Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng lực cho kinh tế số

Lạc Nguyên

14:46 | 16/04/2026
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với quy mô 7 - 7,5 tỷ USD, cùng mạng lưới 35 vườn ươm và trung tâm hỗ trợ. Việc đầu tư mạnh cho khoa học - công nghệ và hạ tầng số đang tạo nền tảng để kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố.
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị trí trong Top 5 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á và thuộc Top 110 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở thứ hạng mà ở quy mô và mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái đang ngày càng rõ nét.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 35 vườn ươm và trung tâm đổi mới sáng tạo, với quy mô ước tính từ 7 đến 7,5 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trên địa bàn.

Song song với việc mở rộng hệ sinh thái, TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh đầu tư cho khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Riêng năm 2026, thành phố bố trí 12.705 tỷ đồng cho lĩnh vực này, tương đương khoảng 4,16% tổng chi ngân sách. Đây là mức đầu tư lớn, cho thấy định hướng ưu tiên phát triển khoa học công nghệ như một trụ cột tăng trưởng mới.

Hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông tiếp tục được nâng cấp đồng bộ. Tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 95%, vượt chỉ tiêu Trung ương; mạng cáp quang băng rộng đã phủ đến tất cả khu phố, ấp. Cùng với đó, các nền tảng số, trung tâm dữ liệu, mô hình đô thị thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, TP. Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 40.600 văn bản điện tử, đạt tỷ lệ 93,74%. Nền tảng chính quyền số được triển khai đến 168 phường, xã, đặc khu với hơn 4.600 tài khoản sử dụng. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được nâng cấp, cấp hơn 31.700 tài khoản, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 87%.

Cùng với đó, công tác phát triển công dân số cũng được đẩy mạnh. Thành phố đã cấp hơn 12,7 triệu thẻ căn cước gắn chip và 8,6 triệu tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng quan trọng cho việc hình thành xã hội số và mở rộng dịch vụ số tới người dân.

Ở góc độ đổi mới sáng tạo gắn với thị trường, TP.Hồ Chí Minh đã triển khai 54 sản phẩm công nghệ tham gia thí điểm thương mại hóa, thu hút khoảng 500 tỷ đồng đầu tư. Đồng thời, sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới đã thu hút 17 hợp đồng chuyển giao với tổng giá trị khoảng 22 tỷ đồng, cho thấy bước tiến trong việc kết nối nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh hiện có gần 30.000 doanh nghiệp ICT, chiếm khoảng 40% cả nước, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành kinh tế số.

Trên cơ sở đó, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP trở lên trong năm 2026. Thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp như phát triển hạ tầng dữ liệu, xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn ứng dụng công nghệ và mở rộng môi trường thử nghiệm chính sách (sandbox).

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố cũng nhìn nhận còn những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế, cơ chế và nâng cao hiệu quả triển khai. Trong thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phát huy tối đa vai trò của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

Từ khóa:
TP. Hồ Chí Minh đổi mới sáng tạo chuyển đổi số kinh tế số Top 5 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

TP. Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt hơn 15 km, kinh phí gần 16.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt hơn 15 km, kinh phí gần 16.000 tỷ đồng

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại

Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại

"Lộ diện" 6 dự án Bất động sản Phát Đạt sẽ triển khai bán hàng trong năm 2026

"Lộ diện" 6 dự án Bất động sản Phát Đạt sẽ triển khai bán hàng trong năm 2026

Thu hút vốn FDI: Cơ hội nào cho Việt Nam trước biến động toàn cầu?

Thu hút vốn FDI: Cơ hội nào cho Việt Nam trước biến động toàn cầu?

“Cú hích” để Việt Nam tái cấu trúc hệ thống năng lượng

“Cú hích” để Việt Nam tái cấu trúc hệ thống năng lượng

Giá nông sản quý II/2026 dự báo đồng loạt tăng do áp lực chi phí và biến động toàn cầu

Giá nông sản quý II/2026 dự báo đồng loạt tăng do áp lực chi phí và biến động toàn cầu

Chiến lược phủ phân khúc: Nền tảng giúp VPBank mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng

Chiến lược phủ phân khúc: Nền tảng giúp VPBank mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng

Quảng Ninh hợp tác với Hoa Kỳ phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét

(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Quảng Ninh, đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược cảng Con Ong - Hòn Nét và sáng kiến hàng hải Quảng Ninh giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh với Viện Hàng hải Đông Bắc (NMI, Hoa Kỳ).
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại

(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, thống nhất thúc đẩy hợp tác thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững và hướng tới mục tiêu kim ngạch 500 tỷ USD trong thời gian tới.
Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

(TBTCO) - Chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với các Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
VIMC sẽ là nhà đầu tư siêu Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

VIMC sẽ là nhà đầu tư siêu Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(TBTCO) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) sẽ tham gia đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ mở rộng hạ tầng cảng biển, logistics nhằm nâng cao năng lực khai thác, năng lực cạnh tranh để mở đầu giai đoạn 2026 - 2030 với khát vọng bứt phá, phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế.
Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, ngày 15/4/2026 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc

Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc

(TBTCO) - Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt hơn 15 km, kinh phí gần 16.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt hơn 15 km, kinh phí gần 16.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước thanh toán kịp thời giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước thanh toán kịp thời giải ngân vốn đầu tư công

Thuế TP. Huế thu nội địa 3 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu nội địa 3 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Hải quan hoả tốc chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với thép cán nóng

Hải quan hoả tốc chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với thép cán nóng

Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài

Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài

Bàn giao nhà ở an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk

Bàn giao nhà ở an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng