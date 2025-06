(TBTCO) - Ngày 24/6, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines; mã Ck: HVN) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Vietnam Airlines đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất 116.715 tỷ đồng, tăng 3,5% và hướng tới thiết lập những cột mốc tăng trưởng mới. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành đợt tăng vốn trong quý III/2025, đẩy nhanh lộ trình thực hiện Đề án tái cơ cấu toàn diện.

Thông tin tại đại hội, năm 2025, Vietnam Airlines triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh năng lực khai thác, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng thị trường.

Tăng tốc đầu tư, đẩy mạnh tái cơ cấu

Theo đó, việc đầu tư đội tàu bay thế hệ mới là một trong những nhiệm vụ chiến lược của Vietnam Airlines. Hãng sẽ hoàn tất các bước chuẩn bị cho dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 92.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2030 - 2035. Mục tiêu của dự án là nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Vietnam Airlines cũng đang mở rộng đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay chiến lược như Long Thành và Nội Bài, đồng thời tăng cường các dịch vụ bổ trợ như kỹ thuật, suất ăn và logistics nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị.

Nửa đầu năm 2025, hãng đã mở thêm 5 đường bay quốc tế mới đến Bắc Kinh, Bangkok, Bengaluru, Hyderabad và Busan; đồng thời, khôi phục 4 đường bay quan trọng đến Moscow, Bali, Kuala Lumpur và Hồng Kông. Hai đường bay trọng điểm đến Milan và Copenhagen sẽ lần lượt được khai thác từ tháng 7 và tháng 12 năm nay. Đây cũng là năm đánh dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển của VietnamAirlines. Những dấu ấn này khẳng định vị thế của Vietnam Airlines là lực lượng nòng cốt của ngành hàng không, đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Doanh thu hợp nhất hướng đỉnh cao mới, phấn đấu đạt gần 120 nghìn tỷ Về kế hoạch tài chính năm 2025, Vietnam Airlines dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 116.715 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ; trong đó, công ty mẹ đạt 93.283 tỷ đồng, tăng 10,4%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 5.554 tỷ đồng, bằng 66% cùng kỳ và công ty mẹ đạt 4.168 tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ.

Dẫn dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) về thị trường hàng không quốc tế, ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, IATA đưa ra một số dự báo khả quan. Theo đó, sản lượng khách vận chuyển toàn thế giới có thể đạt 5,2 tỷ khách trong năm 2025, tăng 6,7% so với năm 2024.

Nếu đạt được dự báo, năm 2025 sẽ là lần đầu tiên mà số khách di chuyển bằng đường hàng không đạt trên 5 tỷ người.

"Về thị trường hàng không Việt Nam, sản lượng khách vận chuyển dự kiến tiếp tục tăng trưởng tốt so cùng kỳ" - ông Hà đánh giá.

Dự kiến khách tổng thị trường quốc tế đạt 45,8 triệu khách, tăng 11,5% so cùng kỳ và vượt mức trước đại dịch Covid-19. Khách tổng thị trường nội địa dự báo đạt 36 triệu khách, tăng 4,8% so cùng kỳ. Cũng trong năm 2025, dự báo mặt bằng chi phí đầu vào tăng và các yếu tố đầu vào cơ bản vẫn giữ ở mức cao so với trước dịch Covid-19, cùng bối cảnh tình hình vĩ mô thế giới phức tạp, ảnh hưởng của thuế quan với chuỗi cung ứng, giá cả và lạm phát.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Trong bối cảnh đó, năm 2025, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 25,4 triệu lượt hành khách và 346 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 11,6% và 11,5% so với năm 2024. Trong đó, sản lượng khách quốc tế đạt 8,5 triệu khách (bao gồm thuê chuyến), tăng 115% so cùng kỳ và bằng 94% so với năm 2019. Sản lượng khách nội địa năm dự kiến đạt 16,9 triệu khách, tăng 10% cùng kỳ và tăng 22,3% so với năm 2019.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất phấn đấu đạt 116.715 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Với các phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, hãng triển khai Đề án tái cơ cấu toàn diện bao gồm tái cấu trúc tài sản, rà soát, cập nhật kế hoạch bán thanh lý tàu bay cũ; tái cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay; tái cơ cấu danh mục đầu tư và các doanh nghiệp thành viên, chuyển nhượng vốn đầu tư tại Pacific Airlines, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS); đổi mới mô hình quản trị.

