Học viện Tài chính mở rộng hợp tác quốc tế, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo

(TBTCO) - Năm 2026, Học viện Tài chính chủ động mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, tiên phong nghiên cứu, chuyển giao khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với xây dựng các chương trình đào tạo mới… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chiều 13/1, Học viện Tài chính tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2025.

Xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, năm 2025 là năm đầu tiên Học viện Tài chính tuyển sinh 18 ngành đào tạo với 12 ngành đào tạo mới. Trong đó, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy là 33.211 thí sinh, tổng số thí sinh trúng tuyển và nhập học là 5.779 thí sinh.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đào Loan.

Học viện xây dựng 21 chương trình đào tạo, trong đó có 9 chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế và 12 chương trình đào tạo chuẩn. Hoàn thành rà soát, cập nhật, chỉnh sửa 19 chương trình đào tạo, trong đó có 5 chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế và 14 chương trình đào tạo chuẩn. Học viện tổ chức cấp bằng tiến sĩ cho 64 nghiên cứu sinh, tăng 45,5% so với năm học trước; công nhận tốt nghiệp và bằng thạc sĩ cho 616 học viên.

Theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, năm 2025, Học viện Tài chính có 4 tập thể và 64 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính; 8 danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính; 19 tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng cho 5 tập thể và 4 cá nhân; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 cá nhân; Huân chương Lao động Hạng Ba cho 5 cá nhân…

Năm 2025, số lượng công trình khoa học của Học viện Tài chính tăng đáng kể so với năm trước đó, với 20 đề án cấp Học viện, 197 đề tài cấp Học viện, 21 đề tài cấp khoa, 5 đề tài cấp địa phương, bộ và tương đương, 40 sách chuyên khảo, 25 giáo trình và bài giảng gốc...

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho hay, Học viện đã chủ trì và phối hợp với các trường đại học, học viện, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức nghề nghiệp (như ACCA, ICAEW), cùng các cơ quan, tổ chức quốc tế tổ chức thành công 4 hội thảo quốc tế. Nổi bật trong số này là Hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”; “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”…

Bà Tạ Thị Thanh Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân của Học viện Tài chính. Ảnh: Đào Loan.

Ngoài các hội thảo lớn cấp quốc gia và quốc tế, Học viện tổ chức 10 hội thảo khoa học cấp Học viện với nội dung thiết thực, gắn liền với công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đã đề ra, Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, Học viện sẽ tiếp tục tổ chức tốt công tác tư vấn tuyển sinh, tuyển sinh, nhập học các hệ đào tạo; tổ chức tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh các chương trình Liên kết đào tạo với nước ngoài như DDP với Trường ĐH Greenwich, Trường Đại học Toulon…

Đồng thời, triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng theo kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện. Tiếp tục triển khai tự đánh giá các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA. Hướng đến công tác bảo đảm chất lượng phát triển theo chiều sâu, nhằm đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, trong năm 2026, kế hoạch nghiên cứu khoa học giảng viên sẽ từng bước được hoàn thiện, nhằm đem lại những nghiên cứu khoa học có chất lượng hướng tới các công bố trong nước và trên thế giới. Cùng với đó, tiên phong nghiên cứu, chuyển giao khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với xây dựng các chương trình đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thời đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp tục phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước đồng tổ chức thành công các hội thảo quốc tế uy tín. Thu hút các chuyên gia hàng đầu từ châu Âu, châu Úc, châu Mỹ và châu Á, Đông Nam Á… góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học liên ngành.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, Học viện tiếp tục chủ động kết nối, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và triển khai các hoạt động hợp tác theo hướng đa dạng hóa đối tác, đa dạng hóa loại hình, chương trình hợp tác nhằm mang lại nhiều môi trường, cơ hội cho giảng viên, sinh viên tiếp cận với các sản phẩm hội nhập quốc tế và từng bước đưa hình ảnh Học viện ra tầm khu vực và thế giới.

Đẩy mạnh hoạt động trao đổi giảng viên hai chiều giữa Học viện Tài chính và các trường đối tác trong khu vực và trên thế giới. Triển khai trao đổi sinh viên quốc tế theo hướng đa dạng hoạt động, đa dạng hình thức như: tổ chức đưa sinh viên Học viện đi trải nghiệm thực tế tại nước ngoài, đón các đoàn sinh viên quốc tế đến học tập, giao lưu, trao đổi văn hóa tại Học viện…