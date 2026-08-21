Một tuần, Gia Lai hút hơn 1.600 tỷ đồng vào 3 dự án mới

Theo Sở Tài chính Gia Lai, trong 3 dự án được thu hút mới trong tuần từ ngày 14-20/8/2026, có 2 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) và 1 dự án trong KKT, KCN.

Cụ thể, dự án Nhà máy điện gió Ia Hla do Liên danh Công ty TNHH Đại Lợi Holding và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển An Phát đầu tư, với tổng vốn 1.600 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong số các dự án mới được thu hút trong tuần.

Hai dự án còn lại có quy mô vốn nhỏ hơn. Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng tổng hợp Huy Hoàng có vốn đầu tư 25,5 tỷ đồng, nằm ngoài KKT, KCN.

Trong KKT, KCN, tỉnh thu hút Dự án Nhà máy in DIAN của Công ty TNHH DIAN, với vốn đầu tư 19,99 tỷ đồng.

Tính riêng tháng 8/2026, Gia Lai đã thu hút 12 dự án mới với tổng vốn đầu tư 5.782,97 tỷ đồng. Trong đó, 10 dự án ngoài KKT, KCN có tổng vốn 5.684,67 tỷ đồng; 2 dự án trong KKT, KCN có tổng vốn 98,3 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/8, toàn tỉnh thu hút 191 dự án với tổng vốn đăng ký 176.474,74 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút mới tăng 44,69%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng 142,14%.

Trong tổng số 191 dự án, có 185 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 172.465,08 tỷ đồng và 6 dự án FDI với tổng vốn 4.009,65 tỷ đồng, tương đương 154,22 triệu USD.

Bên cạnh thu hút dự án mới, từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã điều chỉnh chủ trương đầu tư 73 dự án, với số vốn tăng thêm 11.649,86 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh thu hồi, chấm dứt 29 dự án, gồm 17 dự án trong KKT, KCN với vốn đầu tư 2.942 tỷ đồng và 12 dự án ngoài KKT, KCN với vốn đầu tư 1.644,58 tỷ đồng.

Về đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 13 - 19/8, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 56 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 994 tỷ đồng. Cùng thời gian này, có 7 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 90 doanh nghiệp giải thể và 9 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Tính từ đầu năm đến ngày 19/8, Gia Lai có 2.545 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 38.604 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới tăng khoảng 23,54%, trong khi vốn đăng ký tăng khoảng 175%./.