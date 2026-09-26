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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

11:53 | 26/09/2026
(TBTCO) - Tối 25/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Macdonald-Cartier, Thủ đô Ottawa. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour; Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada; hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney; phát biểu chính sách tại Nhà Quốc hội Canada; tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie, Hội hữu nghị Canada - Việt Nam, một số tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu Canada; dự Tọa đàm cấp cao Doanh nghiệp Việt Nam - Canada; gặp Mạng lưới Chuyên gia Nhà khoa học Việt Nam tại Canada; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Canada…

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã nhất trí đánh giá những thành tựu quan trọng của quan hệ Việt Nam - Canada trong hơn 50 năm xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị và gần 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác Toàn diện. Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố; kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành nền tảng quan trọng của quan hệ song phương; hợp tác quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng.

Trên nền tảng đó, hai bên đã nhất trí cho rằng, quan hệ Việt Nam - Canada đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới, nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược, với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn và đan xen lợi ích chặt chẽ hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Ottawa về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí sớm xây dựng chương trình nghị sự và kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và thách thức đan xen, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, Hiệp định CPTPP và các cơ chế đa phương phù hợp; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney, hai bên đã ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada.

Theo đó, quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược dựa trên 8 trụ cột: hợp tác song phương, khu vực và đa phương; hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế; hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng; hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo; hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững; hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp - thực phẩm; hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp; hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng thể các trụ cột này tạo nền tảng giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn.

Trong chuyến thăm, phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động” tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, thế giới sẽ còn đổi thay, mong các vị nghị sĩ tiếp tục đồng hành, để tầm nhìn hôm nay được nối tiếp bằng hành động và kết quả ngày mai.

Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

Nhân dịp này, lãnh đạo của hai nước đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước. Hai bên bày tỏ tin tưởng các văn kiện này cùng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược vừa thiết lập sẽ đưa hợp tác Việt Nam - Canada phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới./.

Theo TTXVN
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