Chứng khoán

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

Thu Hương

[email protected]
17:23 | 08/04/2026
(TBTCO) - VN-Index được dự báo có thể mở rộng đà phục hồi lên vùng 1.787 - 1.841 điểm trong bối cảnh thanh khoản và dòng tiền có dấu hiệu cải thiện.
Theo đánh giá của Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 4/2026 được kỳ vọng tiếp nối nhịp phục hồi đã hình thành từ cuối tháng 3. Kịch bản cơ sở nghiêng về xu hướng phục hồi đi kèm tích lũy, thay vì hình thành ngay một xu hướng tăng rõ rệt.

Tính đến ngày 2/4/2026, VN-Index đã vượt qua xu hướng giảm ngắn hạn trước đó, qua đó phát đi tín hiệu cho thấy trạng thái tiêu cực của thị trường đã phần nào được cải thiện.

Nguồn: TPS.

Tuy nhiên, TPS cho rằng nhịp tăng hiện tại vẫn mang tính chất thận trọng. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp và liên tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên trong nhiều ngày, cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay trở lại mạnh mẽ. Điều này hàm ý diễn biến tăng điểm chủ yếu mang tính phục hồi kỹ thuật sau giai đoạn điều chỉnh, hơn là sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới.

Trên cơ sở đó, TPS dự báo VN-Index có thể tiếp tục phục hồi về vùng cản gần nhất quanh 1.740 điểm, trước khi bước vào giai đoạn tích lũy trong một biên độ nhất định. Vùng dao động của chỉ số trong kịch bản này được xác định trong khoảng từ 1.665 điểm đến 1.740 điểm, tương ứng với vùng hỗ trợ quan trọng và ngưỡng cản ngắn hạn.

Ở chiều tích cực hơn, trong trường hợp thanh khoản cải thiện rõ rệt và dòng tiền có dấu hiệu quay lại, VN-Index có thể vượt qua vùng cản 1.740 điểm, qua đó chuyển từ trạng thái phục hồi sang xu hướng tăng. Khi đó, dư địa tăng của thị trường có thể được mở rộng lên vùng điểm số cao hơn, trong khoảng 1.787 đến 1.841 điểm.

Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng và chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.665 điểm, thị trường có thể quay lại kiểm định vùng đáy trước đó, dao động quanh khu vực 1.580 - 1.590 điểm. Đây là vùng đã từng đóng vai trò hỗ trợ đáng kể trong các nhịp điều chỉnh trước và giúp thị trường phục hồi trở lại.

Nhìn chung, TPS cho rằng diễn biến của VN-Index trong tháng 4 nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản và dòng tiền, trong bối cảnh thị trường vẫn đang trong giai đoạn củng cố sau nhịp biến động mạnh trước đó.

Từ khóa:
vn-index thị trường chứng khoán thanh khoản thị trường dòng tiền tps

Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +5.02
08/04 | +5.02 (6,616.85 +5.02 (+0.08%))
DJI -85.42
08/04 | -85.42 (46,584.46 -85.42 (-0.18%))
IXIC +21.51
08/04 | +21.51 (22,017.85 +21.51 (+0.10%))
NYA -5.09
08/04 | -5.09 (22,249.62 -5.09 (-0.02%))
XAX +115.68
08/04 | +115.68 (8,953.37 +115.68 (+1.31%))
BUK100P +25.44
08/04 | +25.44 (1,056.05 +25.44 (+2.47%))
RUT +4.30
08/04 | +4.30 (2,544.95 +4.30 (+0.17%))
VIX -5.36
08/04 | -5.36 (20.42 -5.36 (-20.80%))
FTSE +259.27
08/04 | +259.27 (10,608.06 +259.27 (+2.51%))
GDAXI +1,029.75
08/04 | +1,029.75 (23,951.34 +1,029.75 (+4.49%))
FCHI +336.40
08/04 | +336.40 (8,245.14 +336.40 (+4.25%))
STOXX50E +258.94
08/04 | +258.94 (5,892.16 +258.94 (+4.60%))
N100 +59.43
08/04 | +59.43 (1,816.80 +59.43 (+3.38%))
BFX +159.07
08/04 | +159.07 (5,366.23 +159.07 (+3.06%))
MOEX.ME -0.11
08/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +776.49
08/04 | +776.49 (25,893.02 +776.49 (+3.09%))
STI +38.04
08/04 | +38.04 (4,996.05 +38.04 (+0.77%))
AXJO +223.00
08/04 | +223.00 (8,951.80 +223.00 (+2.55%))
AORD +244.50
08/04 | +244.50 (9,165.70 +244.50 (+2.74%))
BSESN +2,946.32
08/04 | +2,946.32 (77,562.90 +2,946.32 (+3.95%))
JKSE +308.18
08/04 | +308.18 (7,279.21 +308.18 (+4.42%))
KLSE +19.45
08/04 | +19.45 (1,696.31 +19.45 (+1.16%))
NZ50 +184.28
08/04 | +184.28 (13,253.94 +184.28 (+1.41%))
KS11 +377.56
08/04 | +377.56 (5,872.34 +377.56 (+6.87%))
TWII +1,531.56
08/04 | +1,531.56 (34,761.38 +1,531.56 (+4.61%))
GSPTSE +55.55
08/04 | +55.55 (33,237.52 +55.55 (+0.17%))
BVSP +96.94
08/04 | +96.94 (188,258.91 +96.94 (+0.05%))
MXX -457.41
08/04 | -457.41 (68,529.22 -457.41 (-0.66%))
IPSA -176.69
08/04 | -176.69 (10,518.40 -176.69 (-1.65%))
MERV -33,618.25
08/04 | -33,618.25 (2,972,629.50 -33,618.25 (-1.12%))
TA125.TA +48.73
08/04 | +48.73 (4,156.65 +48.73 (+1.19%))
CASE30 +1,496.30
08/04 | +1,496.30 (48,178.10 +1,496.30 (+3.21%))
JN0U.JO +617.21
08/04 | +617.21 (7,421.87 +617.21 (+9.08%))
DX-Y.NYB -0.99
08/04 | -0.99 (98.86 -0.99 (-0.99%))
125904-USD-STRD +122.43
08/04 | +122.43 (2,719.68 +122.43 (+4.72%))
XDB +0.57
08/04 | +0.57 (132.91 +0.57 (+0.43%))
XDE +0.54
08/04 | +0.54 (115.97 +0.54 (+0.47%))
000001.SS +104.83
08/04 | +104.83 (3,995.00 +104.83 (+2.69%))
N225 +2,878.86
08/04 | +2,878.86 (56,308.42 +2,878.86 (+5.39%))
XDN +0.03
08/04 | +0.03 (62.64 +0.03 (+0.05%))
XDA +0.56
08/04 | +0.56 (69.74 +0.56 (+0.82%))