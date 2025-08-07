(TBTCO) - Từ 15 giờ ngày 7/8, giá xăng bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng, trong khi giá các mặt hàng dầu giảm.

Trong kỳ điều chỉnh ngày 7/8/2025, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Theo đó, kể từ 15h00 ngày 7/8/2025, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 19.608 đồng/lít, tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 466 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 20.074 đồng/lít, tăng 234 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng tăng từ 207 đồng - 234 đồng/lít. Ảnh minh họa

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.800 đồng/lít, giảm 268 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu hỏa không cao hơn 18.660 đồng/lít, giảm 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.647 đồng/kg, tăng 114 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00’ ngày 7/8/2025 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 7/8/2025 đối với mặt hàng tăng giá.

Liên Bộ cũng cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/7/2025 - 06/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/7/2025 và kỳ điều hành ngày 07/8/2025 là: 78,508 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,42%); 80,198 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%); 87,616 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,426 USD/thùng, tương đương giảm 0,48%); 88,868 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,632 USD/thùng, tương đương giảm 1,80%); 420,802 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,404 USD/tấn, tương đương tăng 0,82%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).