Vietnam Airlines lập kỷ lục doanh thu, báo lãi hơn 3.600 tỷ đồng quý I/2025

(TBTCO) - Ngày 29/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đã nhận được báo cáo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát, phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen có chứa chất cấm Sibutramine.