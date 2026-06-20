Doanh nghiệp

VBSE và những nhịp cầu dẫn vốn cho doanh nghiệp

Tùng Linh

Tùng Linh

07:04 | 20/06/2026
(TBTCO) - Từ những thương vụ tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu đến M&A và thoái vốn doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (VBSE, HOSE: CTS) đang góp phần kết nối hiệu quả giữa bên có vốn và bên cần vốn, qua đó thúc đẩy thị trường vốn thực hiện tốt hơn vai trò huy động nguồn lực cho nền kinh tế.
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Dấu ấn các thương vụ

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động dưới mô hình liên doanh Việt Nam - Nhật Bản, cuối năm 2025, Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki, chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato quen thuộc tại Hà Nội, chính thức đón cổ đông mới sau khi 70% vốn điều lệ được chuyển nhượng thành công từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Giá trị chuyển nhượng cao gấp 5,6 lần mức giá khởi điểm. Đây là một mảnh ghép trong làn sóng thoái vốn Nhà nước dự kiến sẽ “nóng hơn” thời gian tới, đồng thời, cũng là một trong nhiều thương vụ đáng chú ý mà Chứng khoán VietinBank (VBSE) đã tham gia trong vai trò tư vấn trong hơn hai thập kỷ hoạt động trên thị trường vốn.

VBSE và những nhịp cầu dẫn vốn cho doanh nghiệp
Trụ sở VBSE tại Tầng 1 - 4, Tòa nhà N02-T2, Khu Đoàn Ngoại giao, P. Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội.

Mới đây, vào giữa tháng 6/2026, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT) vừa hoàn tất đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. VBSE đảm nhiệm vai trò bảo lãnh phát hành, tư vấn phát hành và đại lý phát hành. Gần như toàn bộ số lượng trái phiếu chào bán đã được phân phối tới gần 600 nhà đầu tư, giúp TTC AgriS huy động gần 1.000 tỷ đồng. Trước đó, cũng chính VBSE đảm nhiệm vai trò tương tự trong phát hành gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi của công ty vào năm 2025.

Nhiều thương vụ khác do VBSE tham gia tư vấn gần đây cũng có quy mô lớn tại các ngành trọng điểm. Điển hình là đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu ra công chúng cho VietinBank với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng; tư vấn chào bán cổ phiếu cho CTCP Chương Dương… hay các thương vụ chuyển nhượng vốn, M&A cho doanh nghiệp như Hải Hà - Kotobuki hay Bitcar Việt Nam.

Chung vai nâng tầm thị trường vốn

Đồng hành cùng các thương vụ huy động vốn cho doanh nghiệp hay các giao dịch M&A và thoái vốn, VBSE đang góp phần tạo nên những nhịp cầu kết nối hiệu quả giữa nguồn vốn và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Mảng hoạt động này càng quan trọng hơn trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn tới.

“Giai đoạn 2026-2028 là thời điểm VBSE chuyển mình mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh dịch vụ quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư, mở rộng tư vấn M&A, huy động vốn, tái cấu trúc doanh nghiệp và từng bước tham gia các giao dịch ngân hàng đầu tư quy mô lớn, mang tính khu vực”.

Ông Vũ Đức Mạnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VBSE

Nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng, sản xuất kinh doanh, chuyển đổi công nghệ và mở rộng quy mô doanh nghiệp cũng sẽ ngày càng lớn. Khi tín dụng ngân hàng không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn trung và dài hạn, vai trò của thị trường vốn càng trở nên quan trọng. Thông qua hoạt động tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu, niêm yết, M&A hay thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức trung gian như VBSE đang góp phần đưa dòng vốn đến đúng địa chỉ cần.

Những năm tới đây, VBSE cũng đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới. Cùng nhận diện thương hiệu hoàn toàn khác, VBSE đang liên tục gia tăng năng lực tài chính, công nghệ cũng như nguồn nhân lực. Theo ông Vũ Đức Mạnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VBSE, ba trụ cột chiến lược được xác định gồm tăng cường năng lực công nghệ số và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ, đẩy mạnh dịch vụ quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư nhằm đa dạng hóa nguồn thu, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chuẩn mực chuyên nghiệp và dài hạn.

Giai đoạn 2026 - 2028 là thời điểm VBSE chuyển mình mạnh mẽ, củng cố vị thế trong hệ sinh thái VietinBank và mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới. Trong đó, mục tiêu đề ra là vươn lên Top 15 về thị phần và thuộc nhóm dẫn đầu về chất lượng dịch vụ và công nghệ số, đồng thời, phát triển VBSE thành định chế chứng khoán - tài chính hiện đại, vận hành dựa trên chuyển đổi số và tự động hóa.

Tùng Linh
Từ khóa:
VBSE nhịp cầu dẫn vốn doanh nghiệp phát hành cổ phiếu trái phiếu

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