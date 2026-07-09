Thị trường

Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD - khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
16:48 | 09/07/2026
(TBTCO) - Đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lên 100 tỷ USD được nhiều chuyên gia đánh giá là mục tiêu đầy tham vọng, song không nằm ngoài khả năng của Việt Nam nếu toàn ngành tạo được bước đột phá về mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh.
aa

Mốc 100 tỷ USD: Áp lực lớn với ngành nông nghiệp

Tại cuộc Tọa đàm “Làm gì để xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD?” do Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức sáng 9/7, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), cho rằng mục tiêu 100 tỷ USD đặt ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

Dù duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành vẫn bộc lộ những điểm nghẽn về chất lượng sản phẩm, kiểm dịch, kiểm nghiệm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. Đây là những rào cản ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Tuy nhiên, với tiềm năng sản xuất và dư địa mở rộng thị trường còn lớn, ông Bình tin rằng mục tiêu 100 tỷ USD hoàn toàn có thể đạt được nếu các nút thắt này được tháo gỡ hiệu quả.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nhìn nhận mục tiêu trên tạo áp lực rất lớn khi toàn ngành sẽ phải hướng tới mức tăng trưởng khoảng 30%, cao hơn đáng kể so với thông lệ. Theo ông Nam, nếu vẫn duy trì cách làm cũ với tốc độ tăng trưởng khoảng 15 - 20% thì rất khó hiện thực hóa mục tiêu. Vì vậy, ngành nông nghiệp cần một mô hình tăng trưởng mới, khác biệt, cùng sự phối hợp đồng bộ giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD: Khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng
Các chuyên gia trao đổi tại tọa đàm.

Đồng quan điểm, TS. Đặng Kim Sơn - nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn, cho rằng mục tiêu 100 tỷ USD không phải là điều quá xa vời. Ông Sơn khẳng định, nếu ngành nông nghiệp quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, thay đổi cách tiếp cận và mô hình phát triển, mục tiêu 100 tỷ USD hoàn toàn có thể đạt được, không phải là ngoài tầm với của nông sản Việt Nam.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Âu Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hải quan (Bộ Tài chính), cho biết, nếu năm 2026 xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 75 tỷ USD thì để chạm mốc 100 tỷ USD vào năm 2027, toàn ngành sẽ phải duy trì mức tăng trưởng trên 15% - đây là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, ông Tuấn kỳ vọng mục tiêu này có thể tiệm cận nếu các cải cách đang được Chính phủ triển khai, như cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Tăng tốc xuất khẩu nông sản từ chuyển đổi số và cải cách thủ tục

Bàn giải pháp thúc đẩy mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 100 tỷ USD, các chuyên gia tham dự tọa đàm đều thống nhất, ngành nông nghiệp cần một bước chuyển mạnh về tư duy phát triển, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Thay vì chỉ tập trung tăng sản lượng, ngành phải ưu tiên nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chế biến, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.

Ở góc nhìn khác, ông Âu Anh Tuấn cho rằng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam, không chỉ trong khâu thông quan mà trên toàn bộ chuỗi sản xuất và xuất khẩu.

Đối với hàng nông sản xuất khẩu, hiện gần như toàn bộ các lô hàng đều được phân vào luồng xanh, chỉ rất ít trường hợp phải kiểm tra theo luồng vàng hoặc luồng đỏ, nhờ đó thời gian thông quan được rút ngắn đáng kể.

Cơ quan Hải quan, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động thông quan. Toàn bộ hồ sơ hải quan hiện được số hóa, không còn phát sinh hồ sơ giấy.

Việc số hóa không chỉ giúp tự động hóa quy trình xử lý mà còn cho phép hệ thống tự động đối chiếu dữ liệu giữa hồ sơ và nội dung khai báo của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các sai lệch hoặc cảnh báo rủi ro để công chức hải quan xử lý. Đồng thời, ngành Hải quan áp dụng quản lý rủi ro xuyên suốt trong toàn bộ quy trình thông quan nhằm vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả quản lý.

Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD: Khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng
Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để đạt kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lên 100 tỷ USD vào năm 2027. Ảnh minh họa

Theo ông Tuấn, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng cải cách thủ tục hành chính. Vì vậy, trước khi số hóa toàn diện, cần rà soát, chuẩn hóa và cắt giảm ccác thủ tục không cần thiết trong các khâu. Hiện cơ quan Hải quan đang phối hợp rà soát các quy định liên quan đến kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp...

Các chuyên gia còn cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD, bên cạnh các giải pháp về thị trường, thể chế và công nghệ, cần sớm thành lập một tổ điều hành hoặc ban chỉ đạo cấp Chính phủ có đủ thẩm quyền để điều phối, xử lý các vấn đề liên ngành.

Ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, hiện kim ngạch xuất khẩu của ngành mới đạt trên 70 tỷ USD, trong khi chỉ còn khoảng 500 ngày để tăng thêm gần 30 tỷ USD và hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, để tạo ra bước đột phá, cần sớm thành lập một cơ quan điều phối ở cấp cao có đủ thẩm quyền chỉ đạo, điều hành và phối hợp các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các giải pháp, qua đó tạo sự thống nhất trong hành động và hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD.

Khánh Linh
Từ khóa:
xuất khẩu nông lâm thủy sản khả thi mục tiêu 100 tỷ USD

Bài liên quan

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xuất khẩu nông lâm thủy sản phải hướng tới mốc 100 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xuất khẩu nông lâm thủy sản phải hướng tới mốc 100 tỷ USD

6 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản duy trì đà tăng trưởng cao

6 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản duy trì đà tăng trưởng cao

Dành cho bạn

Ký Hợp đồng gói thầu hơn 988 triệu USD nâng cấp, mở rộng Lọc dầu Dung Quất

Ký Hợp đồng gói thầu hơn 988 triệu USD nâng cấp, mở rộng Lọc dầu Dung Quất

Bốn nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II

Bốn nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 356.935,1 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 356.935,1 tỷ đồng

Hải quan hướng dẫn rõ điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Hải quan hướng dẫn rõ điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Dấu ấn cải cách và chuyển đổi số của ngành Hải quan

Dấu ấn cải cách và chuyển đổi số của ngành Hải quan

Hướng dòng vốn vào doanh nghiệp có năng lực tài chính và khả năng trả nợ tốt

Hướng dòng vốn vào doanh nghiệp có năng lực tài chính và khả năng trả nợ tốt

Đọc thêm

Hà Nội triển khai Đề án bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng đến năm 2030

Hà Nội triển khai Đề án bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng đến năm 2030

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 8/7/2026 triển khai thực hiện Đề án "Quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho các dự án của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050".
Giá bạc nhiều khả năng sẽ phục hồi trong quý III

Giá bạc nhiều khả năng sẽ phục hồi trong quý III

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, nếu không xuất hiện thêm những cú sốc địa chính trị quá lớn và kỳ vọng về chính sách tiền tệ dần ổn định hơn, giá bạc thế giới cũng như thị trường trong nước có nhiều khả năng sẽ phục hồi trong quý III.
Ngày 9/7: Giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm

Ngày 9/7: Giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/7) tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm hơn 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và hơn 1,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,15% so với hôm qua.
Ngày 9/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đảo chiều tăng

Ngày 9/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đảo chiều tăng

Giá cà phê hôm nay (9/7) tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng nóng trước đó, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 94.300 - 94.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện giá trung bình tại các vùng sản xuất trọng điểm trong khoảng 134.000 - 136.000 đồng/kg.
Ngày 9/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam tăng

Ngày 9/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam tăng

Giá heo hơi hôm nay (9/7) tiếp tục ổn định tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện đợt tăng giá cục bộ tại một số địa phương. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
Ngày 9/7: Giá cao su thế giới tiếp tục giữ nhịp tăng

Ngày 9/7: Giá cao su thế giới tiếp tục giữ nhịp tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (9/7) tiếp tục giữ được nhịp tăng tại nhiều kỳ hạn, đặc biệt là trên sàn SGX và thị trường tại Thái Lan với mức tăng lên đến hơn 1%. Dù OSE và SHFE chỉ tăng nhẹ nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên thị trường châu Á. Trong khi đó, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định do nguồn cung nguyên liệu đáp ứng nhu cầu chế biến và các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi diễn biến giá quốc tế.
Ngày 9/7: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều

Ngày 9/7: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay (9/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều. Cụ thể, giá gạo Jasmine giảm 3 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm giảm 1 USD/tấn. Ngược lại, giá gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn.
Giá đậu tương và ngô bật tăng nhờ rủi ro thời tiết

Giá đậu tương và ngô bật tăng nhờ rủi ro thời tiết

Thị trường hàng hóa nông sản diễn biến khởi sắc khi lực mua lan tỏa trên nhiều nhóm mặt hàng, theo đó, mặt hàng đậu tương và ngô cũng đồng loạt tăng giá nhờ lo ngại về thời tiết và dòng tiền đầu cơ quay trở lại.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi

Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi

Làn sóng IPO quy mô 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường chứng khoán

Làn sóng IPO quy mô 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường chứng khoán

Đối tượng áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đối tượng áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Tập huấn xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 cho các bộ, ngành

Tập huấn xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 cho các bộ, ngành

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm