Chứng khoán phái sinh ngày 26/1: Dòng tiền vào mạnh khi chứng khoán lao dốc

(TBTCO) - Trong khi VN30 giảm tới 2,19%, giá hợp đồng tương lai giảm nhẹ hơn, kéo chênh lệch trở lại trạng thái dương. Tuy nhiên, dòng tiền cũng đang tìm đến thị trường chứng khoán phái sinh nhiều hơn để phòng ngừa rủi ro.

Thị trường chứng khoán khởi động tuần giao dịch mới với nhịp điều chỉnh mạnh trên thị trường cơ sở, nối tiếp tuần giảm đầu tiên sau chuỗi 5 tuần tăng nóng. Dù mở cửa tăng nhẹ. VN30-Index nhanh chóng chịu áp lực bán dâng cao, sắc đỏ duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch và lan rộng tại nhiều cổ phiếu trụ cột, đặc biệt ở nhóm Vingroup và ngân hàng. Chỉ số liên tục nới rộng đà giảm và có thời điểm mất gần 25 điểm trong phiên sáng. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư sau khi chỉ số không thể giữ vững vùng đỉnh.

Dù phiên chiều ghi nhận sự bứt phá mạnh của nhóm dầu khí, trong đó cổ phiếu GAS tăng trần và PLX tăng trên 4%, áp lực giảm từ loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VJC, FPT, MBB, HDB khiến chỉ số chưa ngừng rơi. Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 2.032,28 điểm, giảm 45,48 điểm nhưng vẫn cao hơn mức thấp nhất phiên (hơn 2.026 điểm). Giá trị giao dịch xấp xỉ gần 17.000 tỷ đồng, tiếp tục thấp hơn mức trung bình 20 phiên.

Thị trường chứng khoán phái sinh không bi quan đến thế. Diễn biến cho thấy bức tranh ít bi quan hơn so với thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất đáo hạn vào tháng 2/2026 (41I1G2000) đóng cửa tại 2.036,0 điểm, giảm 1,93% so với phiên trước. Nhờ giảm chậm hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch chuyển sang trạng thái dương +3,72 điểm so với VN30. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng đều duy trì chênh lệch dương, dao động từ +0,02 điểm đến +15,02 điểm, phản ánh kỳ vọng thận trọng nhưng không quá tiêu cực của nhà đầu tư phái sinh.

Chênh lệch trở lại trạng thái dương khi thị trường cơ sở diễn biến bi quan trong phiên giảm sâu đầu tuần

Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tăng 4,5% so với phiên trước, trong khi khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G2000 vượt 40.000 hợp đồng. Dòng tiền chảy vào thị trường phái sinh sôi động. Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nắm giữ vị thế qua đêm.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, diễn biến này cho thấy các trader vẫn gia tăng nắm giữ vị thế, thiên về kịch bản thị trường có thể hồi phục trở lại sau nhịp điều chỉnh mạnh. Dựa trên yếu tố kỹ thuật, các chuyên gia dự báo hợp đồng kỳ hạn gần nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 2.000 điểm trong ngắn hạn.