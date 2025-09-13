Hơn 400 đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính tham gia sinh hoạt chính trị qua phim Mưa đỏ

(TBTCO) - Chương trình "Sinh hoạt Chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng qua phim Mưa đỏ" đã diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên thanh niên từ các Chi đoàn trực thuộc Bộ Tài chính. Đây không chỉ là dịp ôn lại lịch sử mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu, phát huy lý tưởng cách mạng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Chiều ngày 12/9, hơn 400 đoàn viên thanh niên từ các Chi đoàn trực thuộc Bộ Tài chính đã tham gia Chương trình "Sinh hoạt Chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua phim truyện điện ảnh Mưa đỏ". Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Chương trình không chỉ là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để củng cố lý tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính chính tham dự Chương trình và trao quà cho các diễn viên phim Mưa đỏ.

Với chủ đề "Ký ức những huyền thoại - Tương lai cho thế hệ vươn mình", chương trình đã chiếu bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, tác phẩm lịch sử của Điện ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, tái hiện trận chiến bi tráng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Phim không chỉ khắc họa sự tàn khốc của chiến tranh mà còn tôn vinh ý chí kiên cường và lòng yêu nước sâu sắc của những chiến sĩ và nhân dân Việt Nam. Mỗi cảnh quay trong Mưa đỏ đều thấm đẫm tinh thần bất khuất, phản ánh rõ nét những hy sinh thầm lặng và sự đoàn kết vững vàng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đoàn viên thanh niên cùng Bí thư và Phó Bí thư Văn phòng Đoàn Bộ chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình.

Bên cạnh việc chiếu phim, chương trình còn tổ chức buổi giao lưu giữa các đoàn viên thanh niên và đoàn làm phim. Đây là dịp để các bạn trẻ lắng nghe những chia sẻ từ đạo diễn và các diễn viên, hiểu thêm về quá trình làm phim cũng như những thông điệp sâu sắc mà bộ phim muốn gửi gắm. Những câu chuyện của các nghệ sĩ đã khơi dậy trong mỗi người tham dự sự trân trọng đối với những hy sinh của thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Các đoàn viên thanh niên giao lưu và chụp ảnh lưu niệm với đoàn làm phim.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, đồng chí Lê Đôn, nhấn mạnh: "Chương trình hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững lý tưởng cách mạng, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập và phát triển toàn cầu”.

Cảm nhận về bộ phim Mưa đỏ, đoàn viên Nguyễn Đăng Thịnh chia sẻ: "Sau khi xem bộ phim, tôi cảm thấy nghẹn ngào trước những mất mát đau thương mà chiến tranh để lại. Phim khắc họa một cách chân thực sự tàn khốc, nhưng cũng làm nổi bật tinh thần kiên cường và lòng yêu nước của con người Việt Nam. Mỗi chi tiết, mỗi cảnh quay đều khiến tôi cảm thấy trân trọng sâu sắc những hy sinh thầm lặng. Kết thúc phim, tôi vẫn còn day dứt và càng thêm tự hào, biết ơn về hòa bình hôm nay".

Chương trình "Sinh hoạt Chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua phim truyện điện ảnh Mưa đỏ" đã tạo dấu ấn quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính. Qua đó bồi đắp cho thế hệ trẻ ý thức về việc bảo vệ và phát triển những giá trị lịch sử, văn hóa, và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.