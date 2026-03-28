EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

Hà My

17:24 | 28/03/2026
(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa tổ chức thành công Đại hội Thường niên, đánh dấu một năm đầy thành tựu của EuroCham, đồng thời công bố Ban Lãnh đạo mới gồm 17 thành viên cho nhiệm kỳ 2026.
Ban Lãnh đạo EuroCham mới, kết hợp giữa các thành viên từ nhiệm kỳ trước và những gương mặt mới, sẽ tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh của EuroCham trong việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa châu Âu và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bền vững hơn.

Sau cuộc họp chính thức đầu tiên vào ngày 27/3/2026, Ban Lãnh đạo EuroCham nhiệm kỳ mới chính thức bao gồm 17 thành viên, với 9 thành viên được bầu trực tiếp và 8 thành viên được bổ nhiệm từ các hiệp hội doanh nghiệp quốc gia trực thuộc EuroCham.

Ban Lãnh đạo EuroCham nhiệm kỳ 2026. Ảnh: Eurocham

Chia sẻ về định hướng tầm nhìn chiến lược của EuroCham, ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham đã nêu bật một số trụ cột chiến lược sẽ dẫn dắt hoạt động của Hiệp hội trong năm tới. Những định hướng này gắn liền với tầm nhìn dài hạn “Impact 2030” của EuroCham, nhằm mang lại những giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp thành viên cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế sâu rộng của Việt Nam.

Một ưu tiên trọng tâm sẽ là tăng cường công tác vận động chính sách của EuroCham thông qua việc khởi động Tuần lễ Đối thoại Sách trắng vào tháng 5/2026. Sáng kiến mới này sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo ngành và các đối tác Chính phủ Việt Nam từ các bộ ngành chủ chốt để tham gia một loạt các cuộc thảo luận chuyên sâu về các thách thức cụ thể của từng ngành và các giải pháp chính sách.

Sáng kiến này đặt mục tiêu chuyển đổi Sách trắng từ một ấn phẩm chính sách đơn thuần thành một nền tảng đối thoại và hợp tác xuyên suốt. Qua đó, kết nối chuyên môn của doanh nghiệp với các ưu tiên của Chính phủ nhằm hỗ trợ các nỗ lực cải cách hiệu quả và thực tiễn.

EuroCham cũng công bố đổi mới định dạng cho Giải thưởng Doanh nghiệp thường niên. Cơ cấu mới vẫn sẽ quy tụ các đơn vị đoạt giải từ tất cả 9 Hiệp hội Doanh nghiệp quốc gia thành viên châu Âu, hướng tới một sự kiện vinh danh trọng thể nhằm tôn vinh tinh thần “Team Europe” và ghi nhận các doanh nghiệp đang đóng góp tích cực cho bức tranh kinh tế năng động của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Jaspaert đã giới thiệu chi tiết về biểu đồ tương tác mới cho Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) - một trong những ấn phẩm chủ lực của EuroCham. Nền tảng nâng cấp này mang đến những phân tích sâu hơn theo từng ngành và quy mô doanh nghiệp, cung cấp dữ liệu chi tiết hơn nhằm hỗ trợ các quyết định chiến lược của doanh nghiệp cũng như các thảo luận chính sách. Với các phân tích chuyên đề hàng quý và trải nghiệm người dùng được cải thiện, BCI sẽ tiếp tục đóng vai trò là “thước đo” then chốt phản ánh tâm lý và triển vọng của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Ông Jaspaert nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động hiện nay, Eurocham đặt mục tiêu duy trì vị thế là một đối tác ổn định và đáng tin cậy đối với hơn 1.400 doanh nghiệp thành viên: mang lại những giá trị thiết thực, đồng thời tiếp tục là cầu nối giữa các doanh nghiệp châu Âu và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam.

“Tầm nhìn Impact 2030 của chúng tôi đảm bảo rằng, mọi trụ cột chiến lược mà EuroCham theo đuổi đều đóng góp tích cực vào kỷ nguyên tăng trưởng mới của Việt Nam. Trong 12 tháng tới, tôi sẽ phối hợp với Ban Lãnh đạo mới để tiếp tục mang lại những kết quả hữu hình cho các doanh nghiệp thành viên, giúp củng cố khả năng thích ứng, năng lực cạnh tranh và sự tăng trưởng dài hạn của họ tại Việt Nam” - Chủ tịch EuroCham chia sẻ./.

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai báo hải quan cho thấy quyết tâm của Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng, Chi cục Hải quan khu vực XII trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm sai sót, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao chất lượng tuân thủ.
(TBTCO) - Ngày 27/3/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00523 cho anh N.Q.T, người chơi hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh An Giang, với giá trị trúng thưởng hơn 14,5 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh N.Q.T đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đang được hoàn thiện theo hướng giảm mạnh thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Tại hội thảo ngày 27/3, nhiều ý kiến doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ “nút thắt” cho hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn.
Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động và giá nhiên liệu leo thang, bài toán bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Không chỉ dừng ở cấp độ chính sách, các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp mang tính hệ thống, hướng tới một nền năng lượng chủ động, linh hoạt và bền vững.
(TBTCO) - Hơn 170 doanh nghiệp tham gia đối thoại với Chi cục Hải quan khu vực IV tại Hưng Yên, tập trung làm rõ vướng mắc về thủ tục, chính sách mới và thúc đẩy cải cách, chuyển đổi số trong hoạt động xuất nhập khẩu. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên và Cục Hải quan.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn, nhưng cũng có không ít cơ hội. Những con số tích cực trong những tháng đầu năm cho thấy, nền kinh tế vẫn đang giữ được “nhịp”, song theo ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), để đạt tăng trưởng 2 con số, đòi hỏi sự linh hoạt trong điều hành và sự chủ động từ phía doanh nghiệp.
