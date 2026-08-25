Thời sự

Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ

18:30 | 25/08/2026
(TBTCO) - Cuộc Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất đã diễn ra thành công với việc hai Bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ. Đây là kết quả quan trọng của cuộc đối thoại nền tảng này, cho thấy quyết tâm chính trị cao của hai Đảng trong việc sớm thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới, góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore.
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Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan trao Tuyên bố chung về Chiến lược Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore. Ảnh: TTXVN

Toàn văn nội dung Tuyên bố chung như sau:

TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT NAM - SINGAPORE

VỀ CHIẾN LƯỢC KẾT NỐI CÔNG NGHỆ

Ngày 25 tháng 8 năm 2026

Việt Nam và Singapore là những đối tác lâu năm, cùng là các quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với quan hệ song phương vững mạnh được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, liên kết kinh tế chặt chẽ và giao lưu nhân dân mật thiết.

Trên cơ sở Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore, ký ngày 28 tháng 10 năm 2025, hai nước tái khẳng định lợi ích chung và cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết nối và kinh tế số. Hai Bên nhất trí tầm nhìn chung: Đưa Việt Nam và Singapore trở thành đối tác công nghệ chiến lược hàng đầu ở Đông Nam Á, trong đó hai quốc gia trở nên tự cường hơn về công nghệ thông qua hợp tác và kết nối.

Hai nước nhận định đây là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững và cùng có lợi, phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia của mỗi nước. Hai nước ghi nhận vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và hỗ trợ phát triển bền vững. Hai Bên nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy và tăng cường trao đổi tri thức, kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật và các thông lệ tốt giữa các cơ quan chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật; đồng thời mong muốn nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm nền kinh tế dữ liệu, sản xuất tiên tiến, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và các công nghệ mới nổi khác. Để đạt mục tiêu này, hai nước nhất trí tiếp tục nghiên cứu thúc đẩy hợp tác, đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu và đồng phát triển, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển.

Nhận thức tiềm năng chuyển đổi mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững cho doanh nghiệp và người dân, Việt Nam và Singapore nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong phát triển, triển khai và sử dụng các hệ thống AI một cách an toàn và có trách nhiệm, tham chiếu các hướng dẫn của khu vực như Hướng dẫn của ASEAN về Quản trị và Đạo đức AI. Hai Bên nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng của kết nối công nghệ bền vững.

Ghi nhận tính bổ trợ giữa hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Việt Nam có thị trường năng động, nguồn nhân lực trẻ và năng lực sản xuất ngày càng cao; Singapore có thế mạnh về nghiên cứu và phát triển, quản trị dữ liệu, AI và kết nối quốc tế; hai Bên mong muốn phát huy các thế mạnh tương ứng này thông qua tạo thuận lợi cho trao đổi dữ liệu tin cậy giữa các tổ chức nhằm đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trên tinh thần đó, hai Bên sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu, khuyến khích việc sử dụng và luân chuyển dữ liệu xuyên biên giới một cách có trách nhiệm thông qua triển khai Các Điều khoản Hợp đồng Mẫu ASEAN (MCCs) trong khuôn khổ Khung ASEAN về Quản trị Dữ liệu Số; đồng thời tạo thuận lợi cho đối thoại giữa Cơ quan Phát triển Truyền thông Thông tin Singapore, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu cá nhân Singapore với Bộ Công an Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm trao đổi quan điểm về chính sách và các thông lệ tốt liên quan đến luồng dữ liệu xuyên biên giới.

Hai Bên tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế số khu vực, trong đó có việc xây dựng Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN (DEFA). Hai Bên ghi nhận tiềm năng của Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN trong việc tạo thuận lợi cho thương mại số tin cậy, nâng cao khả năng tương tác, tăng cường kết nối số và tạo ra các cơ hội mới cho doanh nghiệp và người dân trong khu vực.

Trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), liên doanh giữa Sembcorp và Becamex, hai Bên tái khẳng định thành công của VSIP như một biểu tượng của hợp tác kinh tế song phương, đồng thời mong muốn thúc đẩy phát triển “VSIP 2.0”, tích hợp công nghệ thông minh, sản xuất tiên tiến cùng các hệ thống bền vững và xanh nhằm thu hút thêm đầu tư.

Định hướng này được thúc đẩy thông qua việc ký Bản ghi nhớ (MOU) giữa Trung tâm Công nghệ và Tái sản xuất Tiên tiến thuộc Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR ARTC) và Becamex về thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam (VAMRC), nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Ngài Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam, vào tháng 5 năm 2026. Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam được định hướng trở thành nền tảng gắn với nhu cầu của ngành công nghiệp, hỗ trợ trình diễn, triển khai và mở rộng quy mô ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến thông minh và bền vững, đồng thời tăng cường kết nối về công nghệ, nhân tài và doanh nghiệp giữa Việt Nam và Singapore.

Toàn bộ hợp tác trong các lĩnh vực nêu trên sẽ được thảo luận và triển khai trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối (CMM), do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đồng chủ trì; Bản ghi nhớ về chuyển đổi số giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore; cũng như Bản ghi nhớ về phát triển số và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore. Hai Bên sẽ định kỳ rà soát tiến triển, xác định các ưu tiên và sáng kiến mới thông qua Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối (CMM) và các cơ chế song phương hiện có khác./.

Theo TTXVN
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Chiến lược Kết nối công nghệ Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore đối thoại chiến lược Việt Nam - Singapore

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