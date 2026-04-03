Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới

Truyền hình K+ cung cấp các kênh quốc tế cho gói truyền hình Internet. Ảnh: K+

Ngày 30/3, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, ông Axel Gallant không còn là người đại diện doanh nghiệp này.

Thay vào đó, lãnh đạo Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Hà Nội giữ vai trò Tổng giám đốc, kiêm đại diện pháp luật của VSTV.

Công ty này trở thành cổ đông sở hữu 49% vốn góp tại VSTV, thay thế cho Canal+ (Pháp). Hiện tại, VSTV có vốn điều lệ hơn 344 tỷ đồng. Ngoài Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vẫn nắm 46% vốn và Công ty TNHH Truyền thông Opal giữ 5% còn lại.

VSTV thành lập năm 2009, là doanh nghiệp đi đầu về cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền qua vệ tinh, sở hữu bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam và nhiều giải đấu thể thao hàng đầu thế giới như UFC, F1, Australian Open... Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn và đứng trước yêu cầu tái cơ cấu để hoạt động hiệu quả hơn./.