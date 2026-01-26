Tháo gỡ vướng mắc cho dự án BT chuyển tiếp

(TBTCO) - Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về cơ chế tháo gỡ, xử lý vướng mắc dự án BT chuyển tiếp, trình Chính phủ trước ngày 30/1/2026

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 25/1/2026 kết luận của Thường trực Chính phủ về việc ban hành cơ chế tháo gỡ, xử lý vướng mắc đối với dự án BT chuyển tiếp.

Thông báo kết luận nêu rõ, Thường trực Chính phủ thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế tháo gỡ, xử lý vướng mắc đối với dự án BT chuyển tiếp theo quy định của Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực từ thời điểm ban hành đến hết ngày 28/2/2027. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để bảo đảm đủ căn cứ ban hành Nghị quyết của Chính phủ.

Về phạm vi, điều kiện áp dụng: Chỉ xem xét áp dụng Nghị quyết này đối với các dự án đã được các địa phương tổng hợp trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng (Hệ thống 751) và đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc đã có kết luận không phải thanh tra. Giao UBND các tỉnh, thành phố xem xét, quyết định.

Thời điểm xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với quỹ đất thanh toán là thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trường hợp Nhà nước chậm giao đất, cho thuê đất để thanh toán hợp đồng BT, nhà đầu tư được hỗ trợ lãi suất trả chậm từ thời điểm nghiệm thu hoàn thành công trình dự án BT theo quy định đến thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp thu kết luận của Thường trực Chính phủ và ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ trước ngày 30/1/2026.