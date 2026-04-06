Thuế - Hải quan

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động và điều kiện để được hoàn thuế tự động

Văn Tuấn

[email protected]
16:53 | 06/04/2026
(TBTCO) - Từ năm 2025, cơ quan thuế triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile hoặc Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế. Việc triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động giúp rút ngắn thời gian nhận tiền xuống chỉ còn 3 ngày làm việc thay vì quy trình truyền thống.
Ứng dụng eTax Mobile giúp hoàn thuế nhanh chóng

Để giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế sẽ tự động kiểm tra và xác định hồ sơ được xử lý tự động nếu hồ sơ đáp ứng các điều kiện như sau: Tại thời điểm giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, tổ chức trả thu nhập đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thay tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hoặc cá nhân đã nộp đủ thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước tại kỳ quyết toán người nộp thuế đề nghị hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có chỉ tiêu “Tổng thu nhập chịu thuế” khớp đúng với số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành Thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ và có chỉ tiêu “Tổng số thuế đề nghị hoàn trả” nhỏ hơn hoặc bằng số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành Thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ.

Công chức thuế hướng dẫn người nộp thuế sử dụng ứng dụng eTax Mobile trong hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động. Ảnh: Đức Thanh

Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn trả của người nộp thuế được xác minh, cập nhật, xác thực, liên kết hợp lệ với dữ liệu quản lý của ngành Thuế.

Để hồ sơ hoàn thuế được hệ thống xử lý tự động, người nộp thuế cần chủ động thực hiện một số nội dung sau: rà soát, cập nhật thông tin định danh cá nhân (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân), thông tin đăng ký người phụ thuộc đảm bảo trùng khớp với dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Kiểm tra thông tin trên tờ khai quyết toán trước khi xác nhận gửi hồ sơ, đặc biệt là tổng thu nhập, các khoản giảm trừ, số thuế đã khấu trừ, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và số tiền đề nghị hoàn.

Rà soát tình hình quyết toán thuế thu nhập cá nhân các năm trước (nếu có) làm cơ sở để thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, đề nghị hoàn hoặc nộp số thuế còn phải nộp theo quy định.

Trường hợp cá nhân thuộc diện phải trực tiếp quyết toán có phát sinh số thuế phải nộp nhưng chưa hoàn thành thì cần thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với ngân sách nhà nước trước khi đề nghị hoàn thuế của năm hiện tại.

Cá nhân cần cập nhật và xác thực chính xác tài khoản ngân hàng (cá nhân không sử dụng tài khoản được mở tại các công ty chứng khoán, quỹ tín dụng nhân dân..., để nhận tiền hoàn thuế) trên ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế trước khi gửi hồ sơ đề nghị hoàn. Tài khoản cần được liên kết hợp lệ để nhận tiền hoàn thuế đúng đối tượng và kịp thời.

Điều kiện cần và đủ để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, thứ nhất, thông tin kê khai của người nộp thuế phải khớp đúng với thông tin tổng hợp quyết toán thuế của các cơ quan chi trả đã kê khai với cơ quan thuế.

Cụ thể: Tại chỉ tiêu {20}: Tổng thu nhập chịu thuế trên tờ khai khớp đúng với số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán. Tại chỉ tiêu {45}: Tổng số thuế đề nghị hoàn trả nhỏ hơn hoặc bằng số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ; người nộp thuế không thay đổi chỉ tiêu trên tờ khai gợi ý; số căn cước công dân tồn tại duy nhất 1 mã số thuế.

Kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm); giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Từ kỳ tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm); giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Thứ hai, cơ quan chi trả đã nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho người nộp thuế. Tất cả cơ quan chi trả của người nộp thuế không còn nợ tiểu mục 1001 trong kỳ đề nghị hoàn.

Đồng thời, người nộp thuế đã liên kết tài khoản ngân hàng trên eTax Mobile. Số tài khoản ngân hàng khớp với số tài khoản đã được hệ thống ngân hàng gửi dữ liệu về cơ quan thuế. Cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các kỳ trước.

Thứ ba, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không kèm theo hồ sơ giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo.

Nếu xác định hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế tự động, hồ sơ sẽ chuyển về cho cán bộ thuế xử lý.

Người nộp thuế hãy cài đặt ứng dụng eTax Mobile để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động năm 2025 nhanh chóng, thuận tiện nhất./.

