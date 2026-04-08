Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

Hồng Quyên

19:33 | 08/04/2026
(TBTCO) - Chia sẻ về diễn biến thị trường bất động sản Hà Nội trong quý I/2026, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội cho biết, các phân khúc đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt, trong đó ở phân khúc căn hộ nguồn cung tương lai đang ngày càng dịch chuyển ra các khu vực vùng ven, nơi mức giá duy trì phù hợp hơn với người mua để ở và được hỗ trợ bởi sự phát triển liên tục của hạ tầng.
Bán lẻ khởi sắc nhờ tái định vị

Ở phân khúc bán lẻ, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực khi giá thuê và tỷ lệ lấp đầy đều cải thiện theo năm. Tổng nguồn cung bán lẻ toàn thành phố đạt khoảng 1,7 triệu m², với công suất lấp đầy ấn tượng 89%. Kết quả này chủ yếu đến từ việc nhiều trung tâm thương mại đã tái định vị thành công, điều chỉnh mô hình hoạt động nhằm mở rộng tệp khách hàng và nâng cao trải nghiệm tiêu dùng.

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ dự kiến có thể thu hút tới 80% dân số tham gia mua sắm vào năm 2030, các trung tâm thương mại đang dần chuyển mình. Thay vì chỉ đóng vai trò điểm bán hàng, mô hình này sẽ phát triển theo hướng "trung tâm trải nghiệm", kết hợp giữa mua sắm, giải trí và dịch vụ đa kênh. Theo đó, những dự án không đủ năng lực vận hành, thiếu kinh nghiệm và tiềm lực tài chính sẽ đối mặt với quá trình sàng lọc ngày càng rõ nét.

Thị trường căn hộ dịch vụ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định với quy mô khoảng 6.500 căn, trong đó phân khúc hạng A chiếm tỷ trọng lớn nhất. Công suất thuê và giá thuê đều tăng nhẹ theo năm, song mức tăng không đáng kể. Nhu cầu thuê tập trung chủ yếu tại khu vực nội thành, đặc biệt là Ba Đình và Tây Hồ, nơi hội tụ đầy đủ tiện ích và cộng đồng người nước ngoài. Trong khi đó, khu vực ngoài trung tâm ghi nhận nhu cầu thấp hơn, phản ánh sự chênh lệch về hạ tầng và dịch vụ.

Dù dòng vốn FDI vào các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định hay Bắc Giang tăng trưởng tích cực, nguồn cung căn hộ dịch vụ chất lượng cao tại các địa phương này vẫn còn hạn chế. Điều này giúp Hà Nội tiếp tục giữ vai trò trung tâm lưu trú dài hạn cho chuyên gia quốc tế.

Mặt bằng giá căn hộ vẫn duy trì ở mức cao

Trong khi đó, thị trường nhà ở ghi nhận tâm lý thận trọng rõ nét. Dưới tác động của yếu tố vĩ mô và áp lực lãi suất, lượng giao dịch có xu hướng chững lại, dù mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao. Trong quý I/2026, tổng nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 6.100 căn, giảm so với giai đoạn trước. Đáng chú ý, tới 90% nguồn cung mới đến từ khu vực ngoài Vành đai 3, phản ánh xu hướng dịch chuyển ra vùng ven.

Về giá bán, thị trường sơ cấp ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ theo quý, với giá trung bình khoảng 100 triệu đồng/m², giảm so với mức 120 triệu đồng/m² của quý trước. Tuy nhiên, xét theo năm, mặt bằng giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Nguyên nhân chủ yếu do cơ cấu nguồn cung thay đổi, khi phần lớn dự án mới nằm ngoài Vành đai 3 với mức giá "dễ chịu" hơn, kéo mặt bằng chung đi xuống.

Lượng căn hộ bán được giảm 12% theo quý và giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung mới, đặc biệt là phân khúc hạng C gần như vắng bóng. Thị trường hiện chủ yếu dựa vào các dự án nhỏ lẻ, thay vì các đại đô thị quy mô lớn như trước đây. Bên cạnh đó, việc thiếu các chính sách hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư khiến người mua gặp khó khăn hơn trong tiếp cận vốn, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản.

