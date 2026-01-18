Học viện Tài chính trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2025

(TBTCO) - Sáng ngày 18/1, Học viện Tài chính tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho hơn 30 tân Tiến sĩ và hơn 400 tân Thạc sĩ năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính chúc mừng sự thành công của hơn 30 tân Tiến sĩ và hơn 400 tân Thạc sĩ, chúc mừng các thầy cô, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện đã hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Việt.

Theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, năm 2026 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nền tảng tự chủ, tự cường của nền kinh tế. Đây cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước. Trong tiến trình đó, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển đất nước vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Người từng căn dặn: “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài”.

Các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ chính là nguồn nhân lực tinh hoa, là lực lượng trí thức có sứ mệnh góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam nhanh, bền vững, phồn vinh và hùng cường.

Lãnh đạo Học viện Tài chính trao Bằng tốt nghiệp cho tân Tiến sĩ Nguyễn Tiến Trường. Ảnh: Đức Việt.

Giám đốc Học viện Tài chính tin tưởng, các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tri thức, tư duy chiến lược và năng lực nghiên cứu khoa học; chủ động tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, quản lý và vận hành các định chế tài chính; đóng góp thiết thực cho việc xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, hội nhập sâu rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho hay, với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học Tài chính - Kế toán chất lượng cao cho xã hội, Học viện Tài chính phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong 200 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất Châu Á, một trong 1000 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế; trở thành đại học tự chủ đạt chuẩn kiểm định quốc tế được phát triển trên nền tảng số, có hệ thống quản trị chuyên nghiệp và hiện đại, hoạt động an toàn trên môi trường số góp phần xây dựng nền tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn an ninh tài chính quốc gia.

Lãnh đạo Học viện Tài chính trao Giấy khen và phần thưởng cho tân Thạc sĩ có thành tích xuất sắc toàn khóa học.

Học viện trở thành cái nôi “thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nhân lực” cho các cán bộ quản lý, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản lý - Quản trị; là sự lựa chọn hàng đầu của những học viên, sinh viên ưu tú có hoài bão trở thành công dân toàn cầu, có khát vọng dân tộc, phát triển nền kinh tế, tài chính quốc gia trong thế giới thay đổi.

Tại buổi lễ, nghiên cứu sinh khóa 2020 - Trần Thị Phương Liên thay mặt tân Tiến sĩ, Thạc sĩ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo, cùng các thầy, cô của Học viện Tài chính đã luôn hỗ trợ học viên hoàn thành khóa học.

TS. Phạm Thị Vân Anh - Phó trưởng Khoa Sau đại học (Học viện Tài chính) báo cáo kết quả đào tạo.

Tân Tiến sĩ Trần Thị Phương Liên nhấn mạnh: "Thành quả chúng em đón nhận hôm nay không phải là đích đến cuối cùng, mà chỉ là sự khởi đầu quan trọng trong một chặng đường mới. Trên chặng đường phía trước, mỗi tân Tiến sĩ, Thạc sĩ sẽ phải tiếp tục nỗ lực, đem hết tâm sức, trí tuệ từ những kiến thức, những kinh nghiệm trong quá trình học tập, nghiên cứu; vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo vào thực tiễn công việc của mình, để chứng minh và khẳng định với xã hội rằng: Học viện Tài chính là nơi thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách và phát triển nhân lực".

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho biết, Học viện Tài chính với bề dày lịch sử hơn 63 năm xây dựng và phát triển, trong đó có gần 40 năm ghi dấu đào tạo sau đại học, đã đóng góp nguồn nhân lực đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ở các lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Kế toán. Đội ngũ giảng viên luôn được quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Hiện nay, Học viện Tài chính có 3 Giáo sư, gần 60 Phó giáo sư và hơn 250 tiến sĩ. Với thế mạnh về nguồn nhân lực, chất lượng giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học, vị thế của Học viện Tài chính ngày càng được củng cố, nhận được sự công nhận của toàn xã hội.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Lãnh đạo Học viện Tài chính, cùng giảng viên hướng dẫn và các tân Tiến sĩ chụp ảnh lưu niệm.

Tân Tiến sĩ Trần Thị Phương Liên phát biểu.

Các tân Tiến sĩ đại diện tặng hoa tri ân lãnh đạo Học viện Tài chính.