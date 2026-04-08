Chứng khoán

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Tùng Linh

Tùng Linh

17:36 | 08/04/2026
(TBTCO) - Thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam vượt qua kỳ rà soát của FTSE Russell cùng sự đảo chiều nhanh trong các diễn biến liên quan đến xung đột địa chính trị trở thành động lực để khối ngoại giải ngân vào nhiều cổ phiếu.
Phiên giao dịch ngày 8/4 ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường chứng khoán cùng sự trở lại của dòng vốn ngoại ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Các thông tin tích cực cùng hội tụ, từ kỳ vọng nâng hạng thị trường đến diễn biến địa chính trị hạ nhiệt đã giúp VN-Index tăng vọt 79,01 điểm ( 4,71%) lên 1.756,55 điểm, tiến sát vùng 1.800 điểm. Tương tự, VN30-Index cũng đã tăng 90,05 điểm ( 4,89%), lên 1.931,01 điểm, qua đó vượt qua ngưỡng tâm lý 1.900 điểm. Thanh khoản cải thiện rõ rệt, nhờ dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ.

Giao dịch của khối ngoại cũng trở nên sôi động hơn. Giải ngân 3.611 tỷ đồng, trong khi bán ra 4.264 tỷ đồng. Giá trị bán ròng riêng trên sàn HOSE đạt 650 tỷ đồng. Tính chung trên ba sàn, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ bán ròng hơn 600 tỷ đồng, do khối ngoại mua ròng trên HNX và UPCoM.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến phiên bán ròng hôm nay lại chủ yếu từ hoạt động chốt lời của khối ngoại tại cổ phiếu Vingroup khi cổ phiếu này tăng kịch biên độ. Chỉ riêng ở cổ phiếu này, khối ngoại đã thu về ròng 1.167 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở chiều mua vào, khối ngoại gây chú ý khi mua ròng mạnh tại cổ phiếu Hoà Phát và FPT. Đây cũng là hai cổ phiếu nằm trong danh sách một số cổ phiếu tiêu biểu dự kiến sẽ được đưa vào chỉ số FTSE Global All Cap với chỉ hơn 30 mã được lựa chọn nhờ đáp ứng các tiêu chí.

Cổ phiếu HPG dẫn đầu danh sách mua ròng phiên hôm nay, với giá trị lên tới 331,83 tỷ đồng. Đồng thời, giá cổ phiếu này cũng tăng 4,48% lên 28.000 đồng/cổ phiếu. Diễn biến trên cho thấy sự đồng thuận giữa dòng tiền ngoại và nội khi nhóm thép đang được đánh giá tích cực nhờ triển vọng cải thiện nhu cầu và giá bán cùng thông tin tích cực từ câu chuyện nâng hạng. Bên cạnh đó, FPT cũng được khối ngoại mua ròng mạnh 117,36 tỷ đồng. Giá cổ phiếu FPT tăng 6,89% lên 79.100 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, HPG và FPT không chỉ nằm trong top mua ròng mà còn thuộc nhóm 5 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất toàn thị trường.

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT
Cổ phiếu HPG và FPT đứng đầu danh sách mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài

Ngoài HPG và FPT, nhiều cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực như ACB (84,59 tỷ đồng), TCB (72,72 tỷ đồng), GMD (71,25 tỷ đồng) và SSI (63,17 tỷ đồng). Đa số các cổ phiếu đều tăng mạnh, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng bật tăng trần trong phiên hôm nay.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng tại một số cổ phiếu, nhưng quy mô bán không quá phân tán mà chủ yếu tập trung vào VIC. Đáng chú ý, dù chịu áp lực bán mạnh, vẫn có một số cổ phiếu này tăng kịch trần. Trong đó, VIC tăng 6,97% lên 153.400 đồng bất chấp áp lực bán từ khối ngoại. Ngoài ra, lực cầu nội hấp thụ tốt và tâm lý thị trường tích cực cũng giúp cổ phiếu của "ông lớn" ngành nhựa BMP đóng cửa tăng trần. Các mã khác như MBB, VCB, HDB cũng bị bán ròng nhưng cũng đều tăng giá.

Tùng Linh
Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Từ thị trường cận biên tới điểm đến của dòng vốn quốc tế

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách quý I tăng hơn 37% so với cùng kỳ

Bộ Tài chính và Tập đoàn Check Point tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

Chứng khoán phái sinh ngày 8/4: Phe Long chiến thắng, chênh lệch dương tiếp tục mở rộng

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

Thanh khoản thị trường duy trì tích cực giữa nhịp điều chỉnh trong tháng 3

Chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI

Dư địa còn lớn, thị trường vốn đón "cú hích" nâng hạng

Chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau cột mốc nâng hạng

Phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính phổ biến những quy định mới về quản lý nợ công

Nhận diện rủi ro và “bẫy nghề nghiệp” trong ngành blockchain

Từ thị trường cận biên tới điểm đến của dòng vốn quốc tế

Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