Mục tiêu hoàn thành tăng vốn trong quý III/2025

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban điều hành trực tiếp giải đáp các câu hỏi của cổ đông về kế hoạch phát hành tăng vốn, phương án tái cơ cấu tài chính, hiệu quả khai thác các lĩnh vực kinh doanh và định hướng dài hạn.

Cổ đông dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề tài chính then chốt của Vietnam Airlines, bao gồm tiến độ thoái vốn tại Pacific Airlines và TCS, cũng như hiệu quả tài chính thu về từ các thương vụ này; tiến độ triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Trong bối cảnh Bộ Xây dựng mới cấp phép cho hãng hàng không mới, cổ đông đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines. Chiến lược mở rộng sang lĩnh vực logistics hàng hóa, mở rộng mạng bay quốc tế trong tương lai cũng được nhiều cổ đông quan tâm. Trước những biến động phức tạp tại khu vực Trung Đông, cổ đông muốn biết rõ hơn về các phương án ứng phó và khả năng thích ứng của hãng nhằm đảm bảo hoạt động.

Ban chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietnam Airlines năm 2025. Ảnh: T.L.

Chủ động cân đối thu - chi ngoại tệ, kiểm soát biến động tỷ giá "Trong cơ cấu chi phí, hiện chi phí bằng ngoại tệ chiếm khoảng 65% tổng chi phí, do đó hãng bám sát thông tin diễn biến, dự báo sớm liên quan đến biến động ngoại tệ, tỷ giá" - ông Hữu nhấn mạnh. Theo đó, hãng đang tăng cường các biện pháp cân đối thu - chi ngoại tệ thông qua mở rộng nguồn thu ngoại tệ, nâng tỷ trọng doanh thu bằng VND, giảm vay nợ bằng ngoại tệ và sử dụng linh hoạt các công cụ phòng ngừa rủi ro như bảo hiểm tỷ giá và giá nhiên liệu.

Trả lời cổ đông, ông Trần Văn Hữu - Trưởng Ban Tài chính - Kế toán của Vietnam Airlines cho biết, liên quan đến nhóm vấn đề tài chính và kế hoạch tăng vốn, sau khi Đại hội cổ đông bất thường thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 9.000 tỷ đồng, Hãng đã hoàn tất hồ sơ chào bán cổ phần và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thẩm định, phê duyệt.

Ông Hữu kỳ vọng quá trình này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới, trước ngày 30/6, với mục tiêu hoàn thành đợt tăng vốn trong quý III/2025.

Đối với đợt tăng vốn lần hai, dự kiến triển khai trong năm 2026 với quy mô lớn hơn khoảng 13.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines đang từng bước chuẩn bị các thủ tục liên quan, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Dự báo thị trường hàng không quốc tế sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho rằng, điều này góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh do doanh thu chiếm tới 65%.

"Sản lượng quý II/2025 ước đạt vượt 1,9% kế hoạch; doanh thu vận tải đạt khoảng 22.100 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế căn bản kết quả khả quan, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.600 tỷ đồng" - ông Hà thông tin.

Về hoạt động khai thác quốc tế, Vietnam Airlines sẽ khôi phục và mở lại 15 đường bay quốc tế và hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay mới đi Dubai sắp tới. Việc mở rộng mạng bay không chỉ tối ưu hóa khai thác đội tàu bay mà còn giúp đa dạng hóa phân khúc khách hàng và đóng góp đáng kể vào doanh thu./.