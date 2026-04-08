Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Chiều 8/4, Hội nghị bàn giao công tác giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã diễn ra tại trụ sở Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo Bộ Tài chính đã đồng hành cùng đồng chí trong công việc, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong suốt thời gian qua.

Nhìn lại thời gian đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng kể từ tháng 11/2024, Phó Thủ tướng đánh giá tuy thời gian không dài nhưng có ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử hình thành và phát triển Bộ Tài chính và đối với tiến trình phát triển chung của đất nước.

Trước đó, sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội XVI đã thông qua các Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đã trao các quyết định bổ nhiệm cho các thành viên Chính phủ.

Đó là thời điểm cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện chủ trương quyết sách lịch sử của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Bộ Tài chính nhận nhiệm vụ hợp nhất cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp quản Bảo hiểm Xã hội, Ủy ban Quản lý vốn và các tập đoàn, tổng công ty. Đồng thời, Bộ thực hiện tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy, chủ động bảo đảm nguồn lực tài chính ngân sách rất lớn phục vụ việc tổ chức lại hệ thống và tinh giản biên chế trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác thu chi ngân sách. Một giai đoạn với khối lượng công việc khổng lồ, yêu cầu cao, áp lực đa chiều, đòi hỏi sự nỗ lực cống hiến bền bỉ không quản ngày đêm của cả ngành, của các cấp lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa nữa trong thời gian này là năm 2025, ngành Tài chính tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập của ngành Tài chính và Đầu tư. “Được đồng hành cùng với anh chị em ngành Tài chính trong một giai đoạn có nhiều dấu ấn đặc biệt như vậy là một vinh dự lớn lao đối với cá nhân tôi”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Phó Thủ tướng bày tỏ trân trọng sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự phối hợp trách nhiệm của các ban bộ ngành Trung ương, các địa phương và các cơ quan liên quan; sự tiếp nối đầy trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ cùng tinh thần đoàn kết, tận tâm và cống hiến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng tới tân Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ và sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chuyển những thay đổi từ quá trình sắp xếp hợp nhất thành động lực phát triển mới, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong quản lý tài chính, ngân sách quốc gia, thị trường tài chính. Đồng thời là một trụ cột tham mưu chiến lược cho Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng, đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Đoàn kết, thống nhất là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt của ngành Tài chính

Chia sẻ trong thời khắc nhận bàn giao nhiệm vụ, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội đã tin tưởng giao trọng trách là người kế nhiệm Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Bộ trưởng chia sẻ, trở lại Bộ Tài chính - nơi ông đã có 23 năm công tác - cảm giác “như đang trở về nhà” sau đúng 10 năm. Việc trở lại Bộ Tài chính lần này mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt khi khối lượng công việc của Bộ hiện nay rất lớn, “vinh dự rất lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề”. “Tôi thấy mình phải có trách nhiệm cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính hiện không chỉ là cơ quan quản lý thu – chi ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho hoạt động của bộ máy nhà nước mà còn giữ vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, các nhiệm vụ về thu ngân sách, chi ngân sách và huy động vốn đều sẽ tăng rất cao.

Bộ trưởng chỉ rõ, thách thức hiện nay không chỉ nằm ở việc tăng thu mà còn là chi như thế nào để hiệu quả hơn, khi hệ số ICOR của Việt Nam hiện vẫn ở mức cao, trong khi tổng đầu tư chiếm tới khoảng 40% GDP, riêng đầu tư công chiếm từ 20 - 22%.

Để đáp ứng yêu cầu cho tăng trưởng, việc huy động vốn cho ngân sách trong thời gian tới sẽ tăng mạnh lên gần gấp đôi so với trước. Song, vấn đề không chỉ là vay được vốn mà còn là nguồn vay, trong bối cảnh thị trường trái phiếu trong nước hiện chủ yếu dựa vào ba nguồn lớn là Bảo hiểm xã hội, hệ thống ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng bày tỏ nỗi lo về hiệu quả đầu tư công. Theo Kết luận số 18-KL/TW, tới đây các dự án đầu tư sẽ phải được đánh giá hiệu qủa kinh tế - xã hội và Bộ Tài chính sẽ phải hướng dẫn các địa phương thực hiện. Số lượng dự án cũng sẽ phải cắt giảm trong giai đoạn tới. Bộ trưởng cho rằng, điều quan trọng không phải là số lượng dự án mà là dự án đó có thực sự hiệu quả, tạo ra năng lực sản xuất mới và dòng tiền mới cho nền kinh tế hay không.

Nhắc lại quan điểm của nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, ngành Tài chính phải làm sao “chi để có thu, thu để mà chi”, tức là phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chi hiệu quả.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch đã được giao trong quý I, đồng thời bám sát chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận 18 của Trung ương và các nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ.

Dù nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn chồng chất, song Bộ trưởng bày tỏ mong muốn toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt của ngành Tài chính mà nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng gửi lời cảm ơn tới Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vì đã để lại những nền tảng quan trọng để ngành Tài chính tiếp tục kế thừa, phát triển; đồng thời mong muốn Phó Thủ tướng trên cương vị mới sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ.