Nghệ An: Phát hiện hơn 3 tấn đường cát nhập lậu

(TBTCO) - Ngày 8/8, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, tạm giữ hơn 3 tấn đường cát nhập lậu để xử lý...

Cụ thể, ngày 6/8/2025, Đội 11, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám phương tiện vận tải hiệu CHENGLONG mang BKS 34H-017.93 do ông Hồ Văn Hậu sinh năm 1997, cư trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng điều khiển.

Nghệ An: Phát hiện, làm rõ hơn 3 tấn đường cát nhập lậu. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện trên phương tiện vận tải nêu trên có cất giấu 62 bao đường cát trắng hiệu MITR PHOL SUGAR có xuất xứ từ Thái Lan với tổng khối lượng hàng là 3,1 tấn. Tại thời điểm khám, ông Hồ Văn Hậu chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá. Đội 11 đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nêu trên để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.