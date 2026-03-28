EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

Ban Lãnh đạo EuroCham mới, kết hợp giữa các thành viên từ nhiệm kỳ trước và những gương mặt mới, sẽ tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh của EuroCham trong việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa châu Âu và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bền vững hơn.

Sau cuộc họp chính thức đầu tiên vào ngày 27/3/2026, Ban Lãnh đạo EuroCham nhiệm kỳ mới chính thức bao gồm 17 thành viên, với 9 thành viên được bầu trực tiếp và 8 thành viên được bổ nhiệm từ các hiệp hội doanh nghiệp quốc gia trực thuộc EuroCham.

Ban Lãnh đạo EuroCham nhiệm kỳ 2026. Ảnh: Eurocham

Chia sẻ về định hướng tầm nhìn chiến lược của EuroCham, ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham đã nêu bật một số trụ cột chiến lược sẽ dẫn dắt hoạt động của Hiệp hội trong năm tới. Những định hướng này gắn liền với tầm nhìn dài hạn “Impact 2030” của EuroCham, nhằm mang lại những giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp thành viên cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế sâu rộng của Việt Nam.

Một ưu tiên trọng tâm sẽ là tăng cường công tác vận động chính sách của EuroCham thông qua việc khởi động Tuần lễ Đối thoại Sách trắng vào tháng 5/2026. Sáng kiến mới này sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo ngành và các đối tác Chính phủ Việt Nam từ các bộ ngành chủ chốt để tham gia một loạt các cuộc thảo luận chuyên sâu về các thách thức cụ thể của từng ngành và các giải pháp chính sách.

Sáng kiến này đặt mục tiêu chuyển đổi Sách trắng từ một ấn phẩm chính sách đơn thuần thành một nền tảng đối thoại và hợp tác xuyên suốt. Qua đó, kết nối chuyên môn của doanh nghiệp với các ưu tiên của Chính phủ nhằm hỗ trợ các nỗ lực cải cách hiệu quả và thực tiễn.

EuroCham cũng công bố đổi mới định dạng cho Giải thưởng Doanh nghiệp thường niên. Cơ cấu mới vẫn sẽ quy tụ các đơn vị đoạt giải từ tất cả 9 Hiệp hội Doanh nghiệp quốc gia thành viên châu Âu, hướng tới một sự kiện vinh danh trọng thể nhằm tôn vinh tinh thần “Team Europe” và ghi nhận các doanh nghiệp đang đóng góp tích cực cho bức tranh kinh tế năng động của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Jaspaert đã giới thiệu chi tiết về biểu đồ tương tác mới cho Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) - một trong những ấn phẩm chủ lực của EuroCham. Nền tảng nâng cấp này mang đến những phân tích sâu hơn theo từng ngành và quy mô doanh nghiệp, cung cấp dữ liệu chi tiết hơn nhằm hỗ trợ các quyết định chiến lược của doanh nghiệp cũng như các thảo luận chính sách. Với các phân tích chuyên đề hàng quý và trải nghiệm người dùng được cải thiện, BCI sẽ tiếp tục đóng vai trò là “thước đo” then chốt phản ánh tâm lý và triển vọng của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Ông Jaspaert nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động hiện nay, Eurocham đặt mục tiêu duy trì vị thế là một đối tác ổn định và đáng tin cậy đối với hơn 1.400 doanh nghiệp thành viên: mang lại những giá trị thiết thực, đồng thời tiếp tục là cầu nối giữa các doanh nghiệp châu Âu và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam.

“Tầm nhìn Impact 2030 của chúng tôi đảm bảo rằng, mọi trụ cột chiến lược mà EuroCham theo đuổi đều đóng góp tích cực vào kỷ nguyên tăng trưởng mới của Việt Nam. Trong 12 tháng tới, tôi sẽ phối hợp với Ban Lãnh đạo mới để tiếp tục mang lại những kết quả hữu hình cho các doanh nghiệp thành viên, giúp củng cố khả năng thích ứng, năng lực cạnh tranh và sự tăng trưởng dài hạn của họ tại Việt Nam” - Chủ tịch EuroCham chia sẻ./.