TP. Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng lực cho kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị trí trong Top 5 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á và thuộc Top 110 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở thứ hạng mà ở quy mô và mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái đang ngày càng rõ nét.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 35 vườn ươm và trung tâm đổi mới sáng tạo, với quy mô ước tính từ 7 đến 7,5 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trên địa bàn.

Song song với việc mở rộng hệ sinh thái, TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh đầu tư cho khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Riêng năm 2026, thành phố bố trí 12.705 tỷ đồng cho lĩnh vực này, tương đương khoảng 4,16% tổng chi ngân sách. Đây là mức đầu tư lớn, cho thấy định hướng ưu tiên phát triển khoa học công nghệ như một trụ cột tăng trưởng mới.

Hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông tiếp tục được nâng cấp đồng bộ. Tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 95%, vượt chỉ tiêu Trung ương; mạng cáp quang băng rộng đã phủ đến tất cả khu phố, ấp. Cùng với đó, các nền tảng số, trung tâm dữ liệu, mô hình đô thị thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, TP. Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 40.600 văn bản điện tử, đạt tỷ lệ 93,74%. Nền tảng chính quyền số được triển khai đến 168 phường, xã, đặc khu với hơn 4.600 tài khoản sử dụng. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được nâng cấp, cấp hơn 31.700 tài khoản, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 87%.

Cùng với đó, công tác phát triển công dân số cũng được đẩy mạnh. Thành phố đã cấp hơn 12,7 triệu thẻ căn cước gắn chip và 8,6 triệu tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng quan trọng cho việc hình thành xã hội số và mở rộng dịch vụ số tới người dân.

Ở góc độ đổi mới sáng tạo gắn với thị trường, TP.Hồ Chí Minh đã triển khai 54 sản phẩm công nghệ tham gia thí điểm thương mại hóa, thu hút khoảng 500 tỷ đồng đầu tư. Đồng thời, sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới đã thu hút 17 hợp đồng chuyển giao với tổng giá trị khoảng 22 tỷ đồng, cho thấy bước tiến trong việc kết nối nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh hiện có gần 30.000 doanh nghiệp ICT, chiếm khoảng 40% cả nước, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành kinh tế số.

Trên cơ sở đó, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP trở lên trong năm 2026. Thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp như phát triển hạ tầng dữ liệu, xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn ứng dụng công nghệ và mở rộng môi trường thử nghiệm chính sách (sandbox).

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố cũng nhìn nhận còn những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế, cơ chế và nâng cao hiệu quả triển khai. Trong thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phát huy tối đa vai trò của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo./.