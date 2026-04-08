Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Phiên giao dịch ngày 8/4 ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường chứng khoán cùng sự trở lại của dòng vốn ngoại ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Các thông tin tích cực cùng hội tụ, từ kỳ vọng nâng hạng thị trường đến diễn biến địa chính trị hạ nhiệt đã giúp VN-Index tăng vọt 79,01 điểm ( 4,71%) lên 1.756,55 điểm, tiến sát vùng 1.800 điểm. Tương tự, VN30-Index cũng đã tăng 90,05 điểm ( 4,89%), lên 1.931,01 điểm, qua đó vượt qua ngưỡng tâm lý 1.900 điểm. Thanh khoản cải thiện rõ rệt, nhờ dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ.

Giao dịch của khối ngoại cũng trở nên sôi động hơn. Giải ngân 3.611 tỷ đồng, trong khi bán ra 4.264 tỷ đồng. Giá trị bán ròng riêng trên sàn HOSE đạt 650 tỷ đồng. Tính chung trên ba sàn, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ bán ròng hơn 600 tỷ đồng, do khối ngoại mua ròng trên HNX và UPCoM.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến phiên bán ròng hôm nay lại chủ yếu từ hoạt động chốt lời của khối ngoại tại cổ phiếu Vingroup khi cổ phiếu này tăng kịch biên độ. Chỉ riêng ở cổ phiếu này, khối ngoại đã thu về ròng 1.167 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở chiều mua vào, khối ngoại gây chú ý khi mua ròng mạnh tại cổ phiếu Hoà Phát và FPT. Đây cũng là hai cổ phiếu nằm trong danh sách một số cổ phiếu tiêu biểu dự kiến sẽ được đưa vào chỉ số FTSE Global All Cap với chỉ hơn 30 mã được lựa chọn nhờ đáp ứng các tiêu chí.

Cổ phiếu HPG dẫn đầu danh sách mua ròng phiên hôm nay, với giá trị lên tới 331,83 tỷ đồng. Đồng thời, giá cổ phiếu này cũng tăng 4,48% lên 28.000 đồng/cổ phiếu. Diễn biến trên cho thấy sự đồng thuận giữa dòng tiền ngoại và nội khi nhóm thép đang được đánh giá tích cực nhờ triển vọng cải thiện nhu cầu và giá bán cùng thông tin tích cực từ câu chuyện nâng hạng. Bên cạnh đó, FPT cũng được khối ngoại mua ròng mạnh 117,36 tỷ đồng. Giá cổ phiếu FPT tăng 6,89% lên 79.100 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, HPG và FPT không chỉ nằm trong top mua ròng mà còn thuộc nhóm 5 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất toàn thị trường.

Ngoài HPG và FPT, nhiều cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực như ACB (84,59 tỷ đồng), TCB (72,72 tỷ đồng), GMD (71,25 tỷ đồng) và SSI (63,17 tỷ đồng). Đa số các cổ phiếu đều tăng mạnh, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng bật tăng trần trong phiên hôm nay.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng tại một số cổ phiếu, nhưng quy mô bán không quá phân tán mà chủ yếu tập trung vào VIC. Đáng chú ý, dù chịu áp lực bán mạnh, vẫn có một số cổ phiếu này tăng kịch trần. Trong đó, VIC tăng 6,97% lên 153.400 đồng bất chấp áp lực bán từ khối ngoại. Ngoài ra, lực cầu nội hấp thụ tốt và tâm lý thị trường tích cực cũng giúp cổ phiếu của "ông lớn" ngành nhựa BMP đóng cửa tăng trần. Các mã khác như MBB, VCB, HDB cũng bị bán ròng nhưng cũng đều tăng giá.