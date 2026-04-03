Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới

10:37 | 03/04/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) - đơn vị sở hữu truyền hình K+ vừa có thông báo thay đổi cơ cấu cổ đông.
Truyền hình K+ cung cấp các kênh quốc tế cho gói truyền hình Internet. Ảnh: K+

Ngày 30/3, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, ông Axel Gallant không còn là người đại diện doanh nghiệp này.

Thay vào đó, lãnh đạo Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Hà Nội giữ vai trò Tổng giám đốc, kiêm đại diện pháp luật của VSTV.

Công ty này trở thành cổ đông sở hữu 49% vốn góp tại VSTV, thay thế cho Canal+ (Pháp). Hiện tại, VSTV có vốn điều lệ hơn 344 tỷ đồng. Ngoài Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vẫn nắm 46% vốn và Công ty TNHH Truyền thông Opal giữ 5% còn lại.

VSTV thành lập năm 2009, là doanh nghiệp đi đầu về cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền qua vệ tinh, sở hữu bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam và nhiều giải đấu thể thao hàng đầu thế giới như UFC, F1, Australian Open... Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn và đứng trước yêu cầu tái cơ cấu để hoạt động hiệu quả hơn./.

Hải Băng
Hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh cho hộ nghèo, cận nghèo

Hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh cho hộ nghèo, cận nghèo

Ngừng phát truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh từ 1/7 tới

Ngừng phát truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh từ 1/7 tới

Viettel tặng miễn phí gói tích hợp kênh K+ trên di động

Viettel tặng miễn phí gói tích hợp kênh K+ trên di động

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026 do Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Hiến máu DATC phối hợp tổ chức
EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa tổ chức thành công Đại hội Thường niên, đánh dấu một năm đầy thành tựu của EuroCham, đồng thời công bố Ban Lãnh đạo mới gồm 17 thành viên cho nhiệm kỳ 2026.
MBAMC thông báo chào bán tài sản

(TBTCO) - Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý nhà đầu tư lời chào trân trọng.
Những “niềm hạnh phúc hai chiều” từ ABBank

(TBTCO) - Nhu cầu tài chính xuyên biên giới gia tăng, các giải pháp tài chính quốc tế của ABBank đang góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, mang đến những "niềm hạnh phúc hai chiều" cho các gia đình có người thân ở nước ngoài.
Bối cảnh kinh tế mới và chiến lược, cơ hội cho DATC

(TBTCO) - Ngày 13/3, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề với chủ đề “Kinh tế thế giới và Việt Nam: Bối cảnh mới, vấn đề và triển vọng - Một vài gợi suy cho DATC”.
Thông báo tuyển dụng

(TBTCO) - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026.
Phoenix Reborn 2026 - nơi thể thao gặp gỡ dòng vốn đầu tư

(TBTCO) - Giải đấu quy mô lớn tại Phoenix CV Golf & Resort không chỉ vinh danh những golfer xuất sắc, mà còn tạo không gian kết nối chiến lược cho nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.
Cienco4 vững vàng ở vị trí tiên phong đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

(TBTCO) - Ngày 27/12/1962, tại Hà Nội, Chính phủ ra Quyết định số 1477/QĐ-CP thành lập Cục Công trình, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Đây chính là đơn vị tiền thân của Tập đoàn CIENCO4 hôm nay. Trải qua hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, CIENCO4 luôn vững vàng ở vị thế tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước...
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh