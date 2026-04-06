Thuế - Hải quan

Rà soát, xử lý nghiêm vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu

Văn Tuấn

Văn Tuấn

11:31 | 06/04/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1976/CT-DNL gửi Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu.
Công văn của Cục Thuế cho biết, trong thời gian từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô qua các tuyến vận chuyển trọng yếu đã khiến cho giá dầu thô thế giới tăng đột biến, kéo theo giá xăng dầu trong nước có nhiều biến động mạnh.

Đặc biệt, trong tháng 3/2026 với 5 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn trong kinh doanh xăng dầu, cần được theo dõi, phân tích để kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về thuế và pháp luật liên quan.

Rà soát, xử lý nghiêm vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu
Cục Thuế chỉ đạo rà soát, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Cục Thuế cho biết, tại công văn số 2389/VPCP-V.I ngày 19/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả yêu cầu các lực lượng chức năng (Hải quan, Thuế, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Công an) tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, vận chuyển trái phép xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, về giá; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc phối hợp, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, qua rà soát cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử đối với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho thấy một số dấu hiệu bất thường (số lượng hàng bán trước và sau thời điểm điều chỉnh giá có sự biến động mạnh, cá biệt có những doanh nghiệp tổng sản lượng xuất bán trong 2 ngày trước lớn gấp hơn 3 lần sản lượng 2 ngày sau thời điểm tăng giá), tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trong quản lý thuế.

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH 14 ngày 13/6/2019 quy định về kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế; đồng thời căn cứ quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020; Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu là thời điểm kết thúc việc bán hàng theo từng lần bán; doanh nghiệp phải chuyển nguyên trạng hóa đơn điện tử đã lập về cơ quan thuế.

Các Thuế tỉnh, thành phố phải báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề về Cục Thuế (qua Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn) bao gồm các nội dung về kết quả kiểm tra đối với từng doanh nghiệp (số thuế truy thu, số tiền phạt…); đánh giá hành vi vi phạm phổ biến của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu; khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực; đề xuất biện pháp quản lý thuế.

Để tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu, Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn tập trung nguồn lực thực hiện rà soát, phân tích dữ liệu về khai thuế, hóa đơn điện tử, sản lượng bán hàng, doanh thu, tồn kho,… trước và sau thời điểm Nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý trực tiếp, kiểm tra đột xuất, cụ thể như sau: Kiểm tra việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường; kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với mặt hàng xăng, dầu.

Thời kỳ kiểm tra: từ tháng 1/2026 đến hết tháng 3/2026.

Về biện pháp kiểm tra, tập trung kiểm tra lượng xăng dầu hàng bán ra của doanh nghiệp tại các ngày: trước, trong và sau ngày Nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Đây là những ngày sản lượng xăng, dầu xuất bán biến động lớn hơn nhiều so với các ngày khác.

Cục Thuế lưu ý các Thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn tập trung kiểm tra việc số lượng hóa đơn điện tử xuất trong ngày, lưu ý các hóa đơn điện tử có sản lượng lớn.

Đối chiếu sổ sách kế toán bán hàng để đối chiếu lượng hàng hóa đã bán với hóa đơn đã phát hành và hàng hóa đã thực tế xuất kho.

Kiểm tra sổ sách xuất, nhập, tồn kho theo ngày/ca bán hàng để xác định khối lượng tồn kho chính xác tại thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu.

Kiểm tra chứng từ, thủ tục xuất hàng, nhập hàng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Đối với các khách hàng mua số lượng xăng dầu lớn bất thường, chú ý cần kiểm tra phương tiện vận chuyển xăng dầu, kho chứa xăng dầu của các khách hàng mua số lượng lớn; hợp đồng mua bán hàng, điều kiện, thời gian giao hàng, nhận hàng.

Cục Thuế chỉ đạo, trường hợp phát hiện các dấu hiệu về hành vi găm hàng, đầu cơ, hạn chế bán ra nhằm trục lợi khi giá biến động; hành vi lập và sử dụng hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không phản ánh đúng bản chất giao dịch; các hành vi gian lận về giá, chuyển lợi nhuận giữa các đơn vị có quan hệ liên kết; hành vi không xuất hóa đơn, xuất hóa đơn không đầy đủ, rủi ro trong việc chấp hành pháp luật thì xử lý nghiêm theo quy định hoặc củng cố hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Cục Thuế sẽ chuyển toàn bộ các thông tin, dữ liệu đã thu thập, phân tích sơ bộ xuống Thuế các tỉnh, thành phố để rà soát, nghiên cứu và triển khai đồng bộ, thống nhất.

Về thời gian thực hiện, Cục Thuế yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn triển khai thực hiện và kết thúc trong tháng 4/2026. Trường hợp không thể thực hiện kiểm tra doanh nghiệp thì Thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn phải báo cáo rõ lý do về Cục Thuế./.

Văn Tuấn
(TBTCO) - Từ năm 2025, cơ quan thuế triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile hoặc Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế. Việc triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động giúp rút ngắn thời gian nhận tiền xuống chỉ còn 3 ngày làm việc thay vì quy trình truyền thống.
(TBTCO) - Việc chuyển đổi phương thức nộp thuế đang đặt nhiều hộ kinh doanh trước áp lực tuân thủ mới. Từ thực tiễn tư vấn và góc nhìn quản lý, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần khẩn trương hoàn tất những nội dung cốt lõi ngay trong tháng 4/2026 để hạn chế rủi ro pháp lý, đồng thời tạo nền tảng minh bạch cho hoạt động kinh doanh.
(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong bối cảnh yêu cầu quản lý ngày càng cao, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) đã tổ chức lớp bồi dưỡng Chuyên đề "Chế độ kế toán công ty chứng khoán" dành cho công chức trong đơn vị.
(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt "lá chắn" phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
