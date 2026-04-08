Bộ Tài chính và Tập đoàn Check Point tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác của Tập đoàn Check Point Software Technologies đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính, đồng thời đánh giá cao uy tín, năng lực của tập đoàn trong lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao trong dài hạn, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt để phát triển nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Chính phủ trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đang quản lý nhiều lĩnh vực trọng yếu như thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán… Bộ Tài chính đã tập trung nguồn lực vào việc số hóa, sử dụng dữ liệu, xây dựng hệ thống điều hành thông minh dựa trên nền tảng dữ liệu lớn nhằm chuyển đổi số toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, dữ liệu đang trở thành tài sản quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những thách thức lớn về bảo mật và an toàn thông tin, nhất là đối với các cơ sở dữ liệu quy mô lớn của ngành Tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm quốc tế và hệ sinh thái giải pháp bảo mật toàn diện của Tập đoàn Check Point Software Technologies, đặc biệt trong bảo vệ đa lớp từ mạng, trung tâm dữ liệu đến điện toán đám mây và thiết bị đầu cuối. Trong thời gian qua, một số giải pháp của hãng đã được nghiên cứu, triển khai tại các Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính tại Hòa Lạc và các đơn vị trong ngành.

Đánh giá cao năng lực của Tập đoàn Check Point Software Technologies trong lĩnh vực bảo mật, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp phù hợp, đồng thời kiến nghị những nội dung hợp tác cụ thể để Bộ Tài chính phối hợp thực hiện trong các lĩnh vực cụ thể như, tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính; nâng cao năng lực cảnh báo sớm và tình báo an ninh mạng; bảo đảm an toàn cho tài chính số và công nghệ mới; Bảo vệ hạ tầng tài chính trọng yếu; Phát triển nguồn nhân lực và năng lực an ninh mạng; cơ hội chuyển giao công nghệ và phát triển cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, Bộ Tài chính mong muốn hợp tác với Tập đoàn Check Point Software Technologies theo hướng thực chất, hiệu quả, có thể lựa chọn làm mô hình thí điểm để nhân rộng trong các cơ quan Chính phủ. Đồng thời, Bộ cũng ủng hộ các đề xuất về phát triển trung tâm dữ liệu, chuyển giao công nghệ và xây dựng sản phẩm công nghệ tại Việt Nam.

Thay mặt đoàn công tác, bà Ruma Balasubramanian cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Tài chính, đồng thời đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường có tiềm năng phát triển lớn, không chỉ trong khu vực mà trên phạm vi toàn cầu.

Theo bà Ruma Balasubramanian, Việt Nam có tỷ lệ ứng dụng công nghệ số rất cao, thậm chí thuộc nhóm cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cùng với đó là nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản, bà Ruma Balasubramanian phát biểu.

Bà Ruma Balasubramanian nhấn mạnh, AI vừa là cơ hội lớn cho đổi mới sáng tạo, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, việc đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình ứng dụng AI là yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan, tổ chức, trong đó có Bộ Tài chính.

Tập đoàn Check Point Software Technologies cam kết sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng các giải pháp bảo mật toàn diện, tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp, bà Ruma Balasubramanian phát biểu.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu về nhiều nội dung trọng tâm như xu hướng và các mối đe dọa an ninh mạng đối với hệ thống tài chính - ngân sách quốc gia; đồng thời định hướng hợp tác chiến lược dài hạn trong bảo đảm an toàn thông tin cho lĩnh vực tài chính công; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong bảo vệ dữ liệu tài chính quốc gia, hạ tầng số ngành Tài chính và các nền tảng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, hai bên thảo luận các chương trình hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực chuyên môn về an ninh mạng cho đội ngũ cán bộ ngành Tài chính.