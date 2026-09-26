Hà Nội đề nghị Kiểm toán nhà nước hỗ trợ kiểm toán sớm các dự án trọng điểm

Ngày 25/9, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2023 – 2026; ký quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn mới.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu. Ảnh: KTNN

Báo cáo tại hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc cho biết, qua hơn ba năm thực hiện, quy chế phối hợp đã tạo lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, trách nhiệm và ngày càng thực chất. Hằng năm, KTNN phối hợp với hai địa phương khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, các bên trao đổi về tiến độ, khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị của địa phương cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình những nội dung liên quan.

Sau khi báo cáo kiểm toán được phát hành, KTNN gửi kết quả kiểm toán và tình hình thực hiện kiến nghị đến Thường trực HĐND, UBND hai địa phương. Các kết luận, kiến nghị kiểm toán là một nguồn thông tin phục vụ công tác lập, điều hành, quyết toán ngân sách của UBND; đồng thời hỗ trợ HĐND thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách, phê chuẩn quyết toán và thực hiện chức năng giám sát.

Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, việc duy trì trao đổi thường xuyên, chia sẻ thông tin và phối hợp theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán vẫn còn những nội dung cần hoàn thiện. Quy chế mới được ký kết nhằm nâng cao chất lượng phối hợp theo hướng chủ động, thường xuyên và thực chất hơn, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương chuyển từ ba cấp sang hai cấp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá KTNN đã hỗ trợ thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công và tài sản công. Theo ông, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu huy động, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính, tài sản công; vì vậy, công tác kiểm toán ngày càng có vai trò quan trọng trong quản trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị KTNN hỗ trợ Thành phố kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, như 7 tuyến đường sắt đang triển khai, các dự án thực hiện theo phương thức xây dựng – chuyển giao (BT), cùng nhiều dự án đầu tư công về giao thông, môi trường. Mục tiêu là bảo đảm nguồn lực tài chính, đất đai được sử dụng hiệu quả, đúng quy định và phòng ngừa nguy cơ thất thoát, lãng phí.

KTNN và Thành phố Hà Nội ký quy chế phối hợp công tác.

Ông Trần Đức Thắng cũng mong muốn KTNN, từ thực tiễn kiểm toán, tham gia góp ý trong quá trình thành phố xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tránh kẽ hở dẫn đến lãng phí, trục lợi chính sách; đồng thời hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý tài chính công, tài sản công cho cán bộ thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu.

Về phía Sơn La, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm cho rằng, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công, đất đai. Việc bàn giao hồ sơ, tài sản, dự án và xử lý các nghĩa vụ tài chính cần bảo đảm minh bạch, đồng bộ, rõ trách nhiệm pháp lý.

Ông Hoàng Văn Nghiệm đề nghị KTNN phối hợp với tỉnh ngay từ khâu lập kế hoạch kiểm toán, tập trung vào lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao và các dự án trọng điểm; hạn chế trùng lặp, chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hai bên cần duy trì trao đổi định kỳ để giải quyết vướng mắc phát hiện qua kiểm toán và trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

KTNN và tỉnh Sơn La ký quy chế phối hợp công tác.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, việc ký quy chế là dấu mốc mở ra giai đoạn phối hợp mới, với sự tham gia lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Đảng ủy KTNN. Ông cho biết KTNN tiếp thu các đề nghị của hai địa phương và sẽ chỉ đạo KTNN khu vực I cùng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, trong các cuộc kiểm toán tới, bên cạnh phát hiện vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, KTNN sẽ quan tâm kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách mới, có tính chất đặc thù của Hà Nội. KTNN cũng sẽ đổi mới hoạt động theo hướng phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro; tăng cường kiểm toán dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu KTNN khu vực I làm cầu nối với hai địa phương, phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán sát các rủi ro trọng tâm; tham mưu kiểm toán dự án đầu tư công, dự án PPP quy mô lớn, dự án trọng điểm, phức tạp và việc thực thi các cơ chế, chính sách mới.

Quy chế ký lần này bổ sung Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vào cơ chế phối hợp. Các bên sẽ tăng cường chia sẻ kế hoạch kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát để hạn chế chồng chéo; trao đổi dữ liệu số phục vụ kiểm toán; định kỳ đánh giá việc thực hiện quy chế và gắn trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị với tiến độ thực hiện kiến nghị kiểm toán. Thông qua hoạt động kiểm toán, các bên cũng phối hợp nhận diện bất cập giữa quy định pháp luật và thực tiễn để đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách.

Tại hội nghị, đại diện KTNN và hai địa phương đã ký quy chế phối hợp công tác. KTNN cũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 lãnh đạo của Hà Nội và Sơn La./.