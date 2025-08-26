(TBTCO) - Ngày 25 - 26/8, Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày với giá 26.550 VND/USD cho các ngân hàng có trạng thái âm, nhằm hạ nhiệt tỷ giá sau nhiều phiên lập đỉnh. Dù vậy, theo nhóm phân tích VDSC, áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu cầu ngoại tệ tiếp tục tăng cuối năm.

Ngày 25 - 26/8, Ngân hàng Nhà nước tiến hành can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 VND/USD cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm.

Theo quy định, với giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, ngân hàng được phép hủy tối đa 3 lần; còn dưới 100 triệu USD, mức hủy tối đa là 2 lần. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tỷ giá trượt dần, liên tục lập đỉnh lịch sử năm nay.

Thực tế, Ngân hàng Nhà nước nhiều lần sử dụng công cụ này để điều tiết thị trường. Cuối năm 2015, Ngân hàng Nhà nước chào bán ngoại tệ kỳ hạn 90 ngày cho phép hủy ngang, đồng thời áp dụng cơ chế tỷ giá trung tâm.

Đến đầu năm 2021, cơ quan này chuyển sang mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng có hủy ngang nhằm gia tăng dự trữ ngoại hối và ứng phó với cáo buộc “thao túng tiền tệ” từ Mỹ. Gần đây nhất, tháng 1/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán ngoại tệ kỳ hạn hủy ngang ở mức 25.450 VND/USD để đối phó sức ép quốc tế ngày càng lớn.

Khi bán ngoại tệ giao ngay, Ngân hàng Nhà nước phải xuất quỹ ngay lập tức, dễ tạo áp lực thanh khoản tạm thời và đẩy lãi suất liên ngân hàng tăng cao. Trong khi đó, với hợp đồng kỳ hạn, việc thanh toán diễn ra trong tương lai (hiện là 180 ngày), giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa cân đối nguồn cung, nhất là khi các dòng vốn như kiều hối hay FDI được dự báo sẽ tích cực hơn vào cuối năm.

Nguồn: VDSC.

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), động thái này có ý nghĩa định hướng về điểm neo tỷ giá và thăm dò nhu cầu USD khi Ngân hàng Nhà nước thực tế chưa can thiệp trực tiếp thông qua bán ngoại tệ giao ngay.

"Do chỉ có các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm mới có thể đăng ký mua, tỷ giá đã có nhịp giảm kỹ thuật sau biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng" - VDSC đánh giá.

Theo quan sát của nhóm phân tích VDSC, chênh lệch lãi suất VND-USD và biến động chỉ số DXY không phải là yếu tố gây áp lực lên tỷ giá trong giai đoạn hiện nay.

"Lãi suất cho vay VND qua đêm trung bình trong tháng 8 đạt khoảng 5%, dẫn đến mức chênh lệch dương giữa VND-USD trong tháng qua. Điều này cho thấy chênh lệch lãi suất VND-USD không phải là yếu tố gây áp lực đối với tỷ giá" - VDSC phân tích.

"Nhu cầu USD trong nước tăng có nguyên nhân đến từ nhu cầu thực nhưng cũng có thể đến từ tình trạng găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ" - VDSC nhận định.

Theo ghi nhận, sau động thái nâng dần tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước trong tháng trước, tỷ giá trên thị trường đã có nhịp tăng mạnh hơn trong tháng 8, tương ứng VND vẫn mất giá thêm khoảng 0,4 - 0,6%.

Tỷ giá bán tại Vietcombank có thời điểm chạm trần biên độ tại ngày 21/8 trước khi có hành động can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước. Sau khi giảm nhiệt vào cuối tuần trước và trong phiên 25/8, tỷ giá USD niêm yết tại nhiều ngân hàng đã quay đầu tăng trở lại phiên 26/8. So với đầu năm, VND mất giá khoảng 2,8 - 3,6% trên thị trường chính thức và tự do./.