(TBTCO) - Ngày 31/3, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã ck: HVN) công bố kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2024, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của hãng.

Theo báo cáo hợp nhất sau kiểm toán do Vietnam Airlines công bố, tổng doanh thu và thu nhập khác của hãng trong năm 2024 đạt 113.746 tỷ đồng, trong đó doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ đạt 85.428 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt mức kỷ lục với 7.958 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.775 tỷ đồng.

Vietnam Airlines ghi nhận hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực liên tục qua các quý. Tính chung năm 2024, sản lượng vận chuyển của hãng tăng trưởng mạnh, với 22,7 triệu lượt hành khách (tăng 8% so với cùng kỳ) và 314.700 tấn hàng hóa (tăng 40% so với cùng kỳ). Hệ số sử dụng ghế toàn mạng đạt 80,6%.

Hưởng lợi lớn nhờ thị trường quốc tế và xoá nợ cho Pacific Airlines Đại diện Vietnam Airlines cho biết, mức lợi nhuận đạt được chủ yếu đến từ việc phục hồi ấn tượng của thị trường hàng không quốc tế, khi doanh thu quốc tế của hãng tăng mạnh 17,2% so với cùng kỳ. Hãng cũng đàm phán thành công với đối tác xóa khoản nợ khoảng 4.710 tỷ đồng cho Pacific Airlines theo thỏa thuận trả tàu; tiếp tục cải thiện hiệu quả công ty mẹ, cộng hưởng hệ sinh thái các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu suất khai thác được cải thiện đáng kể khi số giờ bay bình quân đạt 11 giờ/ngày trên mỗi máy bay, tăng 25% so với năm 2023. Hãng cũng khai thác 140 nghìn chuyến bay với chỉ số đúng giờ cao, chỉ số bay đúng giờ đi đạt 83,4% và chỉ số bay đúng giờ đến đạt 81,9%.

Tận dụng sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế, Vietnam Airlines khai thác trở lại hầu hết các đường bay quốc tế và mở thêm nhiều đường bay mới trong năm 2024.

Tiếp nối đà phục hồi mạnh mẽ từ năm trước, ngành hàng không đón nhiều tín hiệu tích cực trong quý đầu năm 2025. Theo số liệu do Cục Hàng không Việt Nam công bố giữa tháng 3/2025, trong tháng 2, toàn ngành khai thác 22.137 chuyến bay.

Đặc biệt, trong dịp cao điểm Tết, ngày cao điểm ghi nhận hơn 3.000 chuyến bay, tổng lượng khách đi máy bay đạt mức kỷ lục 2,5 triệu lượt. Tính chung cả tháng 2, tổng thị trường hành khách đạt 6,64 triệu lượt, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguồn: TBTCVN tổng hợp.

Hãng hàng không quốc gia cũng khép lại tháng 2 với giai đoạn cao điểm đầy thách thức nhưng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Toàn Vietnam Airlines Group khai thác an toàn 12.500 chuyến bay, vận chuyển 1,96 triệu hành khách, vượt 0,6% so với kế hoạch năm 2025. Khối lượng hàng hóa, bưu kiện đạt gần 25.400 tấn, tăng 26% cùng kỳ năm 2024 và vượt 13% so với kế hoạch. Doanh thu hợp nhất trong tháng 2 ước đạt hơn 9.800 tỷ đồng.

Hiện các hãng hàng không đang ráo riết chuẩn bị nguồn lực, bao gồm tàu bay, nhân sự và hậu cần cũng cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho giai đoạn cao điểm 30/4 - 1/5 sắp tới.

Năm 2025 sẽ đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của hãng, với việc mở mới và khôi phục nhiều đường bay, góp phần kết nối Việt Nam với thế giới. Riêng ở mảng quốc tế, hãng dự kiến khai thác thêm 14 đường bay đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Nga, Ý… Chuỗi hoạt động mở rộng này khởi động từ tháng 3 với việc khai trương đường bay TP.HCM - Bắc Kinh qua sân bay quốc tế Đại Hưng, sân bay lớn nhất Trung Quốc. Hãng cũng vừa nối lại đường bay từ TP. HCM đến Hong Kong sau một năm tạm dừng khai thác.

Năm vừa qua, Chính phủ và Quốc hội phê duyệt những giải pháp cuối cùng trong đề án tái cơ cấu tổng thể của Vietnam Airlines. Trong năm 2025, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu như: tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền./.