Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, vì môi trường kinh doanh minh bạch

Thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức rà soát, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Infographic thông tin chiến dịch làm sạch mã số thuế của Thuế tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Thuế tỉnh Gia Lai tập trung rà soát, hỗ trợ và xử lý đối với 3 nhóm đối tượng chính là người nộp thuế ở trạng thái 03, gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Tiếp đến là người nộp thuế ở trạng thái 06, gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Cuối cùng là cá nhân bị lạm dụng, giả mạo hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, pháp nhân nhưng không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.

Chiến dịch được triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 31/3/2026 trở về trước và theo 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1, đến hết ngày 15/7/2026, Thuế tỉnh Gia Lai tiếp nhận danh sách; rà soát sơ bộ; chuẩn hóa thông tin người đại diện; phân loại bước đầu các nhóm hồ sơ; công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Giai đoạn 2, từ ngày 15/7/2026 đến hết ngày 31/10/2026, Thuế tỉnh Gia Lai sẽ gửi thông báo, thư mời, tổ chức làm việc trực tiếp với người nộp thuế, trong đó ưu tiên xử lý các hồ sơ đơn giản, hồ sơ không phát sinh doanh thu, hóa đơn, hồ sơ có khả năng hoàn tất nhanh và hồ sơ tồn đọng từ 12 tháng trở lên.

Giai đoạn 3 trong 2 tháng còn lại của năm 2026, Thuế tỉnh Gia Lai tập trung xử lý các hồ sơ phức tạp, tồn đọng kéo dài, nhóm đối tượng có dấu hiệu rủi ro cao; củng cố hồ sơ chuyển cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Đại diện Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, chiến dịch là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế năm 2026, hướng đến 5 mục tiêu chủ yếu, bao gồm rà soát, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế thuộc diện cần xử lý; hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, giải thể, chấm dứt hoạt động theo đúng quy định.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Gia Lai phấn đấu xử lý tối thiểu 35% số hồ sơ tồn đọng tính đến ngày 31/3/2026; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động phát sinh mới xuống tối đa không quá 4 tháng.

Đồng thời, Thuế tỉnh Gia Lai thực hiện công khai thông tin, củng cố hồ sơ và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp cố tình không hợp tác, có dấu hiệu gian lận, mua bán hóa đơn hoặc vi phạm pháp luật về thuế./.