điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế và những sự thay đổi nhanh chóng của môi trường tài chính toàn cầu. Hiện tại, ngân hàng đang đầu tư sang cả mảng đầu tư mạo hiểm và JBIC cũng đầu tư hỗ trợ cho các startup ở giai đoạn sớm thông qua các quỹ của JBIC cùng các tổ chức khác.

Liên quan tới vấn đề này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Việt Nam đang rất tích cực đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và coi đây là một động lực rất quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng rất kỳ vọng trong thời gian không xa, Việt Nam sẽ có một số doanh nghiệp kỳ lân được tài trợ vốn bởi JBIC. Thêm nữa, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng kỳ vọng, với kinh nghiệm và mạng lưới kết nối sâu rộng, JBIC sẽ giới thiệu nhiều nhà đầu tư Nhật Bản tới Việt Nam trong tới gian tới.