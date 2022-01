(TBTCO) - Ngày 14/1/2022, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Nhân dịp này, tập đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Quản trị biến động, phục hồi tăng trưởng

Trải qua hai năm liên tục trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu và giá dầu ở mức thấp kéo dài nhiều tháng, Petrovietnam phải đối diện với những thách thức, khó khăn chưa từng có.

Song, tập đoàn đã chủ động, thích ứng, vượt qua muôn vàn khó khăn của dịch bệnh, của tình hình phức tạp trên Biển Đông, của sự giãn cách, đứt gãy chuỗi cung ứng, từ cầu thấp của thị trường… bằng việc tận dụng triệt để các cơ hội kinh doanh từ giá dầu, sự phục hồi của kinh tế thế giới dẫn tới phục hồi của thị trường xuất khẩu.

Để làm được điều đó, tập đoàn đã xác định và bám sát mục tiêu quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội, liên kết đầu tư, phục hồi tăng trưởng. Kết quả, năm 2021 hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) của Petrovietnam đã đạt rất cao so với kế hoạch, nhiều chỉ tiêu sản xuất quan trọng đã về đích sớm từ 14 - 42 ngày.

Sản lượng khai thác dầu thô đạt 10,97 triệu tấn, vượt 1,25 triệu tấn theo kế hoạch. Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với năm 2020. Sản xuất phân bón hoàn thành kế hoạch cả năm (1,6 triệu tấn) trước 14 ngày; năm 2021 đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn (≈ vượt 18%) kế hoạch năm, tăng 6,0% so với năm 2020.

Tập đoàn đã cung ứng kịp thời đầy đủ khí tự nhiên và điện cho thị trường năng lượng.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch năm, tăng 28% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 45 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm, tăng 2,2 lần so với năm 2020; nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn hoàn thành trước 3 tháng, đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020.

Kết quả SXKD của Petrovietnam đã dẫn đầu 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, trong năm 2021.

Về công tác đầu tư và xử lý các tồn tại yếu kém, Petrovietnam đã có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2021. Công tác xử lý các dự án tồn tại khó khăn cũng đã có những chuyển biến lớn khi 4/5 dự án đã được Chính phủ đưa ra khỏi danh sách các dự án khó khăn, yếu kém ngành Công thương.

Năm 2021, Petrovietnam đã đạt những thành tựu ấn tượng trong phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và là doanh nghiệp duy nhất trong cả nước có 6 công trình được đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về Khoa học và công nghệ. Song song với sản xuất kinh doanh, Petrovietnam thường xuyên chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động tốt hơn so với những năm trước.

Petrovietnam cũng tích cực thực hiện công tác quản trị, thực hành tiết kiệm với tổng giá trị tiết giảm hơn 3.012 tỷ đồng, vượt 10,5% so với kế hoạch. Đây là tiền đề rất quan trọng để Petrovietnam có thể thực hiện tốt nhất trách nhiệm xã hội thông qua công tác an sinh xã hội và đóng góp Quỹ vắc-xin, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền kỷ lục hơn 1.000 tỷ đồng.

Để đạt được những thành quả trên, theo Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, tập đoàn đã đưa công tác quản trị chuyển biến theo hướng hiện đại, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực man tính tích hợp cao với mục tiêu đảm bảo hệ thống vận hành doanh nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện từ khâu hoạch định chiến lược, mô hình tổ chức, hệ thống tài chính đến quản trị nhân sự, nguồn lực, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường, hướng tới phát triển bền vững trong toàn tập đoàn.

Đồng thời, tập đoàn đã chủ động dự báo và thích ứng linh hoạt để SXKD an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả; tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thông suốt; thực hiện thành công mục tiêu: "Quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội, liên kết đầu tư, phục hồi tăng trưởng".

Bảo dưỡng giàn khoan trên biển.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Đối với Petrovietnam, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện kế hoạch 5 năm 2021- 2025, là năm thứ 7 thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần cùng cả nước thực hiện thành công chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng trưởng GDP đạt 6 - 6,5%, tập đoàn xác định mục tiêu của năm 2022 là: quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, đã biểu dương, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ người lao động Petrovietnam đã đạt được những kết quả vượt bậc trong năm 2021 vừa qua. Đồng chí khẳng định, điều đó tiếp tục nói lên ý chí, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết của “những người đi tìm lửa” trong suốt hành trình 6 thập kỷ khởi nguồn và phát triển.

"Ngành dầu khí Việt Nam hôm nay đã trải qua những bước tiến dài, phát triển, vươn lên trở thành một ngành kinh tế quan trọng hàng đầu đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế xã hội đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - đồng chí Nguyễn Hoàng Anh khẳng định.

Vinh danh, tặng thưởng Cờ Thi đua năm 2021 của tập đoàn cho 10 tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2025) trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Petrovietnam cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và điều hành của Chính phủ để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022.

Để Petrovietnam hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh khẳng định Ủy ban Quản lý vốn sẽ luôn luôn đồng hành cùng tập đoàn thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tích cực hỗ trợ, cùng tập đoàn tập trung, quyết liệt xử lý những vướng mắc. Đồng chí cũng mong các bộ, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ ủy ban và Petrovietnam để có các giải pháp tháo gỡ về mặt quy định pháp luật, một số cơ chế, chính sách.

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Anh. Đồng thời khẳng định, Petrovietnam quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2022.

Nhân dịp này, tập đoàn đã vinh danh, khen thưởng các tập thể tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021./.