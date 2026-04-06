Nâng cao năng lực quản lý thuế trong lĩnh vực chứng khoán

Đại diện Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn cho biết, hiện nay, đơn vị đang thực hiện chức năng quản lý thuế trực tiếp đối với 303 doanh nghiệp lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Trong số đó, lĩnh vực chứng khoán là một trong những lĩnh vực đặc thù, tập trung nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động phức tạp như Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh…

PGS. TS Lê Thị Hòa - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Phương Thảo

Đồng thời, đây là nhóm người nộp thuế có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, điều này cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác quản lý thuế, đặc biệt là về tính chuyên sâu và khả năng nắm bắt kịp thời các thay đổi của chính sách pháp luật. Trong khi đó, hệ thống chính sách thuế và chế độ kế toán hiện nay thường xuyên được sửa đổi, bổ sung; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phức tạp, đòi hỏi công chức thuế phải không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Tài Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn nhấn mạnh, lĩnh vực chứng khoán có nhiều đặc thù về nghiệp vụ và phương thức hạch toán. Các giao dịch như mua bán cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, giao dịch ký quỹ, chuyển nhượng vốn hay các sản phẩm phái sinh đều có cách xác định doanh thu, chi phí, thời điểm ghi nhận thu nhập và nghĩa vụ thuế khác nhau. Bên cạnh đó, việc xác định nghĩa vụ thuế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng cư trú của nhà đầu tư, phương thức giao dịch hay sự tham gia của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

“Những đặc điểm này đặt ra yêu cầu rất cao đối với công chức thuế trong việc nắm vững bản chất kế toán - tài chính của từng nghiệp vụ, từ đó áp dụng đúng chính sách thuế và đánh giá chính xác rủi ro. Vì vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng hôm nay có ý nghĩa thiết thực, góp phần trang bị và cập nhật kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ công chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực chứng khoán” - ông Nguyễn Tài Hải nhấn mạnh.

Việc tổ chức lớp học không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thuế mà còn là cơ sở quan trọng để tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế trong lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Khóa học với những nội dung chính sau: (i) Tổng quan về Thông tư 210/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán; (ii) Chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán áp dụng với công ty chứng khoán; (iii) Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán các tài khoản kế toán quan trọng áp dụng cho công ty chứng khoán; (iv) Mẫu và lập hệ thống báo cáo tài chính công ty chứng khoán; (v) Tổng hợp các nội dung cơ bản của chế độ kế toán công ty chứng khoán.

Tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng là PGS. TS Lê Thị Hòa - chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và thị trường chứng khoán. PGS. TS Lê Thị Hòa từng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời có thời gian công tác tại Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính.

Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, giảng viên đã truyền đạt các nội dung cốt lõi về chế độ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, đồng thời phân tích, làm rõ các tình huống phát sinh trong thực tế. Phương pháp giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và trao đổi, thảo luận đã giúp học viên dễ dàng tiếp cận, nắm bắt bản chất các nghiệp vụ, qua đó nâng cao khả năng vận dụng vào công tác quản lý thuế./.