Thời sự

Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy

18:47 | 09/06/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định, Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác tin cậy.
aa

Ngày 9/6, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.

Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp và đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan; tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn. Ông nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vừa qua đã thành công rực rỡ, tạo ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người dân Thái Lan, mở ra nhiều định hướng hợp tác mới và tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Thái Lan đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả hội đàm rất thành công với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Hai bên đã đề ra các biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là kết quả chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định, Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác tin cậy. Thủ tướng cho biết, tham gia Đoàn Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần này có 3 Phó Thủ tướng, 6 Bộ trưởng, các Tư lệnh quân, binh chủng và thư ký các bộ, ngành, thể hiện sự coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng mạnh mẽ và thực chất hơn.

Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là cơ chế họp Nội các chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các chính đảng tại Thái Lan, trong đó có Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), góp phần củng cố nền tảng chính trị và định hướng lâu dài cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Thái Lan bày tỏ nhất trí cao với các định hướng lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất; khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất Chiến lược “Ba kết nối”, tích cực phối hợp với Việt Nam tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, hướng tới mục tiêu đạt 25 tỷ USD và xa hơn là 50 tỷ USD trong tương lai.

Hai bên cũng sẽ mở rộng hợp tác trên kênh Đảng, Quốc hội và giao lưu nhân dân, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Theo BNG
Từ khóa:
Việt Nam - Thái Lan tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Bài liên quan

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khả năng, nhằm giúp Lào ổn định kinh tế vĩ mô

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khả năng, nhằm giúp Lào ổn định kinh tế vĩ mô

Dành cho bạn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

Việt Nam và Timor-Leste hướng mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới vào năm 2027

Việt Nam và Timor-Leste hướng mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới vào năm 2027

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Khối ngoại thận trọng giải ngân, tiếp tục bán ròng cổ phiếu FPT

Khối ngoại thận trọng giải ngân, tiếp tục bán ròng cổ phiếu FPT

Xây dựng hệ sinh thái fintech ASEAN mở, an toàn và bền vững

Xây dựng hệ sinh thái fintech ASEAN mở, an toàn và bền vững

Chứng khoán phái sinh ngày 9/6: VN30-Index đi lên trong nghi ngờ, chênh lệch âm trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 9/6: VN30-Index đi lên trong nghi ngờ, chênh lệch âm trở lại

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.
Diễn đàn Tương lai ASEAN là cơ hội để Việt Nam nâng tầm vai trò kinh tế

Diễn đàn Tương lai ASEAN là cơ hội để Việt Nam nâng tầm vai trò kinh tế

(TBTCO) - TS. Chu Thanh Tuấn - Phó Chủ nhiệm nhóm ngành cử nhân kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là dịp để làm rõ vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc định hình các ưu tiên phát triển của khu vực.
Xây dựng ASEAN tự cường trong thế giới nhiều biến động

Xây dựng ASEAN tự cường trong thế giới nhiều biến động

(TBTCO) - Từ kinh tế, năng lượng đến chuyển đổi số và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), các nhà lãnh đạo ASEAN đều nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm và lấy người dân làm trọng tâm của tiến trình phát triển.
Việt Nam - Lào củng cố quan hệ hợp tác đặc biệt

Việt Nam - Lào củng cố quan hệ hợp tác đặc biệt

(TBTCO) - Chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone sẽ tạo động lực mới cho hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, với trọng tâm đặt vào hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư.
Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai

Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực.
Việt Nam và Thái Lan phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam và Thái Lan phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

(TBTCO) - Việt Nam và Thái Lan phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.
Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

(TBTCO) - Việt Nam Thái Lan Đối tác chiến lược toàn diện không ngừng phát triển lên tầm cao mới
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

Việt Nam và Timor-Leste hướng mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới vào năm 2027

Việt Nam và Timor-Leste hướng mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới vào năm 2027

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khả năng, nhằm giúp Lào ổn định kinh tế vĩ mô

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khả năng, nhằm giúp Lào ổn định kinh tế vĩ mô

Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy

Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy

Khối ngoại thận trọng giải ngân, tiếp tục bán ròng cổ phiếu FPT

Khối ngoại thận trọng giải ngân, tiếp tục bán ròng cổ phiếu FPT

Xây dựng hệ sinh thái fintech ASEAN mở, an toàn và bền vững

Xây dựng hệ sinh thái fintech ASEAN mở, an toàn và bền vững

Chứng khoán phái sinh ngày 9/6: VN30-Index đi lên trong nghi ngờ, chênh lệch âm trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 9/6: VN30-Index đi lên trong nghi ngờ, chênh lệch âm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao