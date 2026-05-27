Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, vì môi trường kinh doanh minh bạch

11:00 | 27/05/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, phân loại người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc có dấu hiệu bị lợi dụng thông tin để đăng ký kinh doanh không đúng thực tế.
Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma” Thuế tỉnh Gia Lai công khai đường dây nóng của lãnh đạo 11 Trưởng Thuế cơ sở

Thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức rà soát, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Infographic thông tin chiến dịch làm sạch mã số thuế của Thuế tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Thuế tỉnh Gia Lai tập trung rà soát, hỗ trợ và xử lý đối với 3 nhóm đối tượng chính là người nộp thuế ở trạng thái 03, gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Tiếp đến là người nộp thuế ở trạng thái 06, gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Cuối cùng là cá nhân bị lạm dụng, giả mạo hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, pháp nhân nhưng không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.

Chiến dịch được triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 31/3/2026 trở về trước và theo 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1, đến hết ngày 15/7/2026, Thuế tỉnh Gia Lai tiếp nhận danh sách; rà soát sơ bộ; chuẩn hóa thông tin người đại diện; phân loại bước đầu các nhóm hồ sơ; công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Giai đoạn 2, từ ngày 15/7/2026 đến hết ngày 31/10/2026, Thuế tỉnh Gia Lai sẽ gửi thông báo, thư mời, tổ chức làm việc trực tiếp với người nộp thuế, trong đó ưu tiên xử lý các hồ sơ đơn giản, hồ sơ không phát sinh doanh thu, hóa đơn, hồ sơ có khả năng hoàn tất nhanh và hồ sơ tồn đọng từ 12 tháng trở lên.

Giai đoạn 3 trong 2 tháng còn lại của năm 2026, Thuế tỉnh Gia Lai tập trung xử lý các hồ sơ phức tạp, tồn đọng kéo dài, nhóm đối tượng có dấu hiệu rủi ro cao; củng cố hồ sơ chuyển cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Đại diện Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, chiến dịch là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế năm 2026, hướng đến 5 mục tiêu chủ yếu, bao gồm rà soát, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế thuộc diện cần xử lý; hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, giải thể, chấm dứt hoạt động theo đúng quy định.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Gia Lai phấn đấu xử lý tối thiểu 35% số hồ sơ tồn đọng tính đến ngày 31/3/2026; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động phát sinh mới xuống tối đa không quá 4 tháng.

Đồng thời, Thuế tỉnh Gia Lai thực hiện công khai thông tin, củng cố hồ sơ và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp cố tình không hợp tác, có dấu hiệu gian lận, mua bán hóa đơn hoặc vi phạm pháp luật về thuế./.

Trong tháng 4/2026, tỉnh Gia Lai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 274 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 59% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 3.743 tỷ đồng (tăng gấp 2,24 lần so với cùng kỳ); tạm ngừng kinh doanh 62 doanh nghiệp; giải thể 34 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 23 doanh nghiệp.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, địa phương đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.477 doanh nghiệp thành lập mới (tăng gấp đôi so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 16.799 tỷ đồng (tăng gấp 2,23 lần so với cùng kỳ).
Sơn Thuận
Thuế tỉnh Gia Lai công khai đường dây nóng của lãnh đạo 11 Trưởng Thuế cơ sở

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

(TBTCO) - Thị trường ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá sau nhiều tháng tăng cao. Theo số liệu từ Cục Hải quan, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe tải và xe chuyên dụng.
Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

(TBTCO) - Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 30/4, đã có hơn 1,3 triệu tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân nộp điện tử; trong đó hơn 1 triệu tờ khai có đề nghị hoàn thuế, tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế tự động chiếm 95%... Những con số này đã cho thấy hiệu quả của việc triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn.
Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

(TBTCO) - Chung kết Festival Thuế 2026 đã trải qua 2 phần thi sôi động và đầy kịch tính, đội Bloom đã xuất sắc giành Quán quân cuộc thi với số điểm 94,8; tiếp đến Á quân thuộc về đội eTax Brigade; 2 đội đạt giải Quý quân là Attax và Fan Taxtic.
Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

(TBTCO) - Các giao dịch kinh tế ngày càng phức tạp, quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, phương thức quản trị tài chính, kế toán của doanh nghiệp liên tục thay đổi. Vì vậy, việc trang bị kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế càng trở nên cấp thiết.
TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

(TBTCO) - TP. Cần Thơ hiện có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78%. Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi.
Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, chất lượng phục vụ người nộp thuế của cơ quan thuế tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả qua quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong toàn ngành Thuế. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