Ở chiều ngược lại, thị trường thứ cấp tiếp tục tăng trưởng ổn định, với giá trung bình đạt khoảng 82 triệu đồng/m², tăng nhẹ cả theo quý và theo năm. Đáng chú ý, lượng giao dịch thứ cấp tăng tới 37% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu cao đối với các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, có thể bàn giao ngay. Xét theo phân khúc, căn hộ hạng B tiếp tục giữ vai trò chủ đạo cả về nguồn cung và giao dịch. Trong khi đó, phân khúc hạng C gần như "biến mất", cho thấy sự lệch pha ngày càng rõ trong cơ cấu sản phẩm. Ở phân khúc cao cấp, nguồn cung căn hộ hạng A gia tăng đáng kể, tập trung tại các khu vực như Tây Hồ Tây (trục Võ Chí Công) và Cầu Giấy. Dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2026.

Đáng chú ý, các dự án nằm ngoài Vành đai 3 vẫn ghi nhận mức hấp thụ tốt, phản ánh xu hướng người mua chấp nhận dịch chuyển xa hơn để tìm kiếm không gian sống chất lượng với giá hợp lý. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục khi hạ tầng kết nối dần hoàn thiện, cùng với sự tham gia mạnh mẽ của các đô thị vệ tinh như Hưng Yên và Bắc Ninh, những địa phương đang nổi lên như nguồn cung thay thế cho Hà Nội. Trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội duy trì ở mức cao, các dự án tại khu vực lân cận với mức giá cạnh tranh hơn được dự báo sẽ chia sẻ đáng kể nhu cầu trong thời gian tới, đặc biệt khi điều kiện giao thông ngày càng thuận lợi.

"Ở phân khúc biệt thự, liền kề cũng ghi nhận sự chững lại rõ rệt. Trong quý I, nguồn cung mới đạt khoảng 1.485 căn, chủ yếu đến từ các dự án tại khu vực ngoại thành. Tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt khoảng 7%, cho thấy áp lực thanh khoản lớn. Người mua ngày càng thận trọng hơn trước những biến động vĩ mô và các yếu tố liên quan đến quy hoạch. Dù vậy, giá bán sơ cấp vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 257 triệu đồng/m². Xét trong dài hạn, đây vẫn là phân khúc có mức tăng trưởng giá mạnh nhất trong vòng 10 năm qua, trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp", bà Hằng cho hay./.

(TBTCO) - Trong khi nguồn cung mới gần như không tăng, nhu cầu thuê đang dần phục hồi giúp thị trường bán lẻ và văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh giữ được trạng thái ổn định. Diễn biến này cho thấy thị trường đang được nâng đỡ bởi lực cầu thực, thay vì tăng trưởng nóng từ nguồn cung.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới, việc giải quyết bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp không còn là mục tiêu xa vời. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, lộ trình hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2028. Sự kiện này sẽ tạo ra những xung lực mới để tái cấu trúc thị trường bất động sản vốn dĩ đang bị "lệch pha" nghiêm trọng.
(TBTCO) - Từ ngày 7/4/2026, mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội được nâng lên 25 triệu đồng/tháng, theo quy định tại Nghị định số 136/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/4/2026 về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 729 ha. Tổng số tiền thu từ đấu giá ước đạt hơn 63.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu trong hành trình phát triển trung tâm dữ liệu, nhưng lại tạo nên tiềm năng dài hạn. Việt Nam hội tụ cả lợi thế về chi phí xây dựng tương đối cạnh tranh lẫn nhu cầu ngày càng tăng đến từ điện toán đám mây, các ứng dụng AI và nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng.
(TBTCO) - Ông Bạch Dương - Tổng Giám đốc nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn nhận định thời điểm hiện tại thuận lợi để người mua có sẵn dòng tiền tiếp cận các sản phẩm bất động sản tốt với mức giá hợp lý hơn.
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
