(TBTCO) - Ngày 19/8, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo bổ sung 407 danh mục sản phẩm thép và nhôm “phái sinh” vào diện áp thuế, với mức thuế suất 50% áp dụng cho phần thép và nhôm trong sản phẩm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm một nhà máy của Tổng công ty Thép Mỹ tại West Mifflin (Pennsylvania) hôm 30/5 - Ảnh: AFP

Cụ thể, Mỹ đã bổ sung 407 mặt hàng vào danh sách các sản phẩm thép và nhôm "phái sinh" chịu thuế theo ngành, trong đó có tuabin gió, cần cẩu di động, máy ủi, toa tàu hỏa, đồ nội thất, cùng nhiều thiết bị công nghiệp nặng khác". Danh mục còn bao gồm các bộ phận hệ thống xả ô tô và thép điện dùng cho xe điện.

Theo NBC News, mức thuế mới, có hiệu lực từ ngày 18/8 (giờ Mỹ), đã mở rộng phạm vi các mặt hàng bị đánh thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump từng công bố trước đây đối với 2 nguyên liệu quan trọng là thép và nhôm.

Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffrey Kessler nhấn mạnh động thái này nhằm ngăn chặn việc lách luật, góp phần "hồi sinh ngành thép và nhôm Mỹ".

Công ty Evercore ISI ước tính biện pháp mới bao trùm hơn 200 tỉ USD hàng nhập khẩu năm ngoái, làm tăng mức thuế quan thực tế chung thêm khoảng 1%. Trước đó, nhiều nhà sản xuất thép như Cleveland Cliffs đã kiến nghị chính quyền mở rộng phạm vi áp thuế đối với các mặt hàng thép và nhôm..

Trong khi đó, một số nhà sản xuất ô tô nước ngoài cảnh báo Mỹ hiện chưa đủ năng lực nội địa để thay thế các linh kiện bị áp thuế. Giới chuyên gia như Giáo sư Jason Miller (Đại học bang Michigan) cho rằng thuế thép, nhôm hiện tác động tới ít nhất 320 tỉ USD hàng nhập khẩu (giá trị năm 2024) và sẽ tạo thêm áp lực lạm phát.

Bloomberg bình luận Tổng thống Trump đã "gây chấn động ngành logistics" khi mở rộng mức thuế cao đối với hơn 400 mặt hàng chứa nhôm, thép.

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về việc liệu các mức thuế nhôm và thép mới có cộng thêm vào các mức thuế áp dụng theo từng quốc gia mà Tổng thống Trump cũng đã công bố hay không.

Cùng ngày, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng bổ sung 78 thực thể Trung Quốc vào danh sách cấm nhập khẩu hàng hóa vào Mỹ, nâng số công ty trong diện này lên 144. Đây là những công ty có hàng hóa được Mỹ cho là sản xuất toàn bộ hoặc một phần tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc./.