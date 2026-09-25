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Ngày 25/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á kéo dài xu hướng tăng

06:25 | 25/09/2026
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải, Singapore và thị trường Thái Lan hôm nay (25/9) tiếp tục kéo dài xu hướng tăng, nổi bật là TSR20 trên sàn SGX tăng 2,87 - 3,35%. Trong khi đó, nguồn cung toàn cầu được dự báo thiếu khoảng 280.000 tấn so với nhu cầu, tạo lực đỡ cho thị trường.
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Ngày 25/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á kéo dài xu hướng tăng
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải, Singapore và thị trường Thái Lan hôm nay tiếp tục kéo dài xu hướng tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su tự nhiên trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.560 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,79%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.605 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,36%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB, Laem Chabang) tăng 0,89 Baht lên mức 93,1 Baht/kg.

Giá cao su tấm xông khói RSS3 của Thái Lan ở mức 93,12 Baht/kg, cao su khối STR20 ở mức 84,92 Baht/kg và mủ latex loại 60% (dạng bulk) ở mức 59,88 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 249,80 Cent/kg, tăng 3,35%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 247,40 Cent/kg, tăng 2,87%.

Thị trường cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp tục đóng cửa nghỉ lễ - ngày cuối của kỳ nghỉ Silver Week.

Diễn biến tại thị trường Thái Lan, sàn SHFE và SGX cho thấy lực mua đang cải thiện, đặc biệt khi các hợp đồng TSR20 tại Singapore đồng loạt tăng mạnh.

Thị trường cao su quốc tế đang đứng trước thế cân bằng khá nhạy cảm khi nguồn cung có dấu hiệu thiếu hụt, trong khi nhu cầu từ ngành lốp xe chưa thực sự cải thiện. Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt 15,32 triệu tấn, thấp hơn mức tiêu thụ 15,6 triệu tấn, tương ứng thiếu hụt khoảng 280.000 tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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